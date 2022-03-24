Ayt Fizik Konuları 2022: Yks Fizik Ayt Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

Sınava hazırlanan adayları en çok zorlayan derslerin başında fizik gelir. Bu dersi anlama ve yapabilme becerilerine sahip olmak önemlidir. Başta mantık olmak üzere, matematik, üç boyutlu ve çoklu düşünebilme kabiliyetlerine sahip olmak gerekir. Tüm bunları bir anda yapabilmek imkansızdır. Düzenli ve sıkı çalışma sayesinde, uzun vadede başarıya ulaşmak mümkündür. Lise birinci sınıftan, son sınıfa kadar üzerinde önemle durulması gereken bir derstir. Aksi halde, konuların birikmesi ile zaman yetersizliğinin ortaya çıkmasına neden olur. Özellikle, üniversitelerin fizik, mühendislik, mekanik ve astronomi gibi 4 yıllık bölümlerinde eğitim görmek isteyen adaylar için fizik çözmek kaçınılmazdır. Aşağıdaki listede fizik bölümü ile ilgili seçilebilecek bazı meslekler verilmiştir.
- Fizik öğretmenliği
- Fizik araştırmacısı
- Fizik mühendisliği
- Fizik laboratuvar teknikerliği
- Astronomi ve uzay bilimleri uzmanlığı
- Nükleer enerji mühendisliği
- Elektrik – elektronik mühendisliği
- Jeofizik mühendisliği
- Makine mühendisliği
- Uçak mühendisliği
- Metalürji mühendisliği
- İnşaat mühendisliği
AYT Fizik Konuları Nelerdir?
2022 yılında, YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavının konuları aşağıda verilmiştir.
- Vektörler
- Kuvvet
- Tork ve Denge
- Kütle Merkezi
- Basit Makineler
- Hareket
- Newton'un Hareket Yasaları
- İş, Güç ve Enerji II
- Atışlar
- İtme ve Momentum
- Elektrik Alan ve Potansiyel
- Paralel Levhalar ve Sığa
- Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet
- İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler
- Çembersel Hareket
- Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum
- Kütle Çekim ve Kepler Yasaları
- Basit Harmonik Hareket
- Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar
- Atom Modelleri
- Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği
- Radyoaktivite
- Özel Görelilik
- Kara Cisim Işıması
- Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı
- Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Fizik AYT Konuları Nelerdir?
Konuları önceden bilmek sınava hazırlık konusunda önemlidir. Sırasıyla TYT'de ve AYT'de ağırlıklı olarak çıkacak olan konular öğrenilmelidir. Buna göre, yukarıdakilere ek olarak 2022 AYT sınavında sorulması beklenen fizik konuları şunlardır:
- Fizik Bilimine Giriş
- Madde ve Özellikleri
- Hareket ve Kuvvet
- Enerji
- Isı ve Sıcaklık
- Elektrostatik
- Elektrik ve Manyetizma
- Basınç ve Kaldırma Kuvveti
- Dalgalar
- Optik
- Kuvvet ve Hareket
- Çembersel Hareket
- Basit Harmonik Hareket
- Dalga Mekaniği
- Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
- Modern Fizik
- Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
YKS AYT Fizik Soru Dağılımı
Aşağıda konular sırasıyla sınıflandırılmıştır.
9. Sınıf Konuları
- Fizik Bilimine Giriş
- Madde ve Özellikleri
- Katılar
- Akışkanlar
- Kuvvet ve Hareket
- Bir Boyutta Hareket
- Kuvvet
- Newton'un Hareket Yasaları
- Enerji
- İş, Enerji ve Güç
- Mekanik Enerji
- Enerjinin Korunumu ve Dönüşümleri
- Verim
- Isı ve Sıcaklık
- Isı, Sıcaklık ve İç Enerji
- Hal Değişimi
- Isıl Denge
- Enerji İletim Yolları ve Enerji iletim Hızı
- Genleşme
10. Sınıf Konuları
- Basınç ve Kaldırma Kuvveti
- Elektrik ve Manyetizma
- Elektrik Yükleri
- Akım, Potansiyel Fark, Direnç
- Elektrik Devreleri
- Mıknatıslar
- Akım ve Manyetik Alan İlişkisi
- Dalgalar
- Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri
- Su Dalgası
- Deprem Dalgaları ve Depremlerin Özellikleri
- Optik
- Aydınlanma
- Gölge
- Yansıma
- Düz Aynalar
- Küresel Aynalar
- Kırılma
- Renk
- Prizmalar
- Mercekler
11. Sınıf Konuları
- Kuvvet ve Hareket
- Vektörler
- Bağıl Hareket
- Newton'ın Hareket Yasaları
- Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
- İki Boyutta Hareket
- Enerji ve Hareket
- İtme ve Çizgisel Momentum
- Tork
- Denge ve Denge Şartları
- Basit Makineler
- Elektrik ve Manyetizma
- Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
- Elektriksel Potansiyel
- Düzgün Elektrik ve Sığa
- Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
- Alternatif Akım
- Transformatörler
12. Sınıf Konuları
- Çembersel Hareket
- Düzgün Çembersel Hareket
- Dönerek Öteleme Hareketi
- Açısal Momentum
- Kütle Çekim Kuvveti
- Kepler Kanunları
- Basit Harmonik Hareket
- Dalga Mekaniği
- Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı