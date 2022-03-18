AYT Konuları 2022: AYT Matematik, Geometri, Edebiyat, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Fizik Konu Dağılımı

YKS, üniversite hayali kuran her öğrencinin mutlaka girmesini gerektiren bir sınavdır. Bu sınav, her sene sonu üç farklı oturum şeklinde yapılır. Bu oturumlarda ilki ve en önemlisi olan TYT, toplam 120 sorudan oluşur ve sınavın süresi 135 dakikadır. TYT sınavında; türkçe, matematik, geometri, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü, fizik, kimya ve biyolojidir. Öğrencinin bilgisin ölçen sınav AYT ise toplam 160 soru vardır ve 180 dakikadır. Öğrenciler bu sınavın ilgili bölümlerini bu süre içerisinde çözmelidir. AYT sınavına hazırlanan öğrenciler, konulara hâkim olmalıdır. YKS sınavının ikinci oturumu olan AYT sınavı 2022 yılı konuları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

AYT Konuları

AYT, YKS sınavının ikinci oturumudur. Toplam 160 sorudan oluşan bu sınav, dört farklı testten oluşmaktadır. Bu testler; Türk Dil Edebiyatı ve Sosyal Bilimler, Sosyal Bilimler 2, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testidir.

AYT sayısal bölümden hazırlananlar, matematik ve fen bilimleri testini; eşit ağırlık bölümünden hazırlananlar Türk dil edebiyatı-sosyal bilimler ve matematik testlerini; sözel bölümden hazırlananlar da Türk edebiyatı-sosyal bilimler ile sosyal bilimler 2 testini çözmelidir.

AYT Matematik Konuları

AYT sınavında önemli olan testlerden birisi matematiktir. 2022 AYT matematik konuları aşağıdaki gibidir:

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar

Ondalıklı Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Denklem Çözme

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

Fonksiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Parabol

Polinomlar

Mantık

Eşitsizlikler

Logaritma

Diziler

Seriler

Limit ve Süreklilik

Türev

İntegral

AYT Edebiyat Konuları

Sözel ve eşit ağırlık alanlarından sınava girecekler için AYT edebiyat konularının bilinmesi önem taşır. Bu doğrultuda AYT edebiyat konuları aşağıda yer verilmiştir:

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)

Tarih İçinde Türk Edebiyatı

Destan Dönemi Türk Edebiyatı

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)

Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)

Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)

Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)

Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

YKS AYT Soru Dağılımı

YKS AYT toplam 160 sorudan oluşur. AYT 2021 soru dağılımı aşağıdaki gibidir:

Türk Dil Edebiyatı- Coğrafya Testi: 24 Edebiyat, 10 Tarih1, 6 Coğrafya

Sosyal Bilimler 2 Testi: 11 Tarih 2, 11 Coğrafya 2, 12 felsefe Grubu, 6 Din Kültürü

Matematik Testi: 40 soru

Fen Bilimleri Testi: 14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji

Eşit Ağırlık Konuları

AYT eşit ağırlık konuları aşağıdaki gibidir:

Matematik Konuları:

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar

Ondalıklı Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Denklem Çözme

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

Fonksiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Parabol

Polinomlar

Mantık

Eşitsizlikler

Logaritma

Diziler

Seriler

Limit ve Süreklilik

Türev

İntegral

Geometri Konuları

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik ve Özel Üçgenler

Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Üçgende Alanlar

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen – Deltoid

Dikdörtgen

Çemberde Açılar

Çemberde Uzunluk

Daire

Prizmalar

Piramitler

Küre

Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

Doğrunun Analitiği

Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

Dönüşümlerle Geometri

Trigonometri

Çemberin Analitiği

Edebiyat Konuları

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)

Tarih İçinde Türk Edebiyatı

Destan Dönemi Türk Edebiyatı

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)

Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)

Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)

Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)

Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Tarih Konuları

Tarih Bilimi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

İlk Türk Devletleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı

Türk-İslam Devletleri

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete (1300-1453)

Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

1881'den 1919'a Mustafa Kemal

Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk'ün Ölümü

Yüzyılın Başlarında Dünya

İkinci Dünya Savaşı

Soğuk Savaş Dönemi

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

Küreselleşen Dünya

Türklerde Devlet Teşkilatı

Türklerde Toplum Yapısı

Türklerde Hukuk

Türklerde Ekonomi

Türklerde Eğitim

Türklerde Sanat

Coğrafya Konuları

Şehirlerin Fonksiyonları

Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme

Ekonomik Faaliyetler

Türkiye'de Ekonomik Faaliyetler

Nüfus

Uluslararası Ulaşım Hatları

Bölgeler ve Ülkeler

Çevre ve İnsan

Doğal Afetler

Sözel Konuları

Sözel konuları kapsayan dersler edebiyat- coğrafya ile sosyal bilimler testinde yer alan derslerdir. Bu konuları bilmek, soru çözümünde size kolaylık sağlayacaktır. Yukarıda yer alan derslere ek olarak sözel konuların devamı aşağıdaki gibidir:

Felsefe Konuları

Felsefe'nin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

Din Konuları

Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması

İnsan ve Din

İslam ve İbadetler

İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.

İslam ve Bilim, Estetik, Barış

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

İslam Düşüncesinde Tasavvuf

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler

Hazreti Muhammed

Vahiy ve Akıl Kur'an Yorumları

AYT Sayısal Konuları

AYT sayısal konuları aşağıdaki gibidir:

Fizik Konuları

Vektörler

Bağıl Hareket

Newton'ın Hareket Yasaları

Sabit İvmeli Hareket

Atışlar

Enerji ve Hareket

İtme ve Çizgisel Momentum

Tork-Denge-Ağırlık Merkezi

Basit Makineler

Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş

Paralel Levhalar ve Sığa

Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme

Alternatif Akım ve Transformatörler

Çembersel Hareket

Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği

Atom Modelleri

Büyük Patlama ve Radyoaktivite

Modern Fizik

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Kimya Konuları

Kuantum Sayıları

Elektron Dizilimi

Periyodik Özellik

Gazlar

Çözeltilerde Derişim

Koligatif Özellikler

Çözünürlük

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Kimyasal Tepkimelerde Hız

Kimyasal Denge

Asit-Baz Dengesi

Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)

Redoks

Piller

Elektroliz

Karbon Kimyasına Giriş

Hidrokarbonlar

Alkoller ve Eterler

Karbonil Bileşikleri

Karboksilik Asitler ve Esterler

Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

Biyoloji Konuları

Sinir Sistemi

Endokrin Sistem

Duyu Organları

Destek ve Hareket Sistemi

Sindirim Sistemi

Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi

Solunum Sistemi

Boşaltım Sistemi

Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Genetik Şifre-Protein Sentezi

Fotosentez – Kemosentez

Hücresel Solunum

Bitki Biyolojisi

Canlılar ve Çevre

Matematik Konuları

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar

Ondalıklı Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Denklem Çözme

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

Fonksiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Parabol

Polinomlar

Mantık

Eşitsizlikler

Logaritma

Diziler

Seriler

Limit ve Süreklilik

Türev

İntegral

Geometri Konuları