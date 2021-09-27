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Giriş Tarihi: 27.9.2021 17:56

Az eş anlamlısı nedir? Az kelimesinin eş anlamlısı

Az eş anlamlısı nedir? Az kelimesinin eş anlamlısı

Az kelimesi gündelik hayatta en fazla kullandığımız kelimelerden bir tanesidir. Az kelimesi bir mesafenin ya da miktarın yeterli olmadığını ifade etmek içim kullandığımız çok popüler bir kelimedir. Az kelimesinin birden fazla eş anlamı bulunmaktadır. İşte az kelimesinin eş anlamlısı…

Az kelimesi Öz Türkçe bir kelimedir. En çok, bir şeyin miktarının yeterli olmadığını belirtmek için kullanılmaktadır. Bunun yanında az kelimesinin farklı kullanım biçimleri de mevcuttur. Aynı zamanda az kelimesinin eş anlamlısı ve benzeri kelimeler de vardır.

AZ KELİMESİNİN ANLAMI

Az kelimesi bir şeyin miktarının yeterli olmadığı durumlarda kullanılmaktadır. Aynı zamanda az kelimesi "mesafe" belirtmek için de kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Örneğin bir yere olan mesafeyi tarif etmek için az kelimesini kullanabiliriz. Ya da bir şeyi ne kadar istediğimiz ya da istemediğimiz hakkında bilgi vermek için de az kelimesini kullanabiliriz.

AZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Az kelimesinin eş anlamlıları birden fazladır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.

  • Birazcık
  • Cüzi
  • Kıt
  • Yetersiz

AZ KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Az ileride çok sevdiğim bir lokanta var. Eğer karnın açsa orada karnımızı doyurabiliriz.
  • Az daha uzun bir boya sahip olsaydı basketbol takımına katılabilirdi.
  • Afrika ülkelerinde yemek için çok az kaynak bulunmaktadır.

AZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Eminim ki Fatma birazcık daha çaba gösterseydi Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanabilirdi.
  • Cüzi miktarda tuz eklemek bu yemek için yeterli olacaktır çünkü sos yeteri kadar tuzlu.
  • Kurtuluş Savaşını Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tüm imkanların kıtlığına rağmen kazanmıştır.
  • Norveç ve Finlandiya gibi Kuzey ülkelerinde hava çok soğuk olduğu için meyve ve sebze üretimi çok yetersizdir.

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Az eş anlamlısı nedir? Az kelimesinin eş anlamlısı
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