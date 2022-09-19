Ayuki Ne Demek? Eski Türklerde Ayuki Nedir, Kime Denir, Görevleri Nelerdir?

Ayuki eski Türklerde bürokrasi üzerine bir terimdir. Günlük hayatımızda artık pek kullanılmayan bir kelime olsa da belli bir dönem uzunca yıllar kullanılmıştır. Bunun en büyü kanıtı da günümüze kadar en azından araştırma yapabilecek kadar gelmiş olmasıdır. Bu sebeple yazımızda bizler de merak edilen kelimelerden biri olan Ayuki'nin ne demek olduğunu, Eski Türklerde ne anlama geldiğini, kime dendiğini ve görevlerinin neler olduğunu sizler için açıkladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayuki Nedir?

Eski Türk devletlerinde Ayuki hükümet anlamına gelmekteydi. Hun İmparatorluğuna kadar dayanan bir kökeni bulunmaktadır. Daha sonraki dönemlerde de farklı Türk Devletlerinde de kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde de anlam olarak Eski Türk Devletlerinde hükümete verilen isim olarak geçer. Bir diğer anlamla da bakanlar kurulu olarak da söylenebilir. Eski Türk Devletlerde önemli bir yönetim organıdır.

Ayuki Görevleri

Ayuki'nin eski Türk Devletlerinde hükümet, bakanlar kurulu tarzında bir bürokratik sistem olduğunu söylemiştik. Bu sistemin de kendine göre kuralları ve görevleri bulunmaktadır. Ayuki'nin başında Aygucı ya da Üge (başbakan, vezir vs.) bulunurdu. Bu sistem eski Türk devletlerinden bazısında ülke liderinin gücünü kırdığı için tahtını kaybetmesine bile sebebiyet vermiştir. Bu kişiler genellikle yetenekli ve halk tarafından sevilen kişiler olurdu. Bu görevler arasında ise;