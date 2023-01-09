Aziz Nesin Kimdir? Aziz Nesin Kitapları, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Aziz Nesin kimdir, 20 Aralık 1915'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1937 senesinde Ankara Harp Okulu'ndan mezun olan şair, 1944 senesinde subaylık mesleğini bırakarak gazete yazarlığına geçiş yapmıştır. Aziz Nesin, meslek hayatına 1944 senesinde Millet Dergisi ile adım atmıştır. Daha sonraları ise Sabahattin Ali ile beraber Marko Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa, Alibaba isimli dergileri piyasaya sürmüştür. Kısa sürede dünya çapında tanınan bir mizah yazarı oldu. Aziz Nesin hayatı kısaca bu şekildedir.
Aziz Nesin kimdir, bir diğer ismi ile Ahmet Nusret Nesin 20 Aralık 1915 tarihinde İstanbul Heybeliada'da dünyaya gelmiştir. Kısa hikaye, tiyatro, mizah ve şiir dallarında birden fazla eseri olan Türk mizah şairidir. Aziz Nesin UNESCO Dünya çeviri bibliyografyasına göre kaleme aldıkları eserleri İngilizceye çevrilen şairler arasında dördüncü olarak yer almıştır. Şairin babası Abdülaziz Bey Giresun şehrinin, Şebinkarahisar ilçesine bağlı olan Ocaktaşı köyünden gelerek İstanbul'a taşınmış ve yaşamını bahçıvanlık mesleğiyle sürdürmüştür.
Aziz Nesin eğitimine küçük yaşlarda İstanbul Süleymaniye'de yer alan Kanuni Sultan Süleyman İptidai Mektebi 3. sınıfına yazılmıştır. İki sene kadar Darüşşafaka Lisesi'nde eğitim görerek, 1935 senesinde ise Kuleli Askeri Lisesini, daha sonra da 1937'de Ankara'da Harp Okulu'nu bitirerek asteğmen olarak göreve başlamıştır. En sonunda da 1939'da Askeri Fen Okulu'ndan mezun olmuştur. Aziz Nesin hayatı boyunca toplam 4 kere okul değiştirmiştir. Aziz Nesin Hangi akım ve topluluğa dahil, Aziz Nesin hangi dönemde ortaya çıkmıştır kısaca şöyle özetleyebiliriz; şair Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın toplumcu gerçekçilik akımından gelmiştir.
Aziz Nesin edebi kişiliği şu şekilde sıralanmaktadır;
Sosyal gerçekçi bir anlayışla eserler veren yazar, yapıtlarında çok fazla abartıya kaçmış, tekrarı çok olan, masal tekerlemelerini andıran cümlelere fazlaca başvurmuş, sade bir dille ve başarılı bir üslupla yazmıştır. Aziz Nesin kitapları ve eserleri olarak toplamda 132 adet bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri şu şekildedir; Gol Kralı, Zübük, Şimdiki Çocuklar Harika, Tatlı Betüş, Surnâme, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Tek Yol.
Aziz Nesin'e ait 15'ten fazla söz bulunmaktadır. Bunlar arasından Aziz Nesin sözleri birkaç tane sizler için sıraladık;