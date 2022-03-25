AYT Biyoloji Konuları 2022: YKS Biyoloji AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

Biyoloji bilimi günümüzde, sağlıktan gıdaya, eğitimden tarıma pek çok alanda faydalı olan bir daldır. İnsan, hayvan ve bitki türlerini, hücrenin yapı taşlarını, insan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaları yakından tanımayı ve üzerinde çalışmayı sağlar. Pek çok hastalığın tedavisi için gereken ilaç yapımında biyoloji biliminden yararlanılır. Kaliteli ve sağlıklı gıda üretimi, Biyoteknoloji ışığında yapılmaktadır. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan bitki ve hayvan türlerinin çoğaltılması çalışmalarında biyolojiye başvurulur. Biyoloji ve kimyanın bir arada kullanılması ile atık su arıtma işlemi yapılır. Kuraklıktan ve diğer faktörlerden kaynaklanan tarım alanındaki problemlerin çözümü, biyoloji teknikleri ile sağlanır. Genetik hastalıkların tanı ve tedavisi, bu bilimin ışığı sayesinde gerçekleşir.

AYT Biyoloji Konuları Nelerdir?

Ülkemizde ortaöğretime geçişten itibaren öğrencilere temel olarak biyolojik çeşitlilik ve kökeni, hayvan histolojisi, genetik, biyocoğrafya, hayvan sistematiği, bitki sistematiği, taksonominin prensipleri, bitki sistematiği, biyosidal ürün uygulamaları, tıbbi ve aromatik bilgiler öğretilir. Lisedeki biyoloji konuları daha temeldir. 9.sınıftan, 12.sınıfa kadar sayısal alan öğrencilerinin almak zorunda olduğu bir derstir. Meslek seçimleri için bu ders çok önemlidir. Sınavdan yüksek puan almanın birinci koşulu, sürekli konu tekrarı yaparak test çözmektir. Buna göre, 2022 AYT sınavında soru gelecek olan konular aşağıda sıralanmıştır.

Sinir Sistemi

Endokrin Sistem

Duyu Organları

Destek ve Hareket Sistemi

Sindirim Sistemi

Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi

Solunum Sistemi

Boşaltım Sistemi

Üriner Sistem

Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Nükleik Asitler

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

Canlılık ve Enerji

Fotosentez ve Kemosentez

Hücresel Solunum

Bitki Biyolojisi

Canlılar ve Çevre

Biyoloji AYT Konuları Nelerdir?

Bu sene AYT sınavında çıkacak konular şunlardır:

Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların Temel Bileşenleri

Hücre ve Organelleri

Hücre Zarından Madde Geçişi

Canlıların Sınıflandırılması

Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Mayoz ve Eşeyli Üreme

Kalıtım

Ekosistem Ekolojisi

Güncel Çevre Sorunlar

Canlılarda Enerji Dönüşümü

Solunum

İnsan Fizyolojisi

Endokrin Sistemi

Duyu Organları

Destek ve Hareket Sistemi

Sindirim Sistemi

Sinir Sistemi

Dolaşım Sistemi

Genden Proteine

Kominite ve Popülasyon Ekolojisi

Hücresel Solunum

Bitkisel Dokular

Bitki Biyolojisi

Canlılık ve Çevre

YKS AYT Biyoloji Soru Dağılımı

Aşağıda 2022 yılında çıkacak olan AYT biyoloji sorularının konu dağılımı verilmiştir.

9. Sınıf Konuları

Yaşam Bilimi ve Biyoloji

Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji

Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların Yapısında Bulunan Ortak Bileşikler

Canlılar Dünyası

Canlılığın Temel Birimi Hücre

Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Canlı Alemleri ve Özellikleri

Güncel Çevre Sorunları

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan

Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

10. Sınıf Konuları

Üreme

Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Mayoz ve Eşeyli Üreme

Büyüme ve Gelişme

Kalıtımın Genel İlkeleri

Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik

Dünyamız

Ekosistem Ekolojisi

11. Sınıf Konuları

İnsan Fizyolojisi

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları

Destek ve Hareket Sistemi

Sindirim Sistemi

Dolaşım Sistemleri

Solunum Sistemi

Üriner Sistem

Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Komünite Ekolojisi

Popülasyon Ekolojisi

12. Sınıf Konuları