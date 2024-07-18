Aziz Paul Yolu Kaç Km? Aziz Paul Yolu Etapları Nereden Başlar ve Biter, Kaç Gün Sürer?

Aziz Paul Yolu, Türkiye'nin en güzel uzun mesafeli yürüyüş parkurlarından biridir. Bu parkurda doğayla iç içe olmak, tarihi ve kültürel değerleri keşfetmek ve unutulmaz bir deneyim yaşamak mümkündür. Aziz Paul Yolu kaç km, etapları nereden başlar ve biter, kaç gün sürer gibi konulara vakıf olurken yürüşünüzün uzun bir zaman dilimi içinde olacağını görürsünüz. Ayrıca Aziz Paul Yolu'nu yürüyüşe çıkmak için en uygun zaman aşırı sıcak ve aşırı soğuktan korunmak için ilkbahar ve sonbahar ayları olacaktır.

Aziz Paul Yolu Kaç Km?

Aziz Paul Yolu, Antalya'nın Perge antik kentinden başlayıp Isparta'nın Yalvaç ilçesinde son bulan 500 kilometre uzunluğundaki bir uzun mesafeli yürüyüş parkurudur. Parkur, Likya Yolu'ndan sonra Türkiye'nin işaretlenmiş en uzun ikinci mesafeli doğa yürüyüşü özelliğine sahiptir.

Aziz Paul Yolu, tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bir parkurdur. Parkur boyunca antik kentler, kiliseler, manastırlar, kanyonlar, şelaleler ve ormanlık alanlar gibi birçok ilgi çekici nokta bulunmaktadır.

Aziz Paul Yolu Etapları Nereden Başlar ve Biter, Kaç Gün Sürer?

Aziz Paul Yolu (St. Paul Trail), Türkiye'nin güneybatısında yer alan uzun mesafeli bir yürüyüş ve trekking rotasıdır. Bu yol, Hristiyanlığın ilk yıllarında St. Paul'un (Aziz Pavlus) misyonerlik yaptığı yerlerden geçmektedir. Yol, genellikle doğal güzellikler, tarihi kalıntılar ve yerel kültürle dolu bir rota sunar.

Aziz Paul Yolu Etapları

Aziz Paul Yolu, genellikle iki ana başlangıç noktasına sahiptir bu başlangıç noktalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Antalya: Aziz Paul Yolu, Antalya'nın Perge antik kentinden başlar. Aspendos: Alternatif bir başlangıç noktası ise Aspendos antik kentidir.

Her iki rota da, genellikle kuzeye doğru ilerleyerek Isparta'da birleşir ve Aziz Paul'un Hristiyanlığı yayma amacıyla gezdiği dağlık alanlardan geçer.

Yol, Isparta'dan devam ederek Eğirdir Gölü'nün kıyısına ve oradan da Yalvaç ilçesine kadar uzanır. Yalvaç, Aziz Paul'un Pisidya Antiokheia'sında (Antioch of Pisidia) misyonerlik yaptığı yerlerden biridir ve yolun resmi son noktası olarak kabul edilir.

Aziz Paul Yolu'nun tamamını yürümek yaklaşık 27-30 gün sürer. Bu süre, yürüyüş hızınıza, mola sürelerinize ve yol koşullarına bağlı olarak değişebilir. Yol, yaklaşık 500 kilometre uzunluğundadır ve bu uzun mesafeyi tamamlamak için günlük ortalama 15-20 kilometre yürümek gerekmektedir.

Etaplar

Yol çeşitli etaplara bölünebilir ve her bir etap yaklaşık 10-20 kilometre uzunluğunda olabilir. İşte bazı önemli etaplar: