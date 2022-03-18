AYT Tarih Konuları 2022: YKS Tarih AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

Üniversiteye giriş sınavı olan YKS, öğrencilerin kaygı duyduğu sınavdır. Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bu sınava girmesi zorunludur. Bu sınav toplam üç oturumdan oluşmaktadır. Birinci ve en önemli oturum olan TYT, alan fark etmeksizin her öğrencinin girmesinin zorunlu olduğu sınavdır. Onun hemen ardından gerçekleşen sınav ise 160 sorudan oluşan AYT'dir. Dört ayrı testten oluşan AYT sınavı; sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinden birine hazırlanan öğrencilerin tercih edeceği bir sınavdır. AYT tarih sınavına hazırlanan öğrenciler, hangi konulara çalışacağını bilmeyebilir. Bu sebeple, 2022 yılı tarih konuları, sınava hazırlanan öğrenciler için önemlidir. AYT tarih, tarih 1 ve tarih 2 olarak iki farklı bölümden oluşur. Sözel veya eşit ağırlık sınavlarına hazırlanan öğrencilerin mutlaka tarih konusunu bilmesi gerekir.

AYT Tarih Konuları

Üniversite sınavında AYT sınavının büyük önemi vardır. Daha çok bilgi ölçmeyi amaçlayan bu sınav farklı puan türlerine göre çözülmelidir. AYT tarih sınavına çalışacak öğrencilerin konuları bilmesi gerekir. Tarih konuları aşağıdaki gibidir:

Tarih Bilimi

İlk Uygarlıklar

İlk Türk Devletleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı

Türk-İslam Devletleri

Orta Çağ ve Avrupa Tarihi

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete (1300-1453)

Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

Yeni ve Yakın Çağda Avrupa Tarihi

Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

Yeni Çağda Avrupa

En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

Dünya Savaşı

Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı ve Antlaşmalar

TBMM Dönemi

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Türk Dış Politikası

Atatürk'ün Ölümü

20. yy Başlarında Dünya

İkinci Dünya Savaşı

Soğuk Savaş Dönemi

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

Küreselleşen Dünya

XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

Tarih AYT Konuları

AYT sınavı, bilgi ölçmeye dayalı olan ve dört testten oluşan önemli bir sınavdır. Toplam 160 sorudan oluşan AYT sınavında her test 40 sorudur. Bu testler edebiyat-coğrafya, matematik- sosyal bilimler ve fen bilimleridir.

Sosyal bilimler alanında sınava hazırlananlar için tarih dersi önemlidir. Tarih konuları çoğunlukla 10 ve 11. Sınıftaki konuları kapsar. Tarih konularına ve konu dağılımına hâkim olmak önemlidir.

YKS AYT Tarih Konu Dağılımı

AYT tarih sorularında iyi bir başarı elde etmek için öncesinde sıkı bir çalışma yapmak gerekir. Dersin konusuna ve soru dağılımını bilmek, çalışmanıza büyük katkısı olur. YKS AYT tarih konu dağılımı aşağıdaki gibidir: