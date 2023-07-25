Aziz Sancar Kimdir? Aziz Sancar Hayatı, Yaptığı Çalışmalar ve Bilime Katkıları

Aziz Sancar kimdir konusu akademik dünyada yanıtı oldukça iyi bilinmektedir. Çünkü Aziz Sancar buluşları ve bilime katkıları ile adından oldukça bahsettirmiş kişiler arasındadır. Bununla birlikte Aziz Sancar yaptığı çalışmalar ile insanlık adına önemli adımlar atmayı başarmıştır. Birçok başarılı çalışmaları ile adından bahsettiren Aziz Sancar hayatı, yaptığı çalışmalar ve bilime katkıları hakkında tüm detayları sizler için paylaştık.

Aziz Sancar Kimdir?

Aziz Sancar Nobel Kimya ödülü kazanan Türk bilim insanıdır. İnsanlık adına oldukça önemli çalışmalar yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Mardin'den Amerika'ya uzanan başarılarla dolu olan bir hayatı olmuştur. Özellikle 2015 senesinde almış olduğu Nobel Kimya Ödülü sayesinde sadece bilim çevrelerinde değil birçok farklı alanda kişinin de dikkatini çekmeyi başarmış bulunmaktadır.

Aziz Sancar Hayatı

Aziz Sancar 1946 senesinde Mardin ilinin Savur kasabasında dünyaya gelmiştir. Çiftçilik ile uğraşan orta gelirli bir ailenin çocuğudur. Ailenin yedinci çocuğu olarak dünyaya gelen Aziz Sancar, ilk ve orta öğrenimini ise Ankara'da yapmıştır. İlkokul ikinci sınıf haricinde diğer sınıfları Savur'da tamamlamıştır. Liseyi de Mardin'de okumuş ve sonrasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmıştır. Buradan da birincilik ile mezun olmuştur.

TÜBİTAK bursu ile gitmiş olduğu Amerika'da birkaç yıl biyokimya eğitimleri almış ancak sosyal uyum problemleri yaşamıştır. Daha sonra tekrar yurda dönerek bir süre doktor olarak çalışmıştır. Ancak bilimsel çalışmalardan kopamadığı için yeniden ABD'ye gitmiştir. Dallas'ta bulunan Teksas Üniversitesi'nde moleküler biyoloji alanında doktora yapmıştır. Doktorasını tamamladıktan sonra da Yale Üniversitesi'nde devam etme kararı almıştır. Burada oldukça önemli çalışmalar yapmıştır. Daha sonra ise yine Amerika'da olan Chapel Hill North Carolina Üniversitesi'nden teklif almıştır.

Aziz Sancar Bilime ve İnsanlığa Katkıları Nelerdir?

Bilime ve insanlığa büyük katkıları olan Aziz Sancar birçok çalışma yapmıştır. En önemli çalışmalarından birisi Maxicell Yönetmini geliştirmesidir. Bunun yanında Fotoliyaz Enzimi ile ilgili oldukça önemli keşifleri bulunmaktadır. Teksas Üniversitesi'nde doktora çalışması sırasında bu çalışmasını yapmıştır.

Nükleotid kesip çıkarma onarım mekanizmasını aydınlatması da önemli çalışmalarından biridir. Onarım mekanizması 1964 senesinde tespit edilmiştir. Ancak detaylarına inilememiştir. Aziz Sancar bu enzimin bakteri DNA'sındaki hasarlı olan nükleotidleri çıkarırken bunların aynı zamanda çevresindeki 12 nükleotidi de kesip attığını keşfetmiştir. Bunlar dışında birçok önemli bilimsel çalışması daha bulunmaktadır. Protein- DNA bağlanmasında moleküler arabulucuyu keşfetmesi de önemli buluşlarından biridir. DNA onarımının birçok parçasının tanımlanmasında kullanılmış olan biyokimyasal çalışmaları ile bilinmektedir.