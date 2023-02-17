Azam Zıt Anlamlısı Nedir? Azam Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Azam kelimesi eski zamanlarda çocuklara isim olarak da sıklıkla konulan bir kelimeydi. Bu yazımızda azam kelimesinin anlamına, zıt anlamlısına ve örnek cümlelerine değineceğiz. Gelin hep birlikte azam kelimesini inceleyelim.

Azam Kelimesinin Anlamı Nedir?

Azam kelimesinin anlamı kimi kaynaklarda Osmanlı zamanında kıskançlık, kin, husumet gibi şeyleri ifade etmek için kullanılıyor olduğu söyleniyor. Ancak günümüzde bu kelimenin anlamı ulu, çok büyük olarak ifade ediliyor.

Azam kelimesi, anlamının çok büyük kişi olması nedeniyle isim olarak da tercih edilebiliyor. Aynı zamanda bu anlam, azam kelimesinin eş anlamlısı olarak da belirtiliyor. Azam kelimesinin anlamını daha iyi kavrayabilmek için örnek cümlelere göz atalım;

· Sadr-ı azam padişahla birlikte sefere gitti.

· Çocuğunun ismini azam koymuş.

· O, kişiliği çok azam birisidir.

· Osmanlıda azamlar çok sevilirdi.

Azam Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Azam kelimesinin sözlükte zıt anlamı bulunmuyor. Ancak bu kelimenin eş anlamlısı olan ''ulu'' sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı ''alçak'' kelimesidir. Alçak kelimesinin anlamı, tabandan, yerden uzaklığı az olan, yüksek olmayan, yere yakın anlamlarına geliyor.

Ancak, alçak kelimesinin anlamını azam kelimesinin zıt karşılığı olarak değerlendirdiğimiz zaman bu kelime, bile bile ahlaksızca davranışlarda bulunan aşağılık, bayağı, soysuz, namert olarak nitelendirilen kişiler için kullanılıyor.

Böylece alçak kelimesinin bu anlamı azam kelimesinin zıt anlamı olarak kabul edilebiliyor. Alçak sözcüğünün eş anlamlıları ise; hafif, korkak, sefil, yavaş, adi, kaba, sahte kelimeleridir. Bu kelimeler alçak sözcüğünün yerine kullanılabiliyor ve aynı anlamı taşıyor.

Alçak Kelimesi İle İlgili Örnek Cümleler

· Bu yaptığı büyük alçaklık karşısında donup kaldık.

· Bu sokakta hep alçak binalar var.

· Herkes alçaklığının bedelini ödeyecek.

· Kardeşi ona alçak dediği için çok kırıldı.

· Uçak alçaktan uçunca herkes tedirgin oldu.