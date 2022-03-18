AYT Konuları 2022: AYT Matematik, Geometri, Edebiyat, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Fizik Konu Dağılımı

YKS, üniversite hayali kuran her öğrencinin mutlaka girmesini gerektiren bir sınavdır. Bu sınav, her sene sonu üç farklı oturum şeklinde yapılır. Bu oturumlarda ilki ve en önemlisi olan TYT, toplam 120 sorudan oluşur ve sınavın süresi 135 dakikadır. TYT sınavında; türkçe, matematik, geometri, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü, fizik, kimya ve biyolojidir. Öğrencinin bilgisin ölçen sınav AYT ise toplam 160 soru vardır ve 180 dakikadır. Öğrenciler bu sınavın ilgili bölümlerini bu süre içerisinde çözmelidir. AYT sınavına hazırlanan öğrenciler, konulara hâkim olmalıdır. YKS sınavının ikinci oturumu olan AYT sınavı 2022 yılı konuları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.
AYT Konuları
AYT, YKS sınavının ikinci oturumudur. Toplam 160 sorudan oluşan bu sınav, dört farklı testten oluşmaktadır. Bu testler; Türk Dil Edebiyatı ve Sosyal Bilimler, Sosyal Bilimler 2, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testidir.
AYT sayısal bölümden hazırlananlar, matematik ve fen bilimleri testini; eşit ağırlık bölümünden hazırlananlar Türk dil edebiyatı-sosyal bilimler ve matematik testlerini; sözel bölümden hazırlananlar da Türk edebiyatı-sosyal bilimler ile sosyal bilimler 2 testini çözmelidir.
AYT Matematik Konuları
AYT sınavında önemli olan testlerden birisi matematiktir. 2022 AYT matematik konuları aşağıdaki gibidir:
- Temel Kavramlar
- Sayı Basamakları
- Rasyonel Sayılar
- Ondalıklı Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Denklem Çözme
- Oran-Orantı
- Problemler
- Kümeler
- Fonksiyonlar
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Binom
- Olasılık
- İstatistik
- Dereceden Denklemler
- Karmaşık Sayılar
- Parabol
- Polinomlar
- Mantık
- Eşitsizlikler
- Logaritma
- Diziler
- Seriler
- Limit ve Süreklilik
- Türev
- İntegral
AYT Edebiyat Konuları
Sözel ve eşit ağırlık alanlarından sınava girecekler için AYT edebiyat konularının bilinmesi önem taşır. Bu doğrultuda AYT edebiyat konuları aşağıda yer verilmiştir:
- Güzel Sanatlar ve Edebiyat
- Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
- Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
- Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
- Tarih İçinde Türk Edebiyatı
- Destan Dönemi Türk Edebiyatı
- İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
- Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
- Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
- Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
- Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
- Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
- Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
- Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
YKS AYT Soru Dağılımı
YKS AYT toplam 160 sorudan oluşur. AYT 2021 soru dağılımı aşağıdaki gibidir:
- Türk Dil Edebiyatı- Coğrafya Testi: 24 Edebiyat, 10 Tarih1, 6 Coğrafya
- Sosyal Bilimler 2 Testi: 11 Tarih 2, 11 Coğrafya 2, 12 felsefe Grubu, 6 Din Kültürü
- Matematik Testi: 40 soru
- Fen Bilimleri Testi: 14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji
Eşit Ağırlık Konuları
AYT eşit ağırlık konuları aşağıdaki gibidir:
Matematik Konuları:
- Temel Kavramlar
- Sayı Basamakları
- Rasyonel Sayılar
- Ondalıklı Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Denklem Çözme
- Oran-Orantı
- Problemler
- Kümeler
- Fonksiyonlar
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Binom
- Olasılık
- İstatistik
- Dereceden Denklemler
- Karmaşık Sayılar
- Parabol
- Polinomlar
- Mantık
- Eşitsizlikler
- Logaritma
- Diziler
- Seriler
- Limit ve Süreklilik
- Türev
- İntegral
Geometri Konuları
- Doğruda ve Üçgende Açılar
- Dik ve Özel Üçgenler
- Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
- İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
- Üçgende Alanlar
- Üçgende Açıortay Bağıntıları
- Üçgende Kenarortay Bağıntıları
- Üçgende Eşlik ve Benzerlik
- Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
- Çokgenler
- Dörtgenler
- Yamuk
- Paralelkenar
- Eşkenar Dörtgen – Deltoid
- Dikdörtgen
- Çemberde Açılar
- Çemberde Uzunluk
- Daire
- Prizmalar
- Piramitler
- Küre
- Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
- Doğrunun Analitiği
- Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
- Dönüşümlerle Geometri
- Trigonometri
- Çemberin Analitiği
Edebiyat Konuları
- Güzel Sanatlar ve Edebiyat
- Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
- Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
- Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
- Tarih İçinde Türk Edebiyatı
- Destan Dönemi Türk Edebiyatı
- İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
- Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
- Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
- Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
- Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
- Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
- Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
- Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Tarih Konuları
- Tarih Bilimi
- Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
- İlk Türk Devletleri
- İslam Tarihi ve Uygarlığı
- Türk-İslam Devletleri
- Türkiye Tarihi
- Beylikten Devlete (1300-1453)
- Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
- Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
- Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
- En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
- 1881'den 1919'a Mustafa Kemal
- Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
- Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
- Türk İnkılabı
- Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
- Atatürk'ün Ölümü
- Yüzyılın Başlarında Dünya
- İkinci Dünya Savaşı
- Soğuk Savaş Dönemi
- Yumuşama Dönemi ve Sonrası
- Küreselleşen Dünya
- Türklerde Devlet Teşkilatı
- Türklerde Toplum Yapısı
- Türklerde Hukuk
- Türklerde Ekonomi
- Türklerde Eğitim
- Türklerde Sanat
Coğrafya Konuları
- Şehirlerin Fonksiyonları
- Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
- Ekonomik Faaliyetler
- Türkiye'de Ekonomik Faaliyetler
- Nüfus
- Uluslararası Ulaşım Hatları
- Bölgeler ve Ülkeler
- Çevre ve İnsan
- Doğal Afetler
Sözel Konuları
Sözel konuları kapsayan dersler edebiyat- coğrafya ile sosyal bilimler testinde yer alan derslerdir. Bu konuları bilmek, soru çözümünde size kolaylık sağlayacaktır. Yukarıda yer alan derslere ek olarak sözel konuların devamı aşağıdaki gibidir:
Felsefe Konuları
- Felsefe'nin Alanı
- Bilgi Felsefesi
- Bilim Felsefesi
- Varlık Felsefesi
- Ahlak Felsefesi
- Siyaset Felsefesi
- Sanat Felsefesi
- Din Felsefesi
Din Konuları
- Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması
- İnsan ve Din
- İslam ve İbadetler
- İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
- Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
- İslam ve Bilim, Estetik, Barış
- Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
- İslam Düşüncesinde Tasavvuf
- Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler
- Hazreti Muhammed
- Vahiy ve Akıl Kur'an Yorumları
AYT Sayısal Konuları
AYT sayısal konuları aşağıdaki gibidir:
Fizik Konuları
- Vektörler
- Bağıl Hareket
- Newton'ın Hareket Yasaları
- Sabit İvmeli Hareket
- Atışlar
- Enerji ve Hareket
- İtme ve Çizgisel Momentum
- Tork-Denge-Ağırlık Merkezi
- Basit Makineler
- Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş
- Paralel Levhalar ve Sığa
- Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
- Alternatif Akım ve Transformatörler
- Çembersel Hareket
- Basit Harmonik Hareket
- Dalga Mekaniği
- Atom Modelleri
- Büyük Patlama ve Radyoaktivite
- Modern Fizik
- Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Kimya Konuları
- Kuantum Sayıları
- Elektron Dizilimi
- Periyodik Özellik
- Gazlar
- Çözeltilerde Derişim
- Koligatif Özellikler
- Çözünürlük
- Kimyasal Tepkimelerde Enerji
- Kimyasal Tepkimelerde Hız
- Kimyasal Denge
- Asit-Baz Dengesi
- Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)
- Redoks
- Piller
- Elektroliz
- Karbon Kimyasına Giriş
- Hidrokarbonlar
- Alkoller ve Eterler
- Karbonil Bileşikleri
- Karboksilik Asitler ve Esterler
- Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
Biyoloji Konuları
- Sinir Sistemi
- Endokrin Sistem
- Duyu Organları
- Destek ve Hareket Sistemi
- Sindirim Sistemi
- Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
- Solunum Sistemi
- Boşaltım Sistemi
- Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
- Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
- Genetik Şifre-Protein Sentezi
- Fotosentez – Kemosentez
- Hücresel Solunum
- Bitki Biyolojisi
- Canlılar ve Çevre
Matematik Konuları
- Temel Kavramlar
- Sayı Basamakları
- Rasyonel Sayılar
- Ondalıklı Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Denklem Çözme
- Oran-Orantı
- Problemler
- Kümeler
- Fonksiyonlar
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Binom
- Olasılık
- İstatistik
- Dereceden Denklemler
- Karmaşık Sayılar
- Parabol
- Polinomlar
- Mantık
- Eşitsizlikler
- Logaritma
- Diziler
- Seriler
- Limit ve Süreklilik
- Türev
- İntegral
Geometri Konuları
- Doğruda ve Üçgende Açılar
- Dik ve Özel Üçgenler
- Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
- İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
- Üçgende Alanlar
- Üçgende Açıortay Bağıntıları
- Üçgende Kenarortay Bağıntıları
- Üçgende Eşlik ve Benzerlik
- Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
- Çokgenler
- Dörtgenler
- Yamuk
- Paralelkenar
- Eşkenar Dörtgen – Deltoid
- Dikdörtgen
- Çemberde Açılar
- Çemberde Uzunluk
- Daire
- Prizmalar
- Piramitler
- Küre
- Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
- Doğrunun Analitiği
- Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
- Dönüşümlerle Geometri
- Trigonometri
- Çemberin Analitiği