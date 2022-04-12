Azerbaycan Para Birimi Nedir? Azerbaycan Para Birimi Kaç Tl’dir, Sembolü Nedir?

Sınır komşumuz Azerbaycan hakkında en sık merak edilen konulardan birisi de para birimleridir. Bu ilginin sebebi ise, ülkemiz ile Azerbaycan arasında her yıl sıkça yapılan seyahatler ve iki ülkenin birbirine oldukça benzer kültürel özelliklerinin olmasıdır. Peki, Azerbaycan para birimi kaç TL'dir, sembolü nedir? İşte Azerbaycan para birimi hakkında detaylı bilgiler...

Azerbaycan Para Birimi Nedir?

Resmi ismiyle Azerbaycan Cumhuriyeti olan ülkenin para birimi 'Manat' ya da 'Azerbaycan Manatı' olarak geçer. 2006 senesinde piyasaya sürülen Azerbaycan Manatına ait 6 birim madeni para vardır. Madeni paraların ismi "qepik"tir bunlar 1, 3, 5, 10, 20, 50 qepiktir. Banknot olarak ise 8 birim Manat mevcuttur bunlar 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Manattır.

Manatların banknotlarının çoğunun temsil ettiği unsurlar vardır. 1 Manat medeniyeti, 5 Manat edebiyat ve sanatı, 10 Manat devletçiliği, 20 Manat Karabağ sorununu, 50 Manat istikbal ve eğitimi, 100 Manat ekonomiyi, 500 manat ise 2020 Karabağ Zaferini simgeler.

Azerbaycan Para Birimi Kaç TL'dir, Sembolü Nedir?

Ülkemiz ve Azerbaycan arasında ithalat ve ihracat, turist alışverişleri ve seyahatler sıkça yapılmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda ülkemizin para birimine denk Azerbaycan Manatı tutarını bilmek faydalı bir eylemdir.

1 Azerbaycan Manatı yaklaşık olarak 8,5 Türk Lirasına tekabül eder. Azerbaycan para biriminin yani Manatın sembolü ise ₼ budur.