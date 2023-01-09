Aziz Nesin Kimdir? Aziz Nesin Kitapları, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Aziz Nesin kimdir, 20 Aralık 1915'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1937 senesinde Ankara Harp Okulu'ndan mezun olan şair, 1944 senesinde subaylık mesleğini bırakarak gazete yazarlığına geçiş yapmıştır. Aziz Nesin, meslek hayatına 1944 senesinde Millet Dergisi ile adım atmıştır. Daha sonraları ise Sabahattin Ali ile beraber Marko Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa, Alibaba isimli dergileri piyasaya sürmüştür. Kısa sürede dünya çapında tanınan bir mizah yazarı oldu. Aziz Nesin hayatı kısaca bu şekildedir.

Aziz Nesin Kimdir?

Aziz Nesin kimdir, bir diğer ismi ile Ahmet Nusret Nesin 20 Aralık 1915 tarihinde İstanbul Heybeliada'da dünyaya gelmiştir. Kısa hikaye, tiyatro, mizah ve şiir dallarında birden fazla eseri olan Türk mizah şairidir. Aziz Nesin UNESCO Dünya çeviri bibliyografyasına göre kaleme aldıkları eserleri İngilizceye çevrilen şairler arasında dördüncü olarak yer almıştır. Şairin babası Abdülaziz Bey Giresun şehrinin, Şebinkarahisar ilçesine bağlı olan Ocaktaşı köyünden gelerek İstanbul'a taşınmış ve yaşamını bahçıvanlık mesleğiyle sürdürmüştür.

Aziz Nesin eğitimine küçük yaşlarda İstanbul Süleymaniye'de yer alan Kanuni Sultan Süleyman İptidai Mektebi 3. sınıfına yazılmıştır. İki sene kadar Darüşşafaka Lisesi'nde eğitim görerek, 1935 senesinde ise Kuleli Askeri Lisesini, daha sonra da 1937'de Ankara'da Harp Okulu'nu bitirerek asteğmen olarak göreve başlamıştır. En sonunda da 1939'da Askeri Fen Okulu'ndan mezun olmuştur. Aziz Nesin hayatı boyunca toplam 4 kere okul değiştirmiştir. Aziz Nesin Hangi akım ve topluluğa dahil, Aziz Nesin hangi dönemde ortaya çıkmıştır kısaca şöyle özetleyebiliriz; şair Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın toplumcu gerçekçilik akımından gelmiştir.

Aziz Nesin Kitapları, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Aziz Nesin edebi kişiliği şu şekilde sıralanmaktadır;

Yalnızca Türk edebiyatının değil; dünya edebiyatının da bilinen mizah şairi olan Aziz Nesin, Türk mizahını dünyaya yaymıştır ve genç mizah şairlerine örnek olmayı kendine amaç edinmiştir.

Yazarlık yaşamına ilk olarak şiirle başlangıç yapmış, daha sonra mizah dışı gerçeklerden yansıyan öyküler yazmış ve mizahi öykülere merak salarak kaleme aldığı onlarca eserle adını duyurmuştur.

Eserlerinde işlediği konular şu şekildedir; toplumdaki haksızlık, insanların birbirine karşı yaptığı zulüm, sosyal hayatı zedeleyen davranışlar. En olası durumlardan bile öykü konusu bulmuş ve kaleme almıştır.

Sosyal gerçekçi bir anlayışla eserler veren yazar, yapıtlarında çok fazla abartıya kaçmış, tekrarı çok olan, masal tekerlemelerini andıran cümlelere fazlaca başvurmuş, sade bir dille ve başarılı bir üslupla yazmıştır. Aziz Nesin kitapları ve eserleri olarak toplamda 132 adet bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri şu şekildedir; Gol Kralı, Zübük, Şimdiki Çocuklar Harika, Tatlı Betüş, Surnâme, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Tek Yol.

Aziz Nesin Sözleri

Aziz Nesin'e ait 15'ten fazla söz bulunmaktadır. Bunlar arasından Aziz Nesin sözleri birkaç tane sizler için sıraladık;

"Mizah, dünyamızı gülünç olmaktan kurtarır."

"Korku, en beşeri duygudur. Benim iktidarlara başkaldırışımı görenlerden kimi beni korkusuz insan sandılar. Oysa ben korkarım. Ne var ki, bende, başkalarına yararlı olacaksa, doğru bildiğimi, inandığımı söylemek, açıklamak duygusu, korku duygusuna her zaman üstün gelmiştir. Korkarım, yine söylerim."

"Yani dedim, çocuk çocuk olursa normaldir, büyük olursa değil."

"Deliler de ölür, ama hiç ölüler delirir mi?"

"İşin zoruna gideceksin. Her zaman zoru dene... Zoru yapamasan bile, zoru yapmaya çalışarak hiç olmazsa kolayını yaparsın."

"Sarılmak neden güzeldir bilir misin? Çünkü sağ tarafta kalp yoktur ve orası hep boştur. Sarılınca, sağ yanını onun kalbi doldurur..."

"Doktorlar anlamadı ama ben hastayım. Hastalığımı biliyorum: umutsuzluk, kırgınlık..."

"Ölümle şaka olmaz! Diyeceksin. Bizim gibilerin yaşamı bile şakadan geçince, ölümü bir rezillik oluyor."