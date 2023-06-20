AYT’de hatalı soru iddiası

YükseköğretimKurumları Sınavı'nin (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 2 sorunun hatalı olduğu iddia edildi. AYT Fen Bilimleri testinin A kitapçığında 17'nci ve 25'inci soruların hatalı olduğu öne sürüldü. Söz konusu soruların iptali için ÖSYM'ye başvurulacağını söyeleyen Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kimya Bölüm Başkanı Gamze Çakır, AYT Fen Bilimleri testindeki gaz bilgisini irdeleyen 17'nci sorunun 2 doğru cevabı olduğunu, pil sorusu olan 25'inci sorunun ise bilimsel gerçekliği olmadığını iddia etti. Hatalı olduğu iddia edilen sorular iptal olursa söz konusu o sorular değerlendirme dışı bırakılacak. Geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.