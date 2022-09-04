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Giriş Tarihi: 4.9.2022 11:32 Son Güncelleme: 4.9.2022 11:33

Azerbaycan Alfabesi Harfleri - Azerice Alfabe Kaç Harf, Türkçe Karşılığı, Yazılışı ve Okunuşu Nasıl?

Azerbaycan Alfabesi Harfleri - Azerice Alfabe Kaç Harf, Türkçe Karşılığı, Yazılışı ve Okunuşu Nasıl?

Bir Türk devleti olan Azerbaycan; kendi bağımsızlığını tekrar ilan etmeden evvel, Sovyetler Birliği’nin kabul ettiği Kiril alfabesini kullanmaktaydı. Fakat Azerbaycan alfabesi, 1991 yılında ilan edilen bağımsızlığın hemen ardından kabul edilmiş ve Azerbaycan kendi özüne dönebilmiştir. Günümüzde kullanılan Azerice alfabe de tıpkı Türkçe alfabe gibi Latin harflerinden meydana gelmektedir. Peki ya; Azerbaycan alfabesi harfleri neler, Azerice alfabe içinde kaç harf vardır, Türkçe karşılıkları neler, yazılışları ve okunuşları nasıl?

Azerbaycan Türkçesi, Yakutçadan hemen sonra, Latin alfabesi ve harfleriyle yazılmış olan ikinci Türk dili olarak bilinmektedir. Azerbaycan alfabesi harflerinin telaffuzları ile Türkçe harflerin telaffuzları aynı denecek kadar benzerlik göstermektedir. İşte Azerice alfabe kaç harf, Türkçe karşılığı ve yazılışı nasıl sorularının yanıtı.

Azerbaycan Alfabesi Harfleri

Geçmişte, Rusya'ya bağlılığı sebebinden dolayı sembolik harfler taşıyan Kiril alfabesini kabul eden Azerbaycan'ın; günümüzde modern anlamda Azerbaycan alfabesine ait tüm harfleri Latin alfabesi harflerinden oluşmaktadır. Türkçe kökenli olan Azerbaycan dili, Türkçe ile çok fazla benzerlik göstermektedir. İki alfabe arasında ise harf farkı olarak ''Ə'' sesi bulunmaktadır ve bu harf kısa ve kapalı şekilde gırtlaktan okunmaktadır. İşte Azerbaycan alfabesi harfleri;

  • A-a
  • B-b
  • C-c
  • Ç-ç
  • D-d
  • E-e
  • Ə-ə
  • F-f
  • G-g
  • Ğ-ğ
  • H-h
  • X-x
  • I-ı
  • İ-i
  • J-j
  • K-k
  • Q-q
  • L-l
  • M-m
  • N-n
  • O-o
  • Ö-ö
  • P-p
  • R-r
  • S-s
  • Ş-ş
  • T-t
  • U-u
  • Ü-ü
  • V-v
  • Y-y
  • Z-z

Azerice Alfabe Kaç Harf, Türkçe Karşılığı, Yazılışı ve Okunuşu Nasıl?

Azerice alfabe, Türkçe alfabeden farklı olarak ''Əə, Xx ve Qq'' harflerini içerisinde barındırmaktadır ve tam olarak; 24 ünsüz ve 9 ünlü harf olacak şekilde 33 harften oluşmaktadır. Türkçe dili ile çok fazla benzerlik gösteren Azerice ve Azerice alfabenin, Türkçe karşılıkları ise farklı değil, tamamen aynıdır, fakat yazılışları ve okunuşları karşılıklı olarak şu şekilde örneklendirilebilir;

  • A-a / a
  • B-b / be
  • C-c / ce
  • Ç-ç / çe
  • D-d / de
  • E-e / e
  • Ə-ə / ə
  • F-f / fe
  • G-g / ge
  • Ğ-ğ / ğe
  • H-h / he
  • X-x / xe
  • I-ı / ı
  • İ-i / i
  • J-j / j
  • K-k / ke-ka
  • Q-q / qe
  • L-l / el
  • M-m / em
  • N-n / en
  • O-o / o
  • Ö-ö / ö
  • P-p / pe
  • R-r / er
  • S-s / se
  • Ş-ş / şe
  • T-t / te
  • U-u / u
  • Ü-ü / ü
  • V-v / ve
  • Y-y / ye
  • Z-z / ze

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Azerbaycan Alfabesi Harfleri - Azerice Alfabe Kaç Harf, Türkçe Karşılığı, Yazılışı ve Okunuşu Nasıl?
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