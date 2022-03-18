AYT Matematik Konuları 2022: YKS Matematik AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

YKS sınavı, üniversiteye hazırlanan her öğrencinin girmesini gerektiren bir sınavdır. YKS sınavı üç ayrı oturumdan oluşur. Bu oturumlar; TYT, AYT ve YKS Dil şeklindedir. 160 sorudan oluşan AYT sınavı, edebiyat-coğrafya, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimlerinden oluşur. AYT Matematik sınavı, sayısal ve eşit ağırlık alanlarından sınava girecek öğrenciler için önemli bir sınavdır. AYT 2022 yılı matematik konuları bu sebeple merak edilmiştir. AYT matematik konularını bilmek, dersi nasıl çalışmanız gerektiğini belirler ve size yardımcı olur.

AYT Matematik Konuları

AYT matematik sınavına hazırlanan öğrenciler, hangi konuları çalışması gerektiğini araştırır. Matematik konularını önceden bilmek, sınav hazırlık sürecinde kişiye kolaylık sağlar. Buna göre AYT matematik konuları aşağıdaki gibidir:

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar

Ondalıklı Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Denklem Çözme

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

Fonksiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Parabol

Polinomlar

Mantık

Eşitsizlikler

Logaritma

Diziler

Seriler

Limit ve Süreklilik

Türev

İntegral

Matematik AYT Konuları

YKS sınavında ikinci oturum olan AYT, sayısal, sözel veya eşit ağırlık alanlarından birisini seçmek için önemlidir. AYT dört testten oluşmaktadır. Her bir test 40 soru olmak üzere AYT soruları toplamda 160 sorudur.

Sayısal ve eşit ağırlık bölümlerini ilgilendiren AYT matematik, sınavda başarı yakalamak için önemli bir sınavdır. 40 sorudan oluşan matematik testinin 10 veya 11 sorusu geometriden oluşur. AYT matematik çalışan öğrenciler sınav konularını iyi bilmelidir. Bu nedenle AYT matematik konuları sıklıkla araştırılır.

YKS AYT Matematik Konu Dağılımı

YKS sınavında AYT ikinci oturum olarak karşımıza çıkar. AYT'de önemli bir test olan matematik, pek çok öğrenciyi ilgilendiren bir derstir. AYT matematik konu dağılımı 2021 yılı esas alınarak hazırlanmıştır.