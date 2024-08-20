Ayvalık Sahili Nerede? Balıkesir Ayvalık Sahili Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Balıkesir sahilleri ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin en değerli turizm merkezlerinden biridir. Hem huzurlu bir tatil arayanlar, hem de keşifler yapmak isteyenler için ideal bir destinasyondur. Marmara ve Ege'nin buluşma noktasında yer alan bu büyüleyici şehir, her mevsim farklı güzellikler sunarak ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam etmektedir. Balıkesir Ayvalık Sahili nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular Balıkesir ziyaret edilmeden önce bilinmesi gereken şeylerin başında gelir.

Ayvalık Sahili Nerede?

Ayvalık Türkiye'nin batısında Marmara Bölgesinde bulunan Balıkesir kentinde yer almaktadır. Ancak Ayvalık Ege Bölgesi sınırlarında kalmaktadır. Ayvalık ilçesinin nüfusu yaklaşık olarak 72 bindir. Ayvalık'a kuzeydoğusunda Balıkesir'in ilçelerinden Gömeç, güney ve güneydoğusunda da İzmir'in ilçelerinden Dikili ve Bergama ilçeleri komşudur. Ayvalık, Balıkesir'in Ege Denizi'ne kıyısı olan ilçelerindendir. Güneyde, kuzeyde ve batıda Ege Denizine sınırdır. İlçenin il merkezine olan uzaklığı yaklaşık 109 kilometredir.

Balıkesir Ayvalık Sahili Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Balıkesir Ayvalık'a gitmek için farklı ulaşım seçenekleri bulunmaktadır. İhtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak karayolu, havayolu, denizyolu ve toplu ulaşım gibi seçenekleri değerlendirebilirsiniz.