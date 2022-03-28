AYT Coğrafya Konuları 2022: YKS Coğrafya AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

Özellikle, eşit ağırlık ve sözel alanlarda okuyan öğrenciler ve mezunlar için Coğrafya önemli bir yere sahiptir. AYT'de toplamda 17 Coğrafya sorusu vardır. Adayların verilen süre zarfında hepsini cevaplamaları beklenmektedir. Testte yer alan sorular ağırlıklı olarak 11. ve 12. sınıf konularından gelmektedir. Fakat TYT'de çıkan konulara çalışmakta fayda vardır. Çünkü birinci oturumda sorulan sorular, AYT sınavında da çıkabilmektedir. Sınava tam anlamıyla hazır olmak için bütün konulara hakim olmak gerekir.

AYT Coğrafya Konuları Nelerdir?

Coğrafya dalının ilgilendiği temel konu, dünya üzerindeki devletlerin fiziksel özellikleri ve içinde yaşayan toplumların yaşam tarzları ile gelenek ve görenekleridir. Bireyin ve çevrenin, bulunduğu toprak parçası ile ilişkilerini yakından takip eder. İklimi, bitki örtüsünü, toprak türlerini, kayaç oluşumlarını ve dünya üzerinde bulunan suların nasıl özelliklere sahip olduğu ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Bu bölümden mezun olanlar, akademik kariyer planlıyor ise üniversiteden sonra eğitim hayatlarına devam edebilirler. Bunların haricinde, coğrafya öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, meteoroloji, ziraat, yeraltı kaynakları ve turizm alanlarında çalışma fırsatı yakalayabilirler.

Sınava girecek olan adaylar, genel olarak ortaöğretim boyunca gördükleri konulardan mesuldürler. Ancak, test sorularında 11. ve 12. sınıf konuları daha baskındır. Bundan dolayı, sınava hazırlanırken son sınıf konularına ayrı önem verilmelidir. Bu sene, AYT'de sorulması beklenen Coğrafya konuları aşağıda verilmiştir.

Ekosistem

Biyoçeşitlilik

Biyomlar

Ekosistemin Unsurları

Enerji Akışı ve Madde Döngüsü

Ekstrem Doğa Olayları

Küresel İklim Değişimi

Nüfus Politikaları

Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar

Göç ve Şehirleşme

Türkiye Ekonomisi

Türkiye'nin Ekonomi Politikaları

Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı

Türkiye'de Tarım

Türkiye'de Hayvancılık

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları

Türkiye'de Sanayi

Türkiye'de Ulaşım

Türkiye'de Ticaret ve Turizm

Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri

Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri

Küresel Ticaret

Bölgeler ve Ülkeler

İlk Uygarlıklar

Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü

Sanayileşme Süreci: Almanya

Tarım ve Ekonomi İlişkisi Fransa – Somali

Ülkeler Arası Etkileşim

Jeopolitik Konum

Çatışma Bölgeleri

Küresel ve Bölgesel Örgütler

Çevre ve Toplum

Çevre Sorunları ve Türleri

Madenler ve Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkisi

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı

Ekolojik Ayak İzi

Doğal Çevrenin Sınırlılığı

Çevre Politikaları

Çevresel Örgütler

Çevre Anlaşmaları

Doğal Afetler

Coğrafya AYT Konuları Nelerdir?

2022 üniversite giriş sınavı AYT'de, çıkacak diğer konular şunlardır:

İklim ve Yer Şekilleri

Coğrafi Konum

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri

Harita Bilgisi

İç ve Dış Kuvvetler

Ekosistem

Nüfus Politikaları

Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar

Göç ve Şehirleşme

Türkiye Ekonomisi

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri

Küresel Ticaret

İlk Uygarlıklar

Küresel ve Bölgesel Örgütler

Ülkeler Arası Etkileşimler

Bölgeler ve Ülkeler

Çevre ve Toplum

YKS AYT Coğrafya Soru Dağılımı

2021'de yapılan Alan Yeterlilik Testlerindeki Coğrafya soru dağılımı şu şekildedir: