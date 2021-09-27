Az eş anlamlısı nedir? Az kelimesinin eş anlamlısı

Az kelimesi Öz Türkçe bir kelimedir. En çok, bir şeyin miktarının yeterli olmadığını belirtmek için kullanılmaktadır. Bunun yanında az kelimesinin farklı kullanım biçimleri de mevcuttur. Aynı zamanda az kelimesinin eş anlamlısı ve benzeri kelimeler de vardır.
AZ KELİMESİNİN ANLAMI
Az kelimesi bir şeyin miktarının yeterli olmadığı durumlarda kullanılmaktadır. Aynı zamanda az kelimesi "mesafe" belirtmek için de kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Örneğin bir yere olan mesafeyi tarif etmek için az kelimesini kullanabiliriz. Ya da bir şeyi ne kadar istediğimiz ya da istemediğimiz hakkında bilgi vermek için de az kelimesini kullanabiliriz.
AZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Az kelimesinin eş anlamlıları birden fazladır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.
AZ KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI
AZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI