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Haberler Eğitim Haberleri AYT Geometri Konuları 2022: YKS Geometri AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları
Giriş Tarihi: 18.3.2022 15:56 Son Güncelleme: 18.3.2022 15:56

AYT Geometri Konuları 2022: YKS Geometri AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

AYT Geometri Konuları 2022: YKS Geometri AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

Üniversite hazırlık sürecinde çoğu öğrenci kaygı duyar. Hayallerini süsleyen bölüme veya üniversiteye gitmek için belirli sınavlara girmek zorundadırlar. Üniversiteye girişte önemli bir sınav olan YKS, temelde üç başlık altında ele alınır. İkinci oturum olan AYT, son derece önemlidir.2022 AYT geometri sınavına hazırlanan öğrenciler, ders konuları hakkında bilgi sahibi olmak ister. AYT Geometri Konuları 2022: YKS Geometri AYT Konu Dağılımı ve Örnek Soruları yazımızda bu konu hakkında önemli bilgilere yer verdik.

YKS sınavı her sene sonunda yapılan ve milyonlarca öğrencinin girdiği bir sınavdır. Senelerce çalışan ve dönem sonunda hayalinin son adımı olan bu sınav, her öğrencinin kaderini belirler. Her öğrenci belirli amaçlar doğrultusunda bu sınava girer. YKS sınavı, TYT ve AYT olmak üzere iki temel oturumdan oluşur. Sınavın ilk oturumu olan TYT, her öğrencinin girdiği önemli bir sınavdır. Bu sınavdan iyi puan almak, AYT veya YKS Dil sınavlarına girecek öğrenciler için önemlidir. AYT sınavı, dört testten oluşmakla beraber 160 sorudan oluşur. Sayısal, sözel, eşit ağırlık alanlarında sınava girenler için AYT önemlidir. Sayısal bölümde yer alan matematik-geometri testi pek çok öğrenci için önemlidir. Bu testten iyi bir net yapmak isteyen öğrenciler, konular hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Bu doğrultuda AYT 2022 geometri konuları büyük önem taşır.

AYT Geometri Konuları

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, ikinci oturum olan AYT sınavına hazırlanmak için büyük emek harcar. TYT sınavının aksine bilgiyi ölçen bu sınav öğrenciler için önemlidir. AYT matematik sorularını çalışan öğrenciler geometri konularını merak ederler. AYT geometri konuları aşağıdaki gibidir:

  • Doğruda ve Üçgende Açılar
  • Dik ve Özel Üçgenler
  • Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
  • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
  • Üçgende Alanlar
  • Üçgende Açıortay Bağıntıları
  • Üçgende Kenarortay Bağıntıları
  • Üçgende Eşlik ve Benzerlik
  • Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
  • Çokgenler
  • Dörtgenler
  • Yamuk
  • Paralelkenar
  • Eşkenar Dörtgen – Deltoid
  • Dikdörtgen
  • Çemberde Açılar
  • Çemberde Uzunluk
  • Daire
  • Prizmalar
  • Piramitler
  • Küre
  • Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
  • Doğrunun Analitiği
  • Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
  • Dönüşümlerle Geometri
  • Trigonometri
  • Çemberin Analitiği

Geometri AYT Konuları

AYT sınavı üniversiteye girecek öğrenciler için son derece önemlidir. Sınava sıkı çalışmak için girilecek alana göre konuları bilmek iyi bir başarı için gereklidir. AYT sınavı toplam 160 sorudan oluşmaktadır. Dört bölümden oluşan sınavda matematik-geometri alanı önemlidir. Geometri AYT konuları bu nedenle önemli bir yere sahiptir.

YKS AYT Geometri Konu Dağılımı

Geometri sorularına hâkim olmak, matematik bölümünde iyi bir başarı yapmak için gereklidir. AYT geometri konu dağılımı aşağıdaki gibidir:

  • Çember ve Daire 3 soru
  • Noktanın Analitiği 2 soru
  • Doğrunun Analitiği 2 soru
  • Katı Cisimler 1 soru
  • Çemberin Analitiği 1 soru

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