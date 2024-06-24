Aysel Git Başımdan Şiiri Sözleri - Attila İlhan Aysel Git Başımdan Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Attila İlhan, eserlerinde kullandığı özgün dil ve işlediği derin temalarla okurlarını etkilemeyi başarmıştır. Şiirlerinde aşk, ayrılık, hüzün, ölüm gibi evrensel temaları işleyen İlhan, yalın ve akıcı bir dille duygularını okura aktarmayı başarmıştır. Attila İlhan'ın en etkileyici şiirlerinden biri olan Aysel Git Başımdan şiiri sözleri, Attila İlhan Aysel Git Başımdan şiir açıklaması ve incelemesi özellikle şiir severlerin için oldukça ilgisini çekmektedir.

Attila İlhan "Aysel Git Başımdan" Şiiri Açıklaması ve İncelemesi

Attila İlhan'ın en bilinen şiirlerinden biri olan "Aysel Git Başımdan", karmaşık duygularla örülmüş, tutkulu ve acılı bir aşk hikayesini anlatan bir başyapıttır. Şiir, adını verdiği Aysel isimli kadına aşık olan fakat bu aşkın onu tükettiğini ve mutsuz ettiğini fark eden bir adamın çığlık çığlığa yalvarışlarıyla doludur.

Şiirin ilk mısralarında şair, Aysel'in güzelliğinden ve kendisini nasıl büyülediğinden bahseder. Onun varlığının onu nasıl sarstığını ve tüm benliğini ele geçirdiğini şiirsel bir dille ifade eder. Fakat bu hayranlık ve tutku, yerini çaresizlik ve umutsuzluğa bırakır. Şair, Aysel'in sevgisini kazanamayacağını ve bu aşkın onu tükettiğini anlar.

Şiirin en vurucu ve etkileyici kısmı, şairin Aysel'e yalvaran ve onu terk etmesini isteyen dizeleridir. "Aysel git başımdan ben sana göre değilim" diye haykırır şair. Bu yalvarış, sadece bir reddetme değil, aynı zamanda bir itiraftır. Şair, Aysel'i ne kadar sevdiğini ve onsuz yaşayamayacağını da bilir. Fakat bu aşkın onu mutsuz ettiğinin ve yok ettiğinin de farkındadır.

Şiirde kullanılan imgeler, konuşmacının ruh halini ve duygularını yansıtmak açısından oldukça önemlidir. Yağmur, karanlık, geceler, trenler gibi imgeler, konuşmacının iç dünyasındaki kasveti ve umutsuzluğu sembolize etmektedir. Buna karşın, Aysel ismi ve onunla özdeşleştirilen sarışınlık, aydınlık gibi imgeler ise umut ve sevgiyi temsil etmektedir.

"Aysel Git Başımdan" insan ruhunun derinliklerindeki çelişkileri ve karanlık duyguları anlatan güçlü bir şiirdir. Attila İlhan, yalın ve etkileyici bir dille, okuru bu karmaşık duyguların girdabına sürükler. Şiirin sonundaki çelişkili itiraf, "Aysel git başımdan ben sana göre değilim... Aysel git başımdan seni seviyorum", bu çelişkilerin en çarpıcı örneğidir.

"Aysel Git Başımdan", sadece bir aşk hikayesinden öte, tutkunun ve umutsuzluğun çarpışmasını anlatan evrensel bir şiirdir. Attila İlhan, yalın ve güçlü diliyle, aşkın hem güzelliğini hem de yıkıcı gücünü ustaca tasvir etmeyi başarmıştır. Bu şiir, yüzyıllar sonra da okurları etkilemeye ve duygulandırmaya devam edecektir.

Şiirin Yapısal Özellikleri

Hece Ölçüsü: 8'li hecelerle yazılmış aruz ölçüsüdür.

Uyak: ABAB şeklinde dörtlü nazım birimleriyle yazılmıştır.

Dil: Günlük dil kullanılsa da, şiirde mecazlar ve semboller de yer alır.

Anlatım Biçimi: Doğrudan anlatım kullanılmıştır. Şair, duygularını ve düşüncelerini açıkça dile getirir.

Aysel Git Başımdan

aysel git başımdan ben sana göre değilim

ölümüm birden olacak seziyorum

hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim

aysel git başımdan istemiyorum

benim yağmurumda gezinemezsin üşürsün

dağıtır gecelerim sarışınlığını

uykularımı uyusan nasıl korkarsın

hiçbir dakikamı yaşayamazsın

aysel git başımdan ben sana göre değilim

benim için kirletme aydınlığını

hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim

Islığımı denesen hemen düşürürsün

gözlerim hızlandırır tenhalığını

yanlış şehirlere götürür trenlerim

ya ölmek ustalığını kazanırsın

ya korku biriktirmek yetisini

acılarım iyice bol gelir sana

sevincim bir türlü tutmaz sevincini

aysel git başımdan ben sana göre değilim

ümitsizliğimi olsun anlasana

hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim

sevindiğim anda sen üzülürsün

sonbahar uğultusu duymamışsın ki

içinden bir gemi kalkıp gitmemiş

uzak yalnızlık limanlarına

aykırı bir yolcuyum dünya geniş

büyük bir kulak çınlıyor içimdeki

çetrefil yolculuğum kesinleşmiş

sakın başka bir şey getirme aklına

aysel git başımdan ben sana göre değilim

ölümüm birden olacak seziyorum

hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim

aysel git başımdan seni seviyorum

-Attila İlhan