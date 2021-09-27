Az eş anlamlısı nedir? Az kelimesinin eş anlamlısı

Az kelimesi Öz Türkçe bir kelimedir. En çok, bir şeyin miktarının yeterli olmadığını belirtmek için kullanılmaktadır. Bunun yanında az kelimesinin farklı kullanım biçimleri de mevcuttur. Aynı zamanda az kelimesinin eş anlamlısı ve benzeri kelimeler de vardır.



AZ KELİMESİNİN ANLAMI



Az kelimesi bir şeyin miktarının yeterli olmadığı durumlarda kullanılmaktadır. Aynı zamanda az kelimesi "mesafe" belirtmek için de kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Örneğin bir yere olan mesafeyi tarif etmek için az kelimesini kullanabiliriz. Ya da bir şeyi ne kadar istediğimiz ya da istemediğimiz hakkında bilgi vermek için de az kelimesini kullanabiliriz.



AZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Az kelimesinin eş anlamlıları birden fazladır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.

Birazcık

Cüzi

Kıt

Yetersiz

AZ KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Az ileride çok sevdiğim bir lokanta var. Eğer karnın açsa orada karnımızı doyurabiliriz.

Az daha uzun bir boya sahip olsaydı basketbol takımına katılabilirdi.

Afrika ülkelerinde yemek için çok az kaynak bulunmaktadır.

AZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI