AYT Tarih Konuları 2022: YKS Tarih AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

Üniversiteye giriş sınavı olan YKS, öğrencilerin kaygı duyduğu sınavdır. Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bu sınava girmesi zorunludur. Bu sınav toplam üç oturumdan oluşmaktadır. Birinci ve en önemli oturum olan TYT, alan fark etmeksizin her öğrencinin girmesinin zorunlu olduğu sınavdır. Onun hemen ardından gerçekleşen sınav ise 160 sorudan oluşan AYT'dir. Dört ayrı testten oluşan AYT sınavı; sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinden birine hazırlanan öğrencilerin tercih edeceği bir sınavdır. AYT tarih sınavına hazırlanan öğrenciler, hangi konulara çalışacağını bilmeyebilir. Bu sebeple, 2022 yılı tarih konuları, sınava hazırlanan öğrenciler için önemlidir. AYT tarih, tarih 1 ve tarih 2 olarak iki farklı bölümden oluşur. Sözel veya eşit ağırlık sınavlarına hazırlanan öğrencilerin mutlaka tarih konusunu bilmesi gerekir.
Üniversite sınavında AYT sınavının büyük önemi vardır. Daha çok bilgi ölçmeyi amaçlayan bu sınav farklı puan türlerine göre çözülmelidir. AYT tarih sınavına çalışacak öğrencilerin konuları bilmesi gerekir. Tarih konuları aşağıdaki gibidir:
AYT sınavı, bilgi ölçmeye dayalı olan ve dört testten oluşan önemli bir sınavdır. Toplam 160 sorudan oluşan AYT sınavında her test 40 sorudur. Bu testler edebiyat-coğrafya, matematik- sosyal bilimler ve fen bilimleridir.
Sosyal bilimler alanında sınava hazırlananlar için tarih dersi önemlidir. Tarih konuları çoğunlukla 10 ve 11. Sınıftaki konuları kapsar. Tarih konularına ve konu dağılımına hâkim olmak önemlidir.
AYT tarih sorularında iyi bir başarı elde etmek için öncesinde sıkı bir çalışma yapmak gerekir. Dersin konusuna ve soru dağılımını bilmek, çalışmanıza büyük katkısı olur. YKS AYT tarih konu dağılımı aşağıdaki gibidir: