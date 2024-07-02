Aziz Nesin Şiirleri - Aziz Nesin’in En Güzel Şiirleri, Hayatı ve Eserleri

Türk edebiyatının mizah üstadı olarak bilinen Aziz Nesin, toplumsal sorunları ironik bir dil ve zekice bir yaklaşımla ele alarak unutulmaz eserlere imza atmıştır. İçinde yaşadığı toplumun bilincini geliştirmeyi ve farkındalığını artırmayı görev edinen Aziz Nesin şiirleri ile yeteneğinin sadece küçük bir parçasını gösterir. İşte öykü, roman, köşe yazısı, tiyatro oyunu ve şiir türlerinde de eserler veren Aziz Nesin'in en güzel şiirleri, hayatı ve eserleri.

Aziz Nesin'in Hayatı

Asıl adı Mehmet Nusret Nesin olan Aziz Nesin, 1915 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aziz Nesin çocukluğunda İstanbul'un işgaline tanıklık etmiştir.

Babası Giresun'dan İstanbul'a göç etmiş ve bahçıvanlıkla ailesinin geçimini sağlamıştır. Annesi ise Orduludur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, yine İstanbul'da bulunan Kuleli Askerî Lisesi'ni dereceyle bitiren Aziz Nesin, Harp Okulu'nu da ikincilikle bitirdi. Aziz Nesin sanatla temasını hiç kaybetmemiş bir sanatçı olarak askeri okulda okurken bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisi'nin Süsleme bölümüne gitti.

Asteğmen olarak orduya katıldıktan üç yıl sonra görevi kötüye kullandığı gerekçesi ile askerlikten uzaklaştırıldı. Takma adlarla dergilere yazılar yazdığı ortaya çıkınca yakın takibe alınan Aziz Nesin, nihayetinde halka askeriyenin erzaklarını dağıttığı için ordudan ihraç edildi.

İki kez evlenen ve dört çocuğu bulanan Nesin, ordudan atıldıktan sonra önce bakkallık ve saymanlık gibi farklı işler yapıp daha sonra tamamen yazmaya yöneldi.

2 Temmuz 1993 yılında Pir Sultan Abdal etkinlikleri için kalabalık bir sanatçı güruhuyla gittiği Sivas'ta yaşanan katliamda yaralanan Aziz Nesin, 1995 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Vasiyet ettiği üzere cenaze töreni yapılmadan mezar yeri belli olmayacak şekilde Nesin Vakfı'nın bahçesine gömüldü.

Aziz Nesin'in Sanat Hayatı

Askerlik görevi bittikten sonra çeşitli dergilerde yazmaya başlayan Aziz Nesin, Millet dergisi ile sanat hayatına giriş yapmış, Sabahattin Ali ile de Marko Paşa dergisini çıkarmak iyice tanınmasını sağladı. Bu dergi mizahı toplumsal eleştirinin güçlü bir silahı olarak kullanıyordu. Eleştirel mizah Aziz Nesin'in çoğu eserinin temelini oluşturur. Çok sayıda dergi ve gazetede yazan sanatçı hikâye, roman, anı, mektup, gezi notları, köşe yazısı, söyleşi, tiyatro oyunu ve şiir yazmakla kalmaz çizgi roman ve çocuk kitapları da kaleme alır. Sanat hayatı boyunca son derece üretken olan Aziz Nesin, 1990 yılında Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü ile 1970 yılında "Çiçu" adlı oyunuyla Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü başta olmak üzere yurt içinde pek çok eseriyle ödül almıştır. Dünya çapında da adını duyuran sanatçı İtalya, Bulgaristan, Sovyetler Birliği, Avusturya gibi farklı ülkelerde de ödüllere layık görülmüştür.

Türkçe eser veren sanatçılar arasında eserleri farklı dillere en çok çevrilen yazarların başında gelen Aziz Nesin, mizahın yoksulluktan doğan bir hınç alma biçimi olduğunu savunur. Nesin mizah silahını halk yararına kullanmayı ve kendini anlatırken mensup olduğu toplumsal sınıfı anlatmayı da amaçlayan bir yazar olduğunu söyler.

Aziz Nesin'in Şiirlerinden Örnekler

Aziz Nesin'in şiirleri toplumsal sorunları ele alan, mizahi ve düşündürücü nitelikte eserlerdir. Onun kaleminden çıkan her dize, okuyucuyu derin düşüncelere sevk ederken aynı zamanda gülümsetir. İşte Aziz Nesin'in şiirlerinden birkaç örnek;

Bekle Beni

Bekle beni,

Sabırla, inatla bekle.

Bir bahar sabahında, kapını çalacağım,

Bir gülümseme gibi ansızın.

Şair umut ve bekleyiş temalarını işlediği bu şiirinde beklemenin sabır ve inat gerektirdiğini, bir gün karşılık bulacağını vurgular.

Yarın

Yarınlar hep güzeldir derler,

Ama ben bugünü yaşarım.

Bugünün mutluluğu yetmez mi,

Yarın belirsiz, belki de yok.

"Yarın" şiirinde Aziz Nesin, geleceğin belirsizliğine karşı bugünün kıymetini bilmenin önemini vurgular. Şiir, insanlara gelecek umut verici olsa da bugünün güzelliklerini göz ardı etmemek gerektiğini anlatır.