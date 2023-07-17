Azonal Topraklar Nelerdir? Azonal Toprak Çeşitleri ve Özellikleri Neler?

Tüm canlılar için hayat kaynağı olarak nitelendirilen toprağın birbirinden farklı özelliğe sahip cinsi bulunmaktadır. Bu toprak cinslerinden biri azonal topraklardır. Günümüzde birçok kişi bu toprak çeşidinin özelliklerinin neler olduğunu merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için azonal topraklar nelerdir, azonal toprak çeşitleri ve özellikleri nelerdir gibi soruların cevaplarını derledik.

Azonal Topraklar Nelerdir?

Toprak türleri kendi içlerinde farklı minerallerden meydana gelmiş kütlelerin yapısı, iklim şartları, düzlük, ovalık, dağlık gibi yer şekilleri ve dış güçlerin aşındırıcı etkisine göre üç farklı kategoride incelenir. Bu toprak kategorisinden biri azonal topraklar olarak karşımıza çıkar. Son zamanlarda pek çok kişi dünyanın en verimli azonal toprak türü hangisi diye merak eder. Bu toprak çeşidi ülkemizin birçok noktasında yaygın olarak görülen toprak tiplerinden biridir. Rüzgâr, buzul gibi dış etkenler aşındırma yaptığında bazı malzemeler taşınarak çukurlarda birikmektedir. Bu birikim neticesinde azonal bir başka deyişle taşınmış topraklar meydana gelmektedir. Taşınmış topraklarda kendi içerisinde farklı türlere sahiptir. Kendine has özellikleri ile öne çıkan azonal toprak çeşitleri şunlardır:

Akarsu tarafından taşınarak biriken Alüvyal Topraklar

Rüzgâr tarafından taşınarak biriken Lösler

Dağların etek kısımlarında biriken Kolüvyal Topraklar

Buzullar tarafından taşınarak biriken Moren Topraklar

Volkanik kumlu toprak olarak da bilinen Regosol Topraklar

Taşlı toprak olarak da isimlendirilen Litosol Topraklar

Azonal Toprakların Özellikleri Nelerdir?

Yeryüzünde birbirinden farklı nitelikleriyle dikkat çeken birden fazla toprak türü bulunmaktadır. Azonal topraklarda bu toprak türleri arasında yer almaktadır. Taşınmış toprak olarak da tabir edilen bu topraklar, birçok farklı alandan taşınıp meydana geldikleri için verimli toprak olarak da bilinir. Ülkemizin Aydın Dağları, Kaçkar Dağları, Yıldız Dağları gibi dağlık alanların bol olduğu yerlerde çok sık bu toprak türüne rastlanılmaktadır. Taşınmış topraklarında diğer toprak çeşitlerinde olduğu gibi birtakım önemli özellikleri mevcuttur. Azonal toprakların özellikleri genel olarak şu şekildedir: