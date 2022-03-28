AYT Kimya Konuları 2022: YKS Kimya AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

Lisede sayısal alanından mezun olan öğrencilerin hedefleri arasında, kimya ve ilgili bölümleri okumak yer alabilir. Bu bölüm, mesleki anlamda çok fazla fırsata sahiptir. Kimya sektöründe iş fırsatı çoktur ve bu faktör bölümün tercih edilmesinde etkilidir. Kimya genel olarak maddenin yapısını, özelliklerini, diğer maddeler ile nasıl tepkimeye girdiğini ve farklı enerjilerle nasıl etkileşime girdiğini inceler. Fizik, biyoloji ve matematik bölümleri gibi kimya da, üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerinde yer alır. Mezunlar 'kimyager' unvanına sahip olur. Bu bölümü bitirenlerin çalışma fırsatı bulabileceği alanlardan bazıları; ilaç sanayi, kozmetik, temizlik ürünleri, petrokimya, zirai tarım, ar-ge merkezleri, boya, metal, tekstil, seramik, sağlık, eğitim ve kimyasal üretim yapan sanayi fabrikalardır. Kimya mezunları, kimyager, kimya öğretmeni, kimya mühendisi, metalurji mühendisi ve eczacı olarak görev alabilirler.

AYT Kimya Konuları Nelerdir?

2021 yılında gerçekleştirilen YKS'nin AYT oturumunda, kimya soruları müfredata uygun ve beklenildiği gibi sorulmuştur. Kimya testinde toplamda 13 soru çıkmıştır. Zorluk seviyesi, orta derecededir ve ortaöğretimde alınan temel kimya bilgisini ölçmeye yönelik sorular sorulmuştur.

Soru türü bakımından adaylar, grafik, sayısal sorular ve öncelikli soruları yanıtlamışlardır. 2021 AYT sınavındaki Kimya testinde sorular ağırlıklı olarak, 9'uncu sınıf konuları ile 11'inci ve 12'nci sınıf konularından gelmiştir.

Sınavda sorulması beklenen 'çözünürlük dengesi, periyodik cetvel, elektroliz' gibi bölümlerden hiç soru çıkmamıştır. Sıvı çözeltiler ve atomun kuantum modeli gibi konulardan iki soru sorulmuştur. Üniversiteye giriş sınavının ikinci oturumu olan 2022 AYT'de çıkacak konular şunlardır:

Kimya Bilimi

Atom ve Periyodik Sistem

Modern Atom Teorisi

Kimyasal Türler Arası Tepkimeler

Kimyasal Hesaplamalar

Asit, Baz ve Tuz

Maddenin Halleri

Gazlar

Karışımlar

Sıvı Çözeltiler

Kimya ve Enerji

Tepkimelerde Hız ve Denge

Kimya ve Elektrik

Karbon Kimyasına Giriş

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Kimya Her Yerde

Hayatımızdaki Kimya

Kimya AYT Konuları Nelerdir?

Bu sene AYT'de, ÖSYM ve MEB'in kararlaştırdıkları müfredata yönelik 13 kimya sorusu sorulacaktır. Adayların sınava iyi hazırlanmaları için düzenli olarak soru çözmeleri ve konu tekrarı yapmaları gerekmektedir.

Konulara bütünüyle hakim olmak, sınavı rahat bir şekilde geçirmeyi sağlar. Düzgün bir çalışma programı oluşturmak için konular önceden öğrenilmelidir. Aşağıda 2022 AYT sınavından soru gelecek olan konular ayrıntılı olarak verilmiştir.

Kuantum Sayıları

Elektron Dizilimi

Periyodik Özellikler

Çözeltilerde Derişim

Gazlar

Koligatif Özellikler

Çözünürlük

Kimyasal Tepkimelerde Hız

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Kimyasal Denge

Asit-Baz Dengesi

Çözünürlük Dengesi

Piller

Redoks

Elektroliz

Karbon Kimyasına Giriş

Alkoller – Eterler

Hidrokarbonlar

Karbonil Bileşikleri

Karboksilik Asitler

Esterler

Enerji Kaynakları

Bilimsel Gelişmeler

YKS AYT Kimya Soru Dağılımı

Aşağıda, bu sene AYT kimya testinde çıkacak konuların soru sayısı verilmiştir.

Kimya Bilimi = 0

Atom ve Yapısı = 0

Periyodik Sistem =1

Kimyasal Türler Arası Etkileşim = 0

Kimyasal Hesaplamalar = 0

Modern Atom Teorisi = 0

Gazlar = 1

Sıvı Çözeltiler = 2

Kimyasal Tepkimelerde Enerji = 1

Kimyasal Tepkimelerde Hız = 1

Kimyasal Tepkimelerde Denge = 1

Asit-Baz Dengesi = 0

Çözünürlük Dengesi = 1

Kimya ve Elektrik = 2

Organik Kimya = 3