AYT Geometri Konuları 2022: YKS Geometri AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

YKS sınavı her sene sonunda yapılan ve milyonlarca öğrencinin girdiği bir sınavdır. Senelerce çalışan ve dönem sonunda hayalinin son adımı olan bu sınav, her öğrencinin kaderini belirler. Her öğrenci belirli amaçlar doğrultusunda bu sınava girer. YKS sınavı, TYT ve AYT olmak üzere iki temel oturumdan oluşur. Sınavın ilk oturumu olan TYT, her öğrencinin girdiği önemli bir sınavdır. Bu sınavdan iyi puan almak, AYT veya YKS Dil sınavlarına girecek öğrenciler için önemlidir. AYT sınavı, dört testten oluşmakla beraber 160 sorudan oluşur. Sayısal, sözel, eşit ağırlık alanlarında sınava girenler için AYT önemlidir. Sayısal bölümde yer alan matematik-geometri testi pek çok öğrenci için önemlidir. Bu testten iyi bir net yapmak isteyen öğrenciler, konular hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Bu doğrultuda AYT 2022 geometri konuları büyük önem taşır.

AYT Geometri Konuları

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, ikinci oturum olan AYT sınavına hazırlanmak için büyük emek harcar. TYT sınavının aksine bilgiyi ölçen bu sınav öğrenciler için önemlidir. AYT matematik sorularını çalışan öğrenciler geometri konularını merak ederler. AYT geometri konuları aşağıdaki gibidir:

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik ve Özel Üçgenler

Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Üçgende Alanlar

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen – Deltoid

Dikdörtgen

Çemberde Açılar

Çemberde Uzunluk

Daire

Prizmalar

Piramitler

Küre

Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

Doğrunun Analitiği

Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

Dönüşümlerle Geometri

Trigonometri

Çemberin Analitiği

AYT sınavı üniversiteye girecek öğrenciler için son derece önemlidir. Sınava sıkı çalışmak için girilecek alana göre konuları bilmek iyi bir başarı için gereklidir. AYT sınavı toplam 160 sorudan oluşmaktadır. Dört bölümden oluşan sınavda matematik-geometri alanı önemlidir. Geometri AYT konuları bu nedenle önemli bir yere sahiptir.

YKS AYT Geometri Konu Dağılımı

Geometri sorularına hâkim olmak, matematik bölümünde iyi bir başarı yapmak için gereklidir. AYT geometri konu dağılımı aşağıdaki gibidir: