AYT Biyoloji Konuları 2022: YKS Biyoloji AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

Biyoloji bilimi günümüzde, sağlıktan gıdaya, eğitimden tarıma pek çok alanda faydalı olan bir daldır. İnsan, hayvan ve bitki türlerini, hücrenin yapı taşlarını, insan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaları yakından tanımayı ve üzerinde çalışmayı sağlar. Pek çok hastalığın tedavisi için gereken ilaç yapımında biyoloji biliminden yararlanılır. Kaliteli ve sağlıklı gıda üretimi, Biyoteknoloji ışığında yapılmaktadır. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan bitki ve hayvan türlerinin çoğaltılması çalışmalarında biyolojiye başvurulur. Biyoloji ve kimyanın bir arada kullanılması ile atık su arıtma işlemi yapılır. Kuraklıktan ve diğer faktörlerden kaynaklanan tarım alanındaki problemlerin çözümü, biyoloji teknikleri ile sağlanır. Genetik hastalıkların tanı ve tedavisi, bu bilimin ışığı sayesinde gerçekleşir.
AYT Biyoloji Konuları Nelerdir?
Ülkemizde ortaöğretime geçişten itibaren öğrencilere temel olarak biyolojik çeşitlilik ve kökeni, hayvan histolojisi, genetik, biyocoğrafya, hayvan sistematiği, bitki sistematiği, taksonominin prensipleri, bitki sistematiği, biyosidal ürün uygulamaları, tıbbi ve aromatik bilgiler öğretilir. Lisedeki biyoloji konuları daha temeldir. 9.sınıftan, 12.sınıfa kadar sayısal alan öğrencilerinin almak zorunda olduğu bir derstir. Meslek seçimleri için bu ders çok önemlidir. Sınavdan yüksek puan almanın birinci koşulu, sürekli konu tekrarı yaparak test çözmektir. Buna göre, 2022 AYT sınavında soru gelecek olan konular aşağıda sıralanmıştır.
- Sinir Sistemi
- Endokrin Sistem
- Duyu Organları
- Destek ve Hareket Sistemi
- Sindirim Sistemi
- Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
- Solunum Sistemi
- Boşaltım Sistemi
- Üriner Sistem
- Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
- Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
- Nükleik Asitler
- Genetik Şifre ve Protein Sentezi
- Canlılık ve Enerji
- Fotosentez ve Kemosentez
- Hücresel Solunum
- Bitki Biyolojisi
- Canlılar ve Çevre
Biyoloji AYT Konuları Nelerdir?
Bu sene AYT sınavında çıkacak konular şunlardır:
- Canlıların Ortak Özellikleri
- Canlıların Temel Bileşenleri
- Hücre ve Organelleri
- Hücre Zarından Madde Geçişi
- Canlıların Sınıflandırılması
- Mitoz ve Eşeysiz Üreme
- Mayoz ve Eşeyli Üreme
- Kalıtım
- Ekosistem Ekolojisi
- Güncel Çevre Sorunlar
- Canlılarda Enerji Dönüşümü
- Solunum
- İnsan Fizyolojisi
- Endokrin Sistemi
- Duyu Organları
- Destek ve Hareket Sistemi
- Sindirim Sistemi
- Sinir Sistemi
- Dolaşım Sistemi
- Genden Proteine
- Kominite ve Popülasyon Ekolojisi
- Hücresel Solunum
- Bitkisel Dokular
- Bitki Biyolojisi
- Canlılık ve Çevre
YKS AYT Biyoloji Soru Dağılımı
Aşağıda 2022 yılında çıkacak olan AYT biyoloji sorularının konu dağılımı verilmiştir.
9. Sınıf Konuları
- Yaşam Bilimi ve Biyoloji
- Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
- Canlıların Ortak Özellikleri
- Canlıların Yapısında Bulunan Ortak Bileşikler
- Canlılar Dünyası
- Canlılığın Temel Birimi Hücre
- Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
- Canlı Alemleri ve Özellikleri
- Güncel Çevre Sorunları
- Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
- Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
10. Sınıf Konuları
- Üreme
- Mitoz ve Eşeysiz Üreme
- Mayoz ve Eşeyli Üreme
- Büyüme ve Gelişme
- Kalıtımın Genel İlkeleri
- Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
- Dünyamız
- Ekosistem Ekolojisi
11. Sınıf Konuları
- İnsan Fizyolojisi
- Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları
- Destek ve Hareket Sistemi
- Sindirim Sistemi
- Dolaşım Sistemleri
- Solunum Sistemi
- Üriner Sistem
- Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
- Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
- Komünite Ekolojisi
- Popülasyon Ekolojisi
12. Sınıf Konuları
- Genden Proteine
- Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
- Genetik Şifre ve Protein Sentezi
- Canlılarda Enerji Dönüşümleri
- Canlılık ve Enerji
- Fotosentez
- Kemosentez
- Hücresel Solunum
- Bitki Biyolojisi
- Canlılar ve Çevre