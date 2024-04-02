İstanbul'un tarihî dokusunda büyük bir iz bırakan Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi, İstanbul'un manevi mirasının önemli bir parçasıdır. Binlerce ziyaretçiye kapılarını açarak İslam dünyasının dini ve kültürel hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Türbenin bulunduğu semt, ziyaretçilere tarihi ve manevi bir atmosfer sunmaktadır. Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi nerede, Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'ne nasıl gidilir, kaça kadar açık araştırılıyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi, İstanbul'un manevi zenginliğine önemli bir katkı sunan bir kutsal mekandır. İstanbul'un tarihi ve dini atmosferinin içinde, Üsküdar ilçesindeki bu türbe, Mihrimah Sultan, Şemsi Paşa ve Yeni Valide gibi tarihi camilerin yer aldığı Üsküdar Meydanı'na oldukça yakın bir konumdadır.

Türbenin tam adresi şu şekildedir:

Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi, Aziz Mahmud Efendi Sokak, Cami İçi D:1, 34672 Üsküdar / İstanbul

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi ziyaretçilerine İstanbul'un tarihini, kültürünü ve dini mirasını keşfetme fırsatı sunmaktadır.

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'ne Nasıl Gidilir?

Eğer Avrupa Yakası'ndan Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'ni ziyaret etmeyi planlıyorsanız, toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşabilirsiniz. Eminönü veya Beşiktaş ilçesinden kalkan vapurları tercih ederek Üsküdar'a ulaşabilirsiniz. Üsküdar Meydanı'na vardıktan sonra, Türbe'ye oldukça yakın bir mesafede olduğunuzu göreceksiniz.

Toplu taşıma ile gelecek ziyaretçiler için alternatif bir rota da mevcuttur. Edirne yönünden veya Kadıköy yönünden gelirken Altunizade çıkışından ayrılıp Bağlarbaşı tabelasını takip ederek türbeye ulaşabilirsiniz.

Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi Kaça Kadar Açık?

Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi, ziyaretçilerini ağırlamak için her gün 07.00 ile 23.00 saatleri arasında açıktır. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar açık olması, hem yerel halkın hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin türbeyi ziyaret etmelerini kolaylaştırmaktadır.