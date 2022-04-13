Azerbaycan’da Saat Kaç? Türkiye Azerbaycan Saat Farkı İle Bakü’de Şu An Saat Kaç?

Azerbaycan, Güney Kafkasya'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesidir. 86.600 km2 yüzölçümüne sahip ülkenin nüfusu ise 10 milyon kadardır. Zengin kültürel mirasa sahip bu ülkenin başkenti Bakü'dür. Komşu ülkesi olan Türkiye'nin doğusunda bulunan Azerbaycan'da saat dilimi en çok merak edilenler arasında yer alır. Asya'nın batısında yer alan Azerbaycan'ın saat dilimini bilmek için başlangıç noktasına göre konumunu bilmek gerekir. Greenwich esas alınarak belirlenen saat dilimlerinde ortak saat söz konusudur. Ortak saat, bir ülkenin içinde meridyenlerden birinin yerel saatinin ülke sınırları içinde kullanılmasına verilen isimdir. Bu durumda Azerbaycan'ın yerel saati, başkent Bakü'ye göre belirlenir. Yerel saati aynı meridyen üzerinde bulunan ülkelerin arasında saat farkı söz konusu değildir. Bunun aksine farklı meridyenlerde bulunan ülkeler arasında saat farkı gözetilir. Azerbaycan'da saat kaç sorusuna cevap bulmak için ülkenin yerel saatini dikkate almak gerekir.

Azerbaycan'da Saat Kaç?

Azerbaycan Asya'nın batısında yer alan, bölgenin en büyük yüzölçümüne sahip ülkesidir. Bölgenin stratejik öneme sahip ülkesi olan Azerbaycan, 10 milyon nüfusa sahiptir. Azerbaycan'da saat dilimi, başkent Bakü esas alınarak belirlenir. Ülkede, yıl boyunca eş güdümlü evrensel zaman olduğu için yaz saati uygulaması yoktur. Azerbaycan saat dilimi UTC+4'tür.

Azerbaycan Türkiye Saat Farkı

Orta Asya'da yer alan Azerbaycan, Türkiye'nin doğusunda yer alan stratejik açıdan büyük öneme sahip bir ülkedir. Ülkenin başkenti Bakü'dür. Azerbaycan'ın saat dilimi UTC+4'tür. Türkiye ile sınır komşu olan Azerbaycan'ın saat dilimi farklıdır.

Farklı meridyenlerde bulunan her iki ülkenin saat farkını bulmak için zaman dilimine bakmak gerekir. Azerbaycan dışında Türkiye'nin saat dilimi UTC+3'dür. Azerbaycan, Türkiye'nin bir saat ötesindedir. Bu durumda iki ülke arasında 1 saat fark vardır.

Azerbaycan Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Farklı meridyende bulunan ülkelerin saat farkı merak edilir. Bu durumda Azerbaycan ile onun komşu ülkesi olan Türkiye arasında saat farkı vardır. Azerbaycan UTC+4 saat dilimine sahiptir. Türkiye'de saat dilimi ise UTC+3'dür. Her iki ülke arasında bir saat fark vardır. Azerbaycan, Türkiye'nin bir saat ilerisindedir. Bu durumda Azerbaycan'da saat 15:00 ise aynı gün Türkiye'de saat 14:00'dır.