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Giriş Tarihi: 24.12.2023 12:15 Son Güncelleme: 24.12.2023 12:15

Azerice Kelimeler ve Anlamları - En Çok Kullanılan Azerbaycan Türkçesi'ndeki Güzel Kelimeler ve Okunuşları

Günümüzde 45-50 milyon insan tarafından konuşulan bir dil olduğu için Azerice kelimeler ve anlamları merak uyandırıcıdır. Türk dilleri dil ailesinden olan Azerbaycan Türkçesi, Oğuz grubu içinde yer alır. Türkiye’de yaygın olarak Kars ile Ağrı da konuşulur ve Erzurum’da kullanılan Türkçe ile de benzerdir. En çok kullanılan Azerbaycan Türkçesindeki güzel kelimeler ve okunuşları ise sıkça araştırılır.

Azerice Kelimeler ve Anlamları - En Çok Kullanılan Azerbaycan Türkçesi’ndeki Güzel Kelimeler ve Okunuşları

Azerice kelimeler ve anlamları, Azerbaycan sınırları dışında yaşayan Türkler ve diğerleri için ilgi çekicidir. Güney Kafkasya'nın büyük bir çoğunluğu tarafından konuşulan Azerice, Türkiye Türkçesine en yakın dildir. Bundan dolayı, birçok kelimenin anlaşılması oldukça kolaydır. Ancak bazı sözcükler için anlaşılabilir olduğunu söylemek mümkün olmadığı için en çok kullanılan Azerbaycan Türkçesi'ndeki güzel kelimeler ve okunuşları mutlaka öğrenilmelidir.

AZERİCE KELİMELER VE ANLAMLARI NELER?

Kafkasya'nın en önemli ülkelerinden biri olan Azerbaycan'ın resmi dili olan Azerice, İran, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi, Dağıstan ve Kuzey Irak'ta konuşulmaktadır. Güney Kafkasya dillerinden biridir ve 15. ve 16. yüzyıllarda o bölgedeki Türkler tarafından bugüne kadar kullanılmıştır. Tarih boyunca birtakım değişikliğe uğramış olsa da ana hatlarıyla aynıdır. Eski Anadolu Türkçesinin türetilmesiyle günümüzdeki halini almıştır. Acem Türkçesi veya Orta Azerbaycanca olarak adlandırılan bu dil, bugün konuşulan Azerbaycan Türkçesinin temelidir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan en güzel Azerice kelimeleri, anlamları ve okunuşları ise pek çok kişinin ilgilendiği bir konudur.

  • Merhaba – Salam
  • Güle güle – Elvida
  • Görüşürüz – Görüşerik
  • Günaydın – Sabahınız heyir
  • İyi günler – Gününüz heyir
  • İyi akşamlar – Ahşaminiz heyir
  • İyi geceler – Geceniz heyre galsın
  • Adınız nedir? – Adınız nedir?
  • Nasılsınız? – Necesiniz?
  • Tanıştığımıza memnun oldum – Çoh şadam
  • Saat kaç? – Saat neçedir?
  • Tuvalet nerede? – Ayağ yolu haradadır?
  • Anlamıyorum – Başa düşmürem
  • İyi – Yahşı
  • Kötü – Pis
  • Şöyle böyle – Ele bele
  • Evet – Beli
  • Hayır – Yok
  • Teşekkürler – Sağ olun, Teşekkür edirem
  • Bir şey değil – Deymez
  • Lütfen – Zehmet olmasa
  • Özür dilerim – Bağışlayın
  • Anne – Ana
  • Baba – Ata
  • Eş (karı) – Arvad
  • Eş (koca) – Er
  • Erkek çocuk – Oğul
  • Kız çocuk – Gız
  • Arkadaş – Dost
  • Ben – Men
  • Biz – Biz
  • Sen – Sen
  • Siz (tekil) – Siz
  • Siz (çoğul) – Siz
  • Onlar – Onlar

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Azerice Kelimeler ve Anlamları - En Çok Kullanılan Azerbaycan Türkçesi'ndeki Güzel Kelimeler ve Okunuşları
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