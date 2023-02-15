Azimut Nedir? Azimut Halkası Ne Demek, Kim Buldu?

Güneş, ay veya diğer gök cisimleriyle ilgileniyorsanız azimut nedir bilmeniz gereken bir soru olabilir. Sizler için bunun araştırmasını yaptık. Bu araştırmanın sonunda azimut halkası ne demek bulduk. Bunlarla beraber içeriğimizde azimut halkasını kim buldu bunu da öğreneceksiniz. Okumaya devam edin ve azimut nedir sorusunun cevabını ayrıntıları ile öğrenmiş olun.

Azimut Nedir?

Astrolojide, Fransızca azimut veya İngilizce azimuth "bir yıldızın ufuk çizgisine olan açısı" olarak tabir edilebilir. Azimut Arapça 'da ise el Sumut, yani "yön" kelimesinden gelip bir gök cisminin gözlemciye göre istikâmetinin ufuktaki kuzey veya güney noktasından açısal uzaklık olarak ifadesi. Gök cismini kesen dikey dairenin, ufka değdiği noktanın referans noktasına (genellikle kuzey) açısal mesafesidir. Azimut kavramı gündelik kullanımda daha çok ufkî pusula yönü anlamında kullanılır.

Azimut bir yön tarifinin yatay bileşenidir. Ufuk açısı olarak da bilinir. Ufuk çevresinde saat yönüne doğru ölçülür. Astronomide ve jeodezide kuzeyden doğuya doğru, yerölçümde güneyden batıya doğru ölçülür. Genellikle açı derecesi cinsinden belirtilir. Astronomide yıldızın bulunduğu göksel meridyenin ufuk düzleminde kestiği noktanın Kuzey kutup noktası ile yaptığı açıdır.

Azimutun ne olduğunu ve ne işe yaradığını bilmeniz, Güneş ve Ayı aynı anda görebileceğiniz fotoğraflardan en iyi şekilde yararlanmak veya gökyüzünde belirli takımyıldızları bulmak için önemlidir.

Azimut, ortalanmış iki koordinattır. Gök cisimlerini, belirli bir konumdan ve belirli bir zamandan gözlemlediğimizde gökyüzündeki konumunu tanımlar. Yani bulunduğumuz konuma bağlı olarak Güneşin, Ayın veya başka bir yıldızın herhangi bir zamanda sahip olacağı konumu bilmek için kullanılır. Örneğin, gökyüzündeki bazı takımyıldızlarını kaydetmek istersek, onları tespit etmemize izin veren belirli yıldızları ararız. Bunu yapmak içinse yükseklik ve azimut kullanmamız gerekir.

Pek çok fotoğrafçı bu koordinatları gün ışığında ayın konumunu bulmak ve aynı anda her iki gök cisminin inanılmaz fotoğraflarını çekmek için kullanır. Güneşin ve ayın gökyüzündeki konumu azimut ve yükseklik ile belirlenir.

Azimut, herhangi bir gök cisminin Kuzey ile yaptığı açıdan başka bir şey değildir. Bu açı, saat yönünde ve gözlemcinin ufku çevresinde ölçülür. Bu nedenle gök cisminin konumunu belirlemek için kendimizi içinde bulduğumuz durum önemlidir. Bu koordinatlar gök cisimlerinin yönünü belirlemez. Kuzey olan bir gök cismi ölçtüğümüzde, 0 °, biri Doğu 90 °, biri Güney 180 ° ve Batı 270 ° azimutuna sahip olduğunu görürüz.

Görmek istediğimiz farklı tarih ve saatler için Güneşin ve Ayın yüksekliği ve azimutu ile ilgili bilgileri kaydeden mobil uygulamalar bulunmaktadır. Genellikle zaman içinde azimut ve yükseklik çizgilerinin bir haritası ile temsil edilir.

Azimut kelimesi askeri anlamda ise semt, istikamet açısı, güneş açısı yada drize (DZ) anlamında kullanılır. Kuzeyden, saat yelkovanı dönüş istikametinde, genel olarak, derece veya milyem cinsinden ölçülmüş yatay açı olarak ifade edilen istikamettir. Böylece, istikamet açıları, faydalanılan kuzeye göre, hakiki (true), grid (grid), veya manyetik (magnetic) semt açısı olur.

Azimut Halkası Nedir?

Azimut halkası astronomi bilimi için, İbn-i Sina ve öğrencisi el-Cüzcani'nin birlikte yaptığı, ufuk açısını ölçmeye yarayan alettir.

Askeri alanda ise, yan istikamet dairesi yada drize dairesi olarak bilinir. İstikamet açılarını ölçmek için kullanılan bir alettir. Bu alet, nişan tertibatı, top kundağı, ışıldak vesaire üzerinde bulunan taksimatlı bir daire olarak karşımıza çıkar.