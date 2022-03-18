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Haberler Eğitim Haberleri AYT Coğrafya Konuları 2022: YKS Coğrafya AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları
Giriş Tarihi: 18.3.2022 15:52 Son Güncelleme: 18.3.2022 15:52

AYT Coğrafya Konuları 2022: YKS Coğrafya AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

AYT Coğrafya Konuları 2022: YKS Coğrafya AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

Her dönem sonu milyonlarca öğrencinin ter döktüğü üniversiteye geçiş sınavı YKS olarak bilinir. Üç ayrı oturumdan oluşan bu sınavda temel yeterlilik ve bilgi ağırlıklı soruların yer aldığını görüyoruz. Bu üç oturum TYT, AYT ve YKS Dil sınavlarından oluşur. AYT sınavı için önemli sınavlardan birisi olan coğrafya, sözel veya eşit ağırlık alanlarına hazırlanan öğrenciler için önemlidir. AYT coğrafya sorularına hazırlanan öğrencilerin 2022 konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. AYT Coğrafya Konuları 2022: YKS Coğrafya AYT Konu Dağılımı ve Örnek Soruları yazımızda merak edilen bilgilere yer verdik.

AYT sınavı dört ayrı testten oluşan ve toplam 160 sorudan meydana gelen önemli bir sınavdır. TYT sınavından hemen sonra gelen bu sınav, eşit ağırlık, sayısal veya sözel puan türlerinden hazırlanan öğrenciler için gereklidir. Her test 40 sorudan oluşmakla birlikte bu testler şu şekildedir; edebiyat-coğrafya, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri. AYT coğrafya sınava çalışan öğrenciler için önemlidir. Sözel veya eşit ağırlık puan türlerinden sınava girecek öğrencilerin coğrafya testini çözmesi gerekir. Bu durumda 2022 coğrafya konuları, sınava hazırlanan öğrenciler için önemlidir.

AYT Coğrafya Konuları

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, ders konularına ve soru dağılımına mutlaka bakar. Bir çalışma planı oluşturmada bu gerekli bir eylemdir. Coğrafya sınavına hazırlanan öğrenciler, sınavda çıkacak konuları merak eder. AYT coğrafya konuları aşağıdaki gibidir:

  • Ekosistem
  • Doğadaki Ekstrem Olaylar
  • İlk Medeniyet ve Şehirler
  • Nüfus Politikaları
  • Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
  • Ekonomik Faaliyetler
  • Göç ve Şehirleşme
  • Türkiye Ekonomisi
  • Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
  • Bölgesel Kalkınma Projeleri
  • İklim ve Yer şekilleri
  • Ülkeler Arası Etkileşim
  • Küresel ve Bölgesel Örgütler
  • Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları
  • Bölgeler ve Ülkeler
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Afetler

Coğrafya AYT Konuları

YKS sınavı üniversiteye hazırlanan öğrenciler için önemlidir. Her sene sonu gerçekleşen bu sınav üç oturumdan oluşur. YKS sınavının bu oturumları, TYT, AYT ve YKS Dil'dir. Alan yeterlilik olarak tanımlanan AYT sınavı, farklı puan türlerinde sınava hazırlanan öğrenciler için önemlidir.

Sözel veya eşit ağırlık alanlarında sınava hazırlanan öğrencilerin, sosyal bilimler alanında yer alan coğrafya sorusunu yapmaları gerekir. Coğrafya konuları 10 ve 11. sınıfı kapsamaktadır.

YKS AYT Coğrafya Konu Dağılımı

Coğrafya konu dağılımı, sınava hazırlanan öğrenciler için önemlidir. AYT coğrafya soru dağılımı aşağıdaki gibidir:

  • Coğrafi Konum 1 soru
  • Harita Bilgisi 1 soru
  • Ekosistem 2 soru
  • Nüfus Politikaları 2 soru
  • Ekonomik Faaliyetler 1 soru
  • Türkiye Ekonomisi 2 soru
  • Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 soru
  • İklim ve Yer Şekilleri 2 soru
  • Küresel ve Bölgesel Örgütler 2 soru
  • Bölgeler ve Ülkeler 1 soru
  • Çevre ve Toplum 2 soru

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