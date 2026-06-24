AYT’de dengeleri edebiyat değiştirecek

Milyonlarca adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı. Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından öğrencilerin sıralamasında belirleyici rol oynayan Alan Yeterlilik Testi (AYT) de tamamlanırken, adaylar şimdi "Bu yıl sıralamalar nasıl oluşacak?" sorusuna yanıt arıyor. İlk değerlendirmeler, bu yıl sayısal puan türünde büyük bir sıralama değişimi beklenmediğini, asıl hareketliliğin ise eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde yaşanabileceğini gösteriyor. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Uzmanlar sıralama sınavlarında asıl belirleyici unsurun sınavın zor ya da kolay olması değil, adayların Türkiye geneli performans dağılımı olduğunu vurguladı. PDR öğretmenleri "2026 AYT'nin en zorlayıcı sorularının Türk Dili ve Edebiyatı soruları olduğu söylenebilir. Bu durum özellikle Eşit Ağırlık (EA) ve Sözel (SÖZ) puan türlerinde sıralamaları doğrudan etkileyebilir" yorumunu yaptı.

SAYISALDA SÜRPRİZ BEKLENMİYOR

AYT matematik sorularına ilişkin ilk değerlendirmeler testin geçen yıl ile benzer güçlükte olduğu yönünde. Liselerin matematik bölüm başkanları soruların temel kazanımlarla uyumlu, açık ve anlaşılır olduğunu belirtti. Geometri sorularında ise geçen yıla göre çizim ve şekil yorumlama becerisinin biraz daha öne çıktığı ifade edildi. Fen testlerinde de tablo benzer. Fizik, kimya ve biyoloji soruları genel olarak orta güçlükte değerlendirildi. Soruların büyük bölümünün MEB kazanımlarıyla uyumlu olduğu ve düzenli çalışan öğrencilerin çözebileceği yapıda hazırlandığı belirtiliyor. Bu nedenle uzmanlar, Sayısal (SAY) puan türünde geçen yıla göre dramatik sıralama değişimleri beklemiyor. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve mühendislik hedefleyen adaylar için 2025 net-sıralama aralıkları bu yıl da önemli ölçüde referans olabilir. Örneğin geçen yıl TYT'de iyi bir performans sergileyip AYT'de 75-80 arası neti olanlar ilk 10 bine, 68-72 net bandı ise ilk 20 bine yaklaşabiliyordu. Uzmanlara göre 2026'da bu bantlarda en fazla 1-2 netlik oynama görülebilir.

EA PUAN TÜRÜNDE NE YAŞANABİLİR?

Bu yıl asıl kırılma eşit ağırlık puan türünde yaşanabilir. Çünkü EA adayları için AYT matematik kadar Türk Dili ve Edebiyatı netleri de sıralamayı doğrudan etkiliyor. Edebiyat sorularının bu yıl daha seçici gelmesi hukuk, psikoloji, PDR, işletme ve iktisat hedefleyen adaylar arasında sıralama farkını büyütebilir. Özellikle edebiyat testini güçlü tamamlayan öğrencilerin binlerce sıra öne geçebileceği değerlendiriliyor. Geçen yıl 60-65 AYT net bandı üst sıralar için avantaj sağlıyordu. Bu yıl aynı sıralamanın, edebiyatın etkisi nedeniyle biraz daha düşük netlerle oluşabileceği konuşuluyor.

EN HAREKETLİ ALAN SÖZELDE

Uzmanlara göre sıralamaların en fazla değişebileceği alan SÖZ puan türünde olacak. Bunun temel nedeni ise Türk Dili ve Edebiyatı testinin bu yıl daha seçici olması. Tarih, coğrafya ve felsefe grubu soruları genel olarak orta güçlükte değerlendirilse de edebiyatın belirleyici ağırlığı nedeniyle özellikle öğretmenlik, iletişim, tarih ve Türk diliedebiyatı bölümlerini hedefleyen adayların sıralamalarında ciddi farklılıklar oluşabilir. Bu yıl sözelde birkaç netlik farkın bile binlerce kişilik sıralama değişimi yaratabileceği belirtiliyor.



GÖZLER BU BÖLÜMLERDE

TERCİH döneminde adayların en yakından takip edeceği alanlar yine yüksek talep gören bölümler olacak. Özellikle baraj sıralaması olan tıp, diş hekimliği, hukuk, bilgisayar ve yazılım mühendislikleri bu yıl da en rekabetçi programlar arasında yer alacak. Uzmanlar, adayların yalnızca tahmini puan hesaplarına göre değil, açıklanacak resmi sıralamaları baz alarak tercih yapmaları gerektiğini vurguluyor.



BU HATALARI YAPMAYIN

Uzmanlar tercih sürecinin yalnızca puan odaklı teknik bir süreç olarak görülmemesi gerektiğini belirterek ailelere de önemli uyarılarda bulundu. Karar verirken öğrencilerin ilgi alanları, güçlü yönleri ve mesleki hedeflerinin mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Uzmanlara göre tercih döneminde yapılan en büyük hata, yalnızca sıralamaya bakarak karar vermek. Üniversitenin akademik kadrosu, staj imkânları, kampüs olanakları ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatları da en az puan kadar önem taşıyor.