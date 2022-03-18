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Giriş Tarihi: 18.3.2022 16:04 Son Güncelleme: 18.3.2022 16:04

AYT Matematik Konuları 2022: YKS Matematik AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

AYT Matematik Konuları 2022: YKS Matematik AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen herkes YKS sınavına girmek zorundadır. Her sene sonu gerçekleşen YKS sınavı üç farklı oturumda olur. TYT ilk ve en önemli sınavdır. AYT sınavı ise dört ayrı testten oluşur. Toplam 160 sorudan oluşan AYT sınavında matematik testi konuları merak edilir. AYT matematik sınavına girecek öğrenciler, 2022 matematik konularını bilmelidir. İşte, AYT Matematik Konuları 2022: YKS Matematik AYT Konu Dağılımı ve Örnek Soruları yazımız sizlerle.

YKS sınavı, üniversiteye hazırlanan her öğrencinin girmesini gerektiren bir sınavdır. YKS sınavı üç ayrı oturumdan oluşur. Bu oturumlar; TYT, AYT ve YKS Dil şeklindedir. 160 sorudan oluşan AYT sınavı, edebiyat-coğrafya, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimlerinden oluşur. AYT Matematik sınavı, sayısal ve eşit ağırlık alanlarından sınava girecek öğrenciler için önemli bir sınavdır. AYT 2022 yılı matematik konuları bu sebeple merak edilmiştir. AYT matematik konularını bilmek, dersi nasıl çalışmanız gerektiğini belirler ve size yardımcı olur.

AYT Matematik Konuları

AYT matematik sınavına hazırlanan öğrenciler, hangi konuları çalışması gerektiğini araştırır. Matematik konularını önceden bilmek, sınav hazırlık sürecinde kişiye kolaylık sağlar. Buna göre AYT matematik konuları aşağıdaki gibidir:

  • Temel Kavramlar
  • Sayı Basamakları
  • Rasyonel Sayılar
  • Ondalıklı Sayılar
  • Basit Eşitsizlikler
  • Mutlak Değer
  • Üslü Sayılar
  • Köklü Sayılar
  • Çarpanlara Ayırma
  • Denklem Çözme
  • Oran-Orantı
  • Problemler
  • Kümeler
  • Fonksiyonlar
  • Permütasyon
  • Kombinasyon
  • Binom
  • Olasılık
  • İstatistik
  • Dereceden Denklemler
  • Karmaşık Sayılar
  • Parabol
  • Polinomlar
  • Mantık
  • Eşitsizlikler
  • Logaritma
  • Diziler
  • Seriler
  • Limit ve Süreklilik
  • Türev
  • İntegral

Matematik AYT Konuları

YKS sınavında ikinci oturum olan AYT, sayısal, sözel veya eşit ağırlık alanlarından birisini seçmek için önemlidir. AYT dört testten oluşmaktadır. Her bir test 40 soru olmak üzere AYT soruları toplamda 160 sorudur.

Sayısal ve eşit ağırlık bölümlerini ilgilendiren AYT matematik, sınavda başarı yakalamak için önemli bir sınavdır. 40 sorudan oluşan matematik testinin 10 veya 11 sorusu geometriden oluşur. AYT matematik çalışan öğrenciler sınav konularını iyi bilmelidir. Bu nedenle AYT matematik konuları sıklıkla araştırılır.

YKS AYT Matematik Konu Dağılımı

YKS sınavında AYT ikinci oturum olarak karşımıza çıkar. AYT'de önemli bir test olan matematik, pek çok öğrenciyi ilgilendiren bir derstir. AYT matematik konu dağılımı 2021 yılı esas alınarak hazırlanmıştır.

  • Temel Kavramlar 3 soru
  • EBOB-EKOK Soruları 1 soru
  • Basit Eşitsizlikler 1 soru
  • Üslü Sayılar 1 soru
  • Kümeler ve Kartezyen Çarpımı 1 soru
  • Mantık 1 soru
  • Fonksiyonlar 2 soru
  • Polinomlar 1 soru
  • 2. Dereceden Denklemler 1 soru
  • Parabol 1 soru
  • Permütasyon- Kombinasyon- Olasılık-Binom 2 soru
  • Trigonometri 5 soru
  • Logaritma 1 soru
  • Diziler 1 soru
  • Limit 2 soru
  • Türev 3 soru
  • İntegral 4 soru

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