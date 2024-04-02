Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi Nerede? Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi’ne Nasıl Gidilir, Kaça Kadar Açık?
Giriş Tarihi: 2.4.2024 16:12 Son Güncelleme: 2.4.2024 16:12

Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi Nerede? Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi’ne Nasıl Gidilir, Kaça Kadar Açık?

Aziz Mahmud Hüdâyî, 16. yüzyılda Girit adasının Hanya şehrinde dünyaya gelmiştir. İslam alimi ve mutasavvıf olarak tanınan Hüdâyî'nin gerçek adı Şeyh Mehmet bin Süleyman'dır. Soy ağacı, İslam peygamberi Muhammed'e dayanır ve ailesine "Hüdayi" soyadı verilmiştir. Hüdâyî, Halvetiyye tarikatının bir kolu olan Celvetiyye tarikatının kurucusu olarak bilinir. İslam ilimlerinde derin bir bilgiye sahiptir. Onunla ilgili olarak Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi nerede, nasıl gidilir, kaça kadar açık soruları gündeme gelmektedir.

Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi Nerede? Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi’ne Nasıl Gidilir, Kaça Kadar Açık?

İstanbul'un tarihî dokusunda büyük bir iz bırakan Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi, İstanbul'un manevi mirasının önemli bir parçasıdır. Binlerce ziyaretçiye kapılarını açarak İslam dünyasının dini ve kültürel hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Türbenin bulunduğu semt, ziyaretçilere tarihi ve manevi bir atmosfer sunmaktadır. Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi nerede, Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'ne nasıl gidilir, kaça kadar açık araştırılıyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi Nerede?

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi, İstanbul'un manevi zenginliğine önemli bir katkı sunan bir kutsal mekandır. İstanbul'un tarihi ve dini atmosferinin içinde, Üsküdar ilçesindeki bu türbe, Mihrimah Sultan, Şemsi Paşa ve Yeni Valide gibi tarihi camilerin yer aldığı Üsküdar Meydanı'na oldukça yakın bir konumdadır.

Türbenin tam adresi şu şekildedir:

Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi, Aziz Mahmud Efendi Sokak, Cami İçi D:1, 34672 Üsküdar / İstanbul

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi ziyaretçilerine İstanbul'un tarihini, kültürünü ve dini mirasını keşfetme fırsatı sunmaktadır.

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'ne Nasıl Gidilir?

Eğer Avrupa Yakası'ndan Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'ni ziyaret etmeyi planlıyorsanız, toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşabilirsiniz. Eminönü veya Beşiktaş ilçesinden kalkan vapurları tercih ederek Üsküdar'a ulaşabilirsiniz. Üsküdar Meydanı'na vardıktan sonra, Türbe'ye oldukça yakın bir mesafede olduğunuzu göreceksiniz.

Toplu taşıma ile gelecek ziyaretçiler için alternatif bir rota da mevcuttur. Edirne yönünden veya Kadıköy yönünden gelirken Altunizade çıkışından ayrılıp Bağlarbaşı tabelasını takip ederek türbeye ulaşabilirsiniz.

Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi Kaça Kadar Açık?

Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi, ziyaretçilerini ağırlamak için her gün 07.00 ile 23.00 saatleri arasında açıktır. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar açık olması, hem yerel halkın hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin türbeyi ziyaret etmelerini kolaylaştırmaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi Nerede? Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi’ne Nasıl Gidilir, Kaça Kadar Açık?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA