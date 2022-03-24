Ayt Fizik Konuları 2022: Yks Fizik Ayt Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

Sınava hazırlanan adayları en çok zorlayan derslerin başında fizik gelir. Bu dersi anlama ve yapabilme becerilerine sahip olmak önemlidir. Başta mantık olmak üzere, matematik, üç boyutlu ve çoklu düşünebilme kabiliyetlerine sahip olmak gerekir. Tüm bunları bir anda yapabilmek imkansızdır. Düzenli ve sıkı çalışma sayesinde, uzun vadede başarıya ulaşmak mümkündür. Lise birinci sınıftan, son sınıfa kadar üzerinde önemle durulması gereken bir derstir. Aksi halde, konuların birikmesi ile zaman yetersizliğinin ortaya çıkmasına neden olur. Özellikle, üniversitelerin fizik, mühendislik, mekanik ve astronomi gibi 4 yıllık bölümlerinde eğitim görmek isteyen adaylar için fizik çözmek kaçınılmazdır. Aşağıdaki listede fizik bölümü ile ilgili seçilebilecek bazı meslekler verilmiştir.

Fizik öğretmenliği

Fizik araştırmacısı

Fizik mühendisliği

Fizik laboratuvar teknikerliği

Astronomi ve uzay bilimleri uzmanlığı

Nükleer enerji mühendisliği

Elektrik – elektronik mühendisliği

Jeofizik mühendisliği

Makine mühendisliği

Uçak mühendisliği

Metalürji mühendisliği

İnşaat mühendisliği

AYT Fizik Konuları Nelerdir?

2022 yılında, YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavının konuları aşağıda verilmiştir.

Vektörler

Kuvvet

Tork ve Denge

Kütle Merkezi

Basit Makineler

Hareket

Newton'un Hareket Yasaları

İş, Güç ve Enerji II

Atışlar

İtme ve Momentum

Elektrik Alan ve Potansiyel

Paralel Levhalar ve Sığa

Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet

İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler

Çembersel Hareket

Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum

Kütle Çekim ve Kepler Yasaları

Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar

Atom Modelleri

Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği

Radyoaktivite

Özel Görelilik

Kara Cisim Işıması

Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Fizik AYT Konuları Nelerdir?

Konuları önceden bilmek sınava hazırlık konusunda önemlidir. Sırasıyla TYT'de ve AYT'de ağırlıklı olarak çıkacak olan konular öğrenilmelidir. Buna göre, yukarıdakilere ek olarak 2022 AYT sınavında sorulması beklenen fizik konuları şunlardır:

Fizik Bilimine Giriş

Madde ve Özellikleri

Hareket ve Kuvvet

Enerji

Isı ve Sıcaklık

Elektrostatik

Elektrik ve Manyetizma

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Dalgalar

Optik

Kuvvet ve Hareket

Çembersel Hareket

Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

Modern Fizik

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

YKS AYT Fizik Soru Dağılımı

Aşağıda konular sırasıyla sınıflandırılmıştır.

9. Sınıf Konuları

Fizik Bilimine Giriş

Madde ve Özellikleri

Katılar

Akışkanlar

Kuvvet ve Hareket

Bir Boyutta Hareket

Kuvvet

Newton'un Hareket Yasaları

Enerji

İş, Enerji ve Güç

Mekanik Enerji

Enerjinin Korunumu ve Dönüşümleri

Verim

Isı ve Sıcaklık

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji

Hal Değişimi

Isıl Denge

Enerji İletim Yolları ve Enerji iletim Hızı

Genleşme

10. Sınıf Konuları

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik Yükleri

Akım, Potansiyel Fark, Direnç

Elektrik Devreleri

Mıknatıslar

Akım ve Manyetik Alan İlişkisi

Dalgalar

Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri

Su Dalgası

Deprem Dalgaları ve Depremlerin Özellikleri

Optik

Aydınlanma

Gölge

Yansıma

Düz Aynalar

Küresel Aynalar

Kırılma

Renk

Prizmalar

Mercekler

11. Sınıf Konuları

Kuvvet ve Hareket

Vektörler

Bağıl Hareket

Newton'ın Hareket Yasaları

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket

İki Boyutta Hareket

Enerji ve Hareket

İtme ve Çizgisel Momentum

Tork

Denge ve Denge Şartları

Basit Makineler

Elektrik ve Manyetizma

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan

Elektriksel Potansiyel

Düzgün Elektrik ve Sığa

Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme

Alternatif Akım

Transformatörler

12. Sınıf Konuları