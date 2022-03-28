AYT Coğrafya Konuları 2022: YKS Coğrafya AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

Özellikle, eşit ağırlık ve sözel alanlarda okuyan öğrenciler ve mezunlar için Coğrafya önemli bir yere sahiptir. AYT'de toplamda 17 Coğrafya sorusu vardır. Adayların verilen süre zarfında hepsini cevaplamaları beklenmektedir. Testte yer alan sorular ağırlıklı olarak 11. ve 12. sınıf konularından gelmektedir. Fakat TYT'de çıkan konulara çalışmakta fayda vardır. Çünkü birinci oturumda sorulan sorular, AYT sınavında da çıkabilmektedir. Sınava tam anlamıyla hazır olmak için bütün konulara hakim olmak gerekir.
AYT Coğrafya Konuları Nelerdir?
Coğrafya dalının ilgilendiği temel konu, dünya üzerindeki devletlerin fiziksel özellikleri ve içinde yaşayan toplumların yaşam tarzları ile gelenek ve görenekleridir. Bireyin ve çevrenin, bulunduğu toprak parçası ile ilişkilerini yakından takip eder. İklimi, bitki örtüsünü, toprak türlerini, kayaç oluşumlarını ve dünya üzerinde bulunan suların nasıl özelliklere sahip olduğu ile ilgilenen bir bilim dalıdır.
Bu bölümden mezun olanlar, akademik kariyer planlıyor ise üniversiteden sonra eğitim hayatlarına devam edebilirler. Bunların haricinde, coğrafya öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, meteoroloji, ziraat, yeraltı kaynakları ve turizm alanlarında çalışma fırsatı yakalayabilirler.
Sınava girecek olan adaylar, genel olarak ortaöğretim boyunca gördükleri konulardan mesuldürler. Ancak, test sorularında 11. ve 12. sınıf konuları daha baskındır. Bundan dolayı, sınava hazırlanırken son sınıf konularına ayrı önem verilmelidir. Bu sene, AYT'de sorulması beklenen Coğrafya konuları aşağıda verilmiştir.
- Ekosistem
- Biyoçeşitlilik
- Biyomlar
- Ekosistemin Unsurları
- Enerji Akışı ve Madde Döngüsü
- Ekstrem Doğa Olayları
- Küresel İklim Değişimi
- Nüfus Politikaları
- Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
- Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
- Göç ve Şehirleşme
- Türkiye Ekonomisi
- Türkiye'nin Ekonomi Politikaları
- Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
- Türkiye'de Tarım
- Türkiye'de Hayvancılık
- Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları
- Türkiye'de Sanayi
- Türkiye'de Ulaşım
- Türkiye'de Ticaret ve Turizm
- Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
- Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
- Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
- Küresel Ticaret
- Bölgeler ve Ülkeler
- İlk Uygarlıklar
- Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü
- Sanayileşme Süreci: Almanya
- Tarım ve Ekonomi İlişkisi Fransa – Somali
- Ülkeler Arası Etkileşim
- Jeopolitik Konum
- Çatışma Bölgeleri
- Küresel ve Bölgesel Örgütler
- Çevre ve Toplum
- Çevre Sorunları ve Türleri
- Madenler ve Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkisi
- Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
- Ekolojik Ayak İzi
- Doğal Çevrenin Sınırlılığı
- Çevre Politikaları
- Çevresel Örgütler
- Çevre Anlaşmaları
- Doğal Afetler
Coğrafya AYT Konuları Nelerdir?
2022 üniversite giriş sınavı AYT'de, çıkacak diğer konular şunlardır:
- İklim ve Yer Şekilleri
- Coğrafi Konum
- Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
- Harita Bilgisi
- İç ve Dış Kuvvetler
- Ekosistem
- Nüfus Politikaları
- Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
- Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
- Göç ve Şehirleşme
- Türkiye Ekonomisi
- Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
- Küresel Ticaret
- İlk Uygarlıklar
- Küresel ve Bölgesel Örgütler
- Ülkeler Arası Etkileşimler
- Bölgeler ve Ülkeler
- Çevre ve Toplum
YKS AYT Coğrafya Soru Dağılımı
2021'de yapılan Alan Yeterlilik Testlerindeki Coğrafya soru dağılımı şu şekildedir:
- Ekosistem = 3
- Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar = 1
- Türkiye Ekonomisi = 3
- Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri = 1
- Küresel Ticaret = 1
- İlk Uygarlıklar = 1
- Küresel ve Bölgesel Örgütler = 1
- Ülkeler Arası Etkileşimler = 1
- Bölgeler ve Ülkeler = 2
- Çevre ve Toplum = 3