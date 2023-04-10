Azamet Ne Demek? Azamet Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Sözcük bakımından en zengin diller arasında yer alan Türkçemizde manasını bilmediğimiz çok fazla kelime bulunur. Azamet sözcüğü de manası araştırılan bir kelimelidir. Günlük konuşma dilinde karşımıza çıkan bu sözcüğün anlamı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu yazımızda sizler için azamet ne demek, azamet kelimesinin anlamı ve cümle içinde kullanımı nasıldır gibi soruların cevaplarını derledik.

Azamet Ne Demek?

Azamet sözcüğü günlük yaşamda karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Kimisi bu kelimenin manasını bilerek kullanırken kimisi bilmeden kullanabilir. Bu bağlamda pek çok kişi azamet kelimesinin anlamı nedir diye merak edebilir. Azamet sözcüğü dilimize Arapçadan girmiş bir kelimedir. Arapçada "ˁẓm" kökünden gelen "ˁaẓāmat عظامة" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. İnsanların merak ettiği bir diğer soru ise azamet kuranda geçiyor mu sorusudur. Bu sözcük Kuran-ı Kerimde geçmemektedir. Türk Dil Kurumuna göre azamet sözcüğünün manaları ise şu şekildedir:

Büyük olma durumu, yücelik, büyüklük

Kibirlilik ya da gurur

İhtişam, gösteriş, şatafat, heybet

Görkem veya debdebe

Tekebbür, çalım veya kurum

Azamet Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Azamet sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla isim haliyle kullanılmaktadır. Kelimelerin manasını tam olarak anlayabilmek için cümle içinde kullanılması gerekir. Bu bağlamda azamet kelimesinin içerisindeki geçtiği bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse: