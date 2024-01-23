AYT Nedir? YKS AYT Açılımı Ne, Hangi Sınıfları Kapsar ve Kimler Girebilir?

Üniversitede bir bölüm kazanmak isteyen öğrencilerin kazanması gereken iki farklı sınav bulunuyor. Bu sınavlardan birincisi AYT sınavıdır. İkincisi ise TYT sınavıdır. Bu iki sınavın ortalaması alınarak öğrencilerin üniversitede bir bölüme yerleştirilmesi sağlanıyor. AYT nedir, ne demek sorularının tüm yazıları yazımızın devamında.

AYT Nedir?

Üniversite sınavları için TYT sınavından bir gün önce yapılan sınav oturumu AYT'dir. Alan Yeterlilik Sınavı olan AYT, öğrencilerin okumak istedikleri bölüme uygunluk derecelerini ölçer. Farklı konulardan sorulan soruları yanıtlayan öğrenciler bu sınavdan belli bir yüzdelik dilime girmek durumundadır.

AYT Sınavı Ne Demek?

AYT, Alan Yeterlilik Sınavı anlamına gelir. Öğrenciler bu sınav sırasında belli bir süre içerisinde önceden belirlenmiş sayıda sorulara yanıtlar vermeye çalışır. Öğrenciler kendi bölümleri üzerine konulardan sorumludur. AYT sınavından alınan puanın belli bir yüzdesi ile TYT sınavından alınan yüzde birleştirilerek öğrencinin üniversite puanı hesaplanır.

TYT ve AYT Arasındaki Fark Nedir?

TYT sınavı üniversite sınavlarında öğrencilerin girdiği ilk sınav oturumudur. AYT ise ikinci sınav oturumudur. TYT sınavında öğrencilerin yetenekleri ölçülür. AYT ise öğrencilerin kendi alanlarındaki başarılarının ölçülmesini sağlar.

AYT'de Hangi Dersler Var?

AYT 180 dakika süren bir sınavdır ve bu sınavda öğrencilere 160 tane soru sorulur. Öğrencilerin bu sınav kapsamında sorumlu oldukları dersler arasında şunlar yer alır:

Matematik

Edebiyat

Fizik

Biyoloji

Kimya

Tarih

Coğrafya

Felsefe

Geometri

Din

Derslerinden sorumlu olan öğrenciler başarı durumlarına göre 4 yıllık bir üniversite kazanma hakkı elde ederler.

YKS AYT Sınavı Ne İşe Yarar ve Kimler Girebilir?

YKS, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'dır ve TYT bu sınavın ilk aşaması, AYT ise ikinci aşamasıdır. YKS sınavlarına lise ve dengi okullardan mezun olanlar girebilir. Aynı zamanda açık öğretim liselerinin son sınıfında okuyan öğrenciler de bu sınavlara girebilirler.