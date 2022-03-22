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Haberler Eğitim Haberleri AYT Edebiyat Konuları 2022: YKS Edebiyat AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları
Giriş Tarihi: 22.3.2022 13:39 Son Güncelleme: 22.3.2022 13:39

AYT Edebiyat Konuları 2022: YKS Edebiyat AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

AYT Edebiyat Konuları 2022: YKS Edebiyat AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

Ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin ve daha önceden mezun olmuş kişilerin Yükseköğretim Kurumlarına başvurmaları için girmeleri gereken sınavlar TYT ve AYT’dir. Genel olarak YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) adı altında yapılan iki oturumdan birincisi TYT, ikinci oturum ise AYT’dir. İkisi arasında önemli bir fark vardır. TYT, öğrencilerin genel yeteneklerini ölçerken, AYT ise kendi alanlarındaki yeterliliklerini görmek için yapılır.

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına girecek adayların, istedikleri bölümün puan türü için gereken soruları cevaplandırmaları beklenir. 4 yıllık bir bölümde okunmak isteniyorsa, mutlaka AYT'ye girilmesi gerekir. Bu sınavın açılımı, 'Alan Yeterlilik Testleridir'. Toplamda 3 ayrı oturumdan oluşan YKS'nin, ikinci oturumudur. İlk olarak 2017 yılının Ekim ayında bu isim verilmiştir. Bu sisteme geçilmeden önce, üniversiteye giriş sınavları, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) şeklindeydi, ancak YKS'nin gelmesi ile bu durum değişmiştir. YGS'nin yerine TYT, LYS'nin yerine ise AYT gelmiştir.

AYT Edebiyat Konuları Nelerdir?

Eğitim hayatına, üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde okuyarak devam etmek isteyenler için AYT hayati öneme sahiptir. Öğrencilerin lisede belirledikleri alan doğrultusunda, gördükleri derslerde yeterince iyi olup olmadıkları ölçülür. Sözel ve eşit ağırlık mezunlarının, sınavda başarılı bir sonuca ulaşması için Türk Dili ve Edebiyatı'ndan yüksek net yapmaları gerekir.

Edebiyata sadece ders gözü ile değil, aynı zamanda genel kültürün olmazsa olmaz bileşenlerinden biri olarak bakılmalıdır. Çünkü hayat boyunca işe yarayacak olan bir bilgi hazinesini içinde barındırır. Edebiyat dersi öğrenciye, doğru anlama, anladığını düzgün bir şekilde ifade edebilme ve yorumlama yeteneklerini kazandırır.

AYT sınavında, Edebiyat sorularının bir hayli uzun paragraflardan oluştuğu görülmektedir. Hızlı okuma ve okuduğunu anlama tekniklerini öğrenmek bu sınav için faydalıdır. AYT toplamda 180 dakikadır ve 24 Edebiyat sorusu sorulmaktadır. Diğer dersler de göz önüne alındığında, zamanı iyi kullanmak çok önemlidir. Sürekli soru çözmek hızlanmaya yardımcı olur. Çıkacak konuları önceden öğrenmek ve buna göre çalışmak zaman kaybını önler.

Edebiyat AYT Konuları Nelerdir?

2022 yılında yapılacak olan YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de sorulacak olan konular şunlardır:

  • Anlam Bilgisi (Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam ve Paragrafta Anlam)
  • Sözcük Türleri
  • Çekim Ekleri
  • Dil bilgisi
  • Yazım Kuralları
  • Anlatım Bozuklukları
  • Noktalama İşaretleri
  • Yazınsal Türler(Düz Yazı)
  • Söz Sanatları
  • Tiyatro
  • Sözlü Anlatım Türleri
  • Şiir Bilgisi
  • Destan Dönemi (İslamiyet Öncesi)
  • Türk Edebiyatı
  • İslami Devir Türk Edebiyatı (İlk Ürünler)
  • Divan Edebiyatı
  • Halk Edebiyatı
  • Edebî Akımlar
  • Tanzimat Edebiyatı
  • Servet-i Fünun Edebiyatı
  • Fecr-i Ati Edebiyatı
  • Millî Edebiyat
  • Cumhuriyet Şiiri
  • Cumhuriyet Romanı
  • Cumhuriyet Dönemi
  • Dünya Edebiyatı
  • Çağdaş Türk Edebiyatı
  • Eser Özetleri

YKS AYT Edebiyat Konu Dağılımı Nasıldır?

2022 yılında YKS AYT sınavında çıkacak olan Edebiyat konularının dağılımı şu şekildedir:

  • Şiir
  • Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
  • Tiyatro
  • Öğretici Metinler
  • Sözlü Anlatım Türleri
  • Edebi Sanatlar
  • Nazım Biçimleri ve Türleri
  • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
  • İslami Dönem Türk Edebiyatı İlk Ürünleri
  • Halk Edebiyatı
  • Divan Edebiyatı
  • Tanzimat Edebiyatı
  • Servet-i Fünun Edebiyatı
  • Fecr-i Ati Edebiyatı
  • Millî Edebiyat Edebiyat
  • Beş Hececiler
  • Yedi Meşaleciler
  • Saf (Öz) Şiir Anlayışını Sürdüren Şairler
  • Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
  • Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
  • Garip ve Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
  • Hisarcılar
  • Maviciler
  • Mistik Şairler
  • Yeniciler ve Yeni Sonrası Toplumcu Şiir
  • Eser Özetleri
  • Destan
  • Halk Hikayesi
  • Mesnevi
  • Tanzimat ve Millî Edebiyat Dönemi Eser Özetleri
  • Toplumcu Gerçekçiler
  • Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman
  • Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Romanlar
  • Modernizmi Esas Alan Romanlar
  • Cumhuriyet Dönemi Tiyatro
  • Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler
  • Cumhuriyet Dönemi Diğer Sanatçılar
  • Edebi Akımlar
  • Dünya Edebiyatı

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AYT Edebiyat Konuları 2022: YKS Edebiyat AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları
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