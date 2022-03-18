Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri AYT Tarih Konuları 2022: YKS Tarih AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları
Giriş Tarihi: 18.3.2022 16:17 Son Güncelleme: 18.3.2022 16:17

AYT Tarih Konuları 2022: YKS Tarih AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

AYT Tarih Konuları 2022: YKS Tarih AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları

Her öğrencinin hayali olan üniversite okuma, birtakım zorunlulukları da beraberinde getiriyor. Dönem sonu gerçekleşen YKS sınavı, öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. YKS sınavı üç ayrı oturumdan oluşur. Bu oturumlardan ikincisi olan ve bilgiyi ölçmeye yarayan AYT sınavı, öğrencilerin başarılarını ortaya çıkartma konusunda belirleyici bir sınav olarak karşımıza çıkıyor. AYT tarih sınavına hazırlanan öğrenciler, 2022 tarih konularını merak eder. İşte, AYT Tarih Konuları 2022: YKS Tarih AYT Konu Dağılımı ve Örnek Soruları yazımız sizlerle.

Üniversiteye giriş sınavı olan YKS, öğrencilerin kaygı duyduğu sınavdır. Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bu sınava girmesi zorunludur. Bu sınav toplam üç oturumdan oluşmaktadır. Birinci ve en önemli oturum olan TYT, alan fark etmeksizin her öğrencinin girmesinin zorunlu olduğu sınavdır. Onun hemen ardından gerçekleşen sınav ise 160 sorudan oluşan AYT'dir. Dört ayrı testten oluşan AYT sınavı; sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinden birine hazırlanan öğrencilerin tercih edeceği bir sınavdır. AYT tarih sınavına hazırlanan öğrenciler, hangi konulara çalışacağını bilmeyebilir. Bu sebeple, 2022 yılı tarih konuları, sınava hazırlanan öğrenciler için önemlidir. AYT tarih, tarih 1 ve tarih 2 olarak iki farklı bölümden oluşur. Sözel veya eşit ağırlık sınavlarına hazırlanan öğrencilerin mutlaka tarih konusunu bilmesi gerekir.

AYT Tarih Konuları

Üniversite sınavında AYT sınavının büyük önemi vardır. Daha çok bilgi ölçmeyi amaçlayan bu sınav farklı puan türlerine göre çözülmelidir. AYT tarih sınavına çalışacak öğrencilerin konuları bilmesi gerekir. Tarih konuları aşağıdaki gibidir:

  • Tarih Bilimi
  • İlk Uygarlıklar
  • İlk Türk Devletleri
  • İslam Tarihi ve Uygarlığı
  • Türk-İslam Devletleri
  • Orta Çağ ve Avrupa Tarihi
  • Türkiye Tarihi
  • Beylikten Devlete (1300-1453)
  • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
  • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
  • Yeni ve Yakın Çağda Avrupa Tarihi
  • Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
  • Yeni Çağda Avrupa
  • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
  • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
  • Dünya Savaşı
  • Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
  • Kurtuluş Savaşı ve Antlaşmalar
  • TBMM Dönemi
  • Türk İnkılabı
  • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
  • Türk Dış Politikası
  • Atatürk'ün Ölümü
  • 20. yy Başlarında Dünya
  • İkinci Dünya Savaşı
  • Soğuk Savaş Dönemi
  • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
  • Küreselleşen Dünya
  • XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

Tarih AYT Konuları

AYT sınavı, bilgi ölçmeye dayalı olan ve dört testten oluşan önemli bir sınavdır. Toplam 160 sorudan oluşan AYT sınavında her test 40 sorudur. Bu testler edebiyat-coğrafya, matematik- sosyal bilimler ve fen bilimleridir.

Sosyal bilimler alanında sınava hazırlananlar için tarih dersi önemlidir. Tarih konuları çoğunlukla 10 ve 11. Sınıftaki konuları kapsar. Tarih konularına ve konu dağılımına hâkim olmak önemlidir.

YKS AYT Tarih Konu Dağılımı

AYT tarih sorularında iyi bir başarı elde etmek için öncesinde sıkı bir çalışma yapmak gerekir. Dersin konusuna ve soru dağılımını bilmek, çalışmanıza büyük katkısı olur. YKS AYT tarih konu dağılımı aşağıdaki gibidir:

  • Tarih Bilimi 1 soru
  • İlk Uygarlıklar 2 soru
  • İlk Türk Devletleri 1 soru
  • İslam Tarihi ve Medeniyeti 1 soru
  • Orta Çağ'da Avrupa 2 soru
  • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti 7 soru
  • Kurtuluş Savaşı 3 soru
  • Atatürk İlke ve İnkılapları 2 soru
  • Soğuk Savaş Dönemi 1 soru

ARKADAŞINA GÖNDER
AYT Tarih Konuları 2022: YKS Tarih AYT Konu Dağılımı Ve Örnek Soruları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA