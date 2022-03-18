AYT Coğrafya Konuları 2022: YKS Coğrafya AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

AYT sınavı dört ayrı testten oluşan ve toplam 160 sorudan meydana gelen önemli bir sınavdır. TYT sınavından hemen sonra gelen bu sınav, eşit ağırlık, sayısal veya sözel puan türlerinden hazırlanan öğrenciler için gereklidir. Her test 40 sorudan oluşmakla birlikte bu testler şu şekildedir; edebiyat-coğrafya, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri. AYT coğrafya sınava çalışan öğrenciler için önemlidir. Sözel veya eşit ağırlık puan türlerinden sınava girecek öğrencilerin coğrafya testini çözmesi gerekir. Bu durumda 2022 coğrafya konuları, sınava hazırlanan öğrenciler için önemlidir.

AYT Coğrafya Konuları

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, ders konularına ve soru dağılımına mutlaka bakar. Bir çalışma planı oluşturmada bu gerekli bir eylemdir. Coğrafya sınavına hazırlanan öğrenciler, sınavda çıkacak konuları merak eder. AYT coğrafya konuları aşağıdaki gibidir:

Ekosistem

Doğadaki Ekstrem Olaylar

İlk Medeniyet ve Şehirler

Nüfus Politikaları

Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme

Ekonomik Faaliyetler

Göç ve Şehirleşme

Türkiye Ekonomisi

Türkiye'nin Jeopolitik Konumu

Bölgesel Kalkınma Projeleri

İklim ve Yer şekilleri

Ülkeler Arası Etkileşim

Küresel ve Bölgesel Örgütler

Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları

Bölgeler ve Ülkeler

Çevre ve Toplum

Doğal Afetler

Coğrafya AYT Konuları

YKS sınavı üniversiteye hazırlanan öğrenciler için önemlidir. Her sene sonu gerçekleşen bu sınav üç oturumdan oluşur. YKS sınavının bu oturumları, TYT, AYT ve YKS Dil'dir. Alan yeterlilik olarak tanımlanan AYT sınavı, farklı puan türlerinde sınava hazırlanan öğrenciler için önemlidir.

Sözel veya eşit ağırlık alanlarında sınava hazırlanan öğrencilerin, sosyal bilimler alanında yer alan coğrafya sorusunu yapmaları gerekir. Coğrafya konuları 10 ve 11. sınıfı kapsamaktadır.

YKS AYT Coğrafya Konu Dağılımı

Coğrafya konu dağılımı, sınava hazırlanan öğrenciler için önemlidir. AYT coğrafya soru dağılımı aşağıdaki gibidir: