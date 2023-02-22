Azmak Nehri Nerede? Akyaka Azmak Nehri Hangi İlçede?

Azmak Nehri nerede sorusu son zamanların oldukça sık aratılan soruları arasındadır. Bu nehir gerek doğal güzelliği ile gerekse suyunun berraklığı ile dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmıştır. Bu yüzden Akyaka Azmak Nehri hangi ilde ve ilçede diye araştırmaya koyulanlar epey fazladır. Gidip, görüp, gezmek isteyen kişiler Azmak Nehri Ege'nin neresinde diye merak ederler. İşte bu kişiler için Azmak Nehri nerede sorusunu cevapladık. Tüm bu cevapları ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız haberimizin devamına inebilirsiniz.

Azmak Nehri Nerede?

Eşsiz doğal güzelliği ile bilinen Azmak Nehri, Muğla'nın Ula ilçesi, Akyaka mevkiinde konum almaktadır. Azmak Nehrinin doğduğu nokta ise, Toros Dağları'nın batı uzantısı olan Sakar Tepesi'nden çıkan kaynak sularıdır. Nehir, Akyaka'nın Doğusundan başlayıp yaklaşık 2 kilometrelik bir yol izleyerek Gökova Körfezi'nden denize dökülmektedir. Azmak nehrinin derinliği yer yer 8 metreyi bulmaktadır. Muğla merkeze 30 kilometre uzaklıktadır.

Rivayet edildiğine göre, kadınlar eskiden burayı çamaşır yıkamak için kullanırmış. Çünkü önceleri köye su ulaşmıyormuş. O nedenle, 'Kadın Azmağı Deresi' diye anılmaya başlanmış. Sonraları da ismi, 'Azmak Nehri' olarak kalmış.

Bir başka söylenti ise, 'Azmak' kelimesinin küçük su birikintisi yada su kaynağı anlamına geldiği yönünde.

Muğla'da irili ufaklı pek çok azmak bulunmaktadır. Akyaka Kadın Azmağı, Akçapınar Azmağı, Aspat Azmağı Güney Ege'deki en bilinen ve büyük azmaklar arasındadır.

Azmak Nehri'nin Özellikleri

Azmak nehrinin suyu tatlı ve sodalı olup bu suya giren kişilerin hastalıklardan kurtulup ömrünün uzadığına dair rivayetler vardır. Nehir birçok koldan oluşmaktadır. Her bir kol farklı kaynaktan çıksa da 2 kilometre sonra denize dökülen yerde birleşmektedir. Nehir suyu deniz seviyesinden sadece birkaç metre yüksek olmasına rağmen oldukça berraktır. Su o kadar berrak ve temizdir ki dibinde yaşayan canlılar çok net bir şekilde görünmektedir. Azmak Nehri'nin suyu 4 mevsim boyunca hatta yazın ortasında bile 8 dereceyi geçmemektedir. Boyuna göre su debisi fazla olduğundan dolayı kano turları düzenlenmektedir. Nehirde yer yer sazlıklara ve bataklıklara rastlanmaktadır. Suyu tatlı olduğu için bazı bölgelerinde suya girilmesi serbesttir.

Azmak Nehri'nde Ne Yapılır?

- Bölgeyi keşfetmek adına tekne turlarına katılabilirsiniz.

- Akçapınar Köyü'nde düzenlenen kano turlarına katılıp Küçük Amazon'da dalış yapabilirsiniz. Buradan çıkarılacak çamurun vücuda sürüldüğü takdirde cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenmektedir.

- Ringo adı verilen alet ile yüzebilirsiniz.

- Günün erken saatlerinde gelerek köy kahvaltısı yapabilirsiniz.

- Azmak nehrinin kenarında doğa yürüyüşü yaparak nesli tükenmekte olan hayvanlara, su tavuğu ve su samuru gibi, rastlayabilirsiniz. Aynı zamanda ördek, kaz, su kaplumbağası gibi hayvanlarla da karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksektir.

- Balık tutabilirsiniz. Balıkçıların bu nehirde kefal, karagöz ve sarpa avladığı bilinmektedir.