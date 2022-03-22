AYT Edebiyat Konuları 2022: YKS Edebiyat AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına girecek adayların, istedikleri bölümün puan türü için gereken soruları cevaplandırmaları beklenir. 4 yıllık bir bölümde okunmak isteniyorsa, mutlaka AYT'ye girilmesi gerekir. Bu sınavın açılımı, 'Alan Yeterlilik Testleridir'. Toplamda 3 ayrı oturumdan oluşan YKS'nin, ikinci oturumudur. İlk olarak 2017 yılının Ekim ayında bu isim verilmiştir. Bu sisteme geçilmeden önce, üniversiteye giriş sınavları, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) şeklindeydi, ancak YKS'nin gelmesi ile bu durum değişmiştir. YGS'nin yerine TYT, LYS'nin yerine ise AYT gelmiştir.

AYT Edebiyat Konuları Nelerdir?

Eğitim hayatına, üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde okuyarak devam etmek isteyenler için AYT hayati öneme sahiptir. Öğrencilerin lisede belirledikleri alan doğrultusunda, gördükleri derslerde yeterince iyi olup olmadıkları ölçülür. Sözel ve eşit ağırlık mezunlarının, sınavda başarılı bir sonuca ulaşması için Türk Dili ve Edebiyatı'ndan yüksek net yapmaları gerekir.

Edebiyata sadece ders gözü ile değil, aynı zamanda genel kültürün olmazsa olmaz bileşenlerinden biri olarak bakılmalıdır. Çünkü hayat boyunca işe yarayacak olan bir bilgi hazinesini içinde barındırır. Edebiyat dersi öğrenciye, doğru anlama, anladığını düzgün bir şekilde ifade edebilme ve yorumlama yeteneklerini kazandırır.

AYT sınavında, Edebiyat sorularının bir hayli uzun paragraflardan oluştuğu görülmektedir. Hızlı okuma ve okuduğunu anlama tekniklerini öğrenmek bu sınav için faydalıdır. AYT toplamda 180 dakikadır ve 24 Edebiyat sorusu sorulmaktadır. Diğer dersler de göz önüne alındığında, zamanı iyi kullanmak çok önemlidir. Sürekli soru çözmek hızlanmaya yardımcı olur. Çıkacak konuları önceden öğrenmek ve buna göre çalışmak zaman kaybını önler.

Edebiyat AYT Konuları Nelerdir?

2022 yılında yapılacak olan YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de sorulacak olan konular şunlardır:

Anlam Bilgisi (Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam ve Paragrafta Anlam)

Sözcük Türleri

Çekim Ekleri

Dil bilgisi

Yazım Kuralları

Anlatım Bozuklukları

Noktalama İşaretleri

Yazınsal Türler(Düz Yazı)

Söz Sanatları

Tiyatro

Sözlü Anlatım Türleri

Şiir Bilgisi

Destan Dönemi (İslamiyet Öncesi)

Türk Edebiyatı

İslami Devir Türk Edebiyatı (İlk Ürünler)

Divan Edebiyatı

Halk Edebiyatı

Edebî Akımlar

Tanzimat Edebiyatı

Servet-i Fünun Edebiyatı

Fecr-i Ati Edebiyatı

Millî Edebiyat

Cumhuriyet Şiiri

Cumhuriyet Romanı

Cumhuriyet Dönemi

Dünya Edebiyatı

Çağdaş Türk Edebiyatı

Eser Özetleri

YKS AYT Edebiyat Konu Dağılımı Nasıldır?

2022 yılında YKS AYT sınavında çıkacak olan Edebiyat konularının dağılımı şu şekildedir: