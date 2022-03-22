AYT Edebiyat Konuları 2022: YKS Edebiyat AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına girecek adayların, istedikleri bölümün puan türü için gereken soruları cevaplandırmaları beklenir. 4 yıllık bir bölümde okunmak isteniyorsa, mutlaka AYT'ye girilmesi gerekir. Bu sınavın açılımı, 'Alan Yeterlilik Testleridir'. Toplamda 3 ayrı oturumdan oluşan YKS'nin, ikinci oturumudur. İlk olarak 2017 yılının Ekim ayında bu isim verilmiştir. Bu sisteme geçilmeden önce, üniversiteye giriş sınavları, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) şeklindeydi, ancak YKS'nin gelmesi ile bu durum değişmiştir. YGS'nin yerine TYT, LYS'nin yerine ise AYT gelmiştir.
Eğitim hayatına, üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde okuyarak devam etmek isteyenler için AYT hayati öneme sahiptir. Öğrencilerin lisede belirledikleri alan doğrultusunda, gördükleri derslerde yeterince iyi olup olmadıkları ölçülür. Sözel ve eşit ağırlık mezunlarının, sınavda başarılı bir sonuca ulaşması için Türk Dili ve Edebiyatı'ndan yüksek net yapmaları gerekir.
Edebiyata sadece ders gözü ile değil, aynı zamanda genel kültürün olmazsa olmaz bileşenlerinden biri olarak bakılmalıdır. Çünkü hayat boyunca işe yarayacak olan bir bilgi hazinesini içinde barındırır. Edebiyat dersi öğrenciye, doğru anlama, anladığını düzgün bir şekilde ifade edebilme ve yorumlama yeteneklerini kazandırır.
AYT sınavında, Edebiyat sorularının bir hayli uzun paragraflardan oluştuğu görülmektedir. Hızlı okuma ve okuduğunu anlama tekniklerini öğrenmek bu sınav için faydalıdır. AYT toplamda 180 dakikadır ve 24 Edebiyat sorusu sorulmaktadır. Diğer dersler de göz önüne alındığında, zamanı iyi kullanmak çok önemlidir. Sürekli soru çözmek hızlanmaya yardımcı olur. Çıkacak konuları önceden öğrenmek ve buna göre çalışmak zaman kaybını önler.
2022 yılında yapılacak olan YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de sorulacak olan konular şunlardır:
2022 yılında YKS AYT sınavında çıkacak olan Edebiyat konularının dağılımı şu şekildedir: