Azerice Kelimeler ve Anlamları - En Çok Kullanılan Azerbaycan Türkçesi’ndeki Güzel Kelimeler ve Okunuşları

Azerice kelimeler ve anlamları, Azerbaycan sınırları dışında yaşayan Türkler ve diğerleri için ilgi çekicidir. Güney Kafkasya'nın büyük bir çoğunluğu tarafından konuşulan Azerice, Türkiye Türkçesine en yakın dildir. Bundan dolayı, birçok kelimenin anlaşılması oldukça kolaydır. Ancak bazı sözcükler için anlaşılabilir olduğunu söylemek mümkün olmadığı için en çok kullanılan Azerbaycan Türkçesi'ndeki güzel kelimeler ve okunuşları mutlaka öğrenilmelidir.

AZERİCE KELİMELER VE ANLAMLARI NELER?

Kafkasya'nın en önemli ülkelerinden biri olan Azerbaycan'ın resmi dili olan Azerice, İran, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi, Dağıstan ve Kuzey Irak'ta konuşulmaktadır. Güney Kafkasya dillerinden biridir ve 15. ve 16. yüzyıllarda o bölgedeki Türkler tarafından bugüne kadar kullanılmıştır. Tarih boyunca birtakım değişikliğe uğramış olsa da ana hatlarıyla aynıdır. Eski Anadolu Türkçesinin türetilmesiyle günümüzdeki halini almıştır. Acem Türkçesi veya Orta Azerbaycanca olarak adlandırılan bu dil, bugün konuşulan Azerbaycan Türkçesinin temelidir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan en güzel Azerice kelimeleri, anlamları ve okunuşları ise pek çok kişinin ilgilendiği bir konudur.