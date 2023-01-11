Azra Erhat Kimdir? Azra Erhat Kitapları, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Yazarlığın ve çevirmenliğin yanı sıra arkeolog olan Azra Erhat kimdir sorusu, eserleri ile tanışanlar için önemlidir. Azra Erhat kitapları ve eserleri, günümüzde hâlâ referans kaynak niteliğindedir. Yazılarını okuyanlar için Azra Erhat hayatı da merak uyandırıcıdır. Yunan edebiyatının klasikleri başta olmak üzere pek çok çeviri yapan Azra Erhat hangi akım ve topluluğa dahil? Azra Erhat incelemeleri hangileridir?

Azra Erhat Kimdir?

Deneme, inceleme yazarı, çevirmen, filolog ve arkeolog olan Azra Erhat, 4 Haziran 1915 tarihinde Şişli, İstanbul'da doğmuştur. Ailesi ile birlikte Belçika'ya yerleştikten sonra ilkokul ve ortaokulu orada okumuştur. Liseyi bitirdikten sonra ülkeye dönen Erhat, 1939 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne girmiş ve başarı ile tamamlamıştır. Daha sonra, Georg Rohde'nin asistanlığını yapmak için Klasik Filoloji bölümünde göreve başlamıştır.

Akademik kariyerinde zamanla yükselmiş ve 1946 yılında doçent olmaya hak kazanmıştır. Kısa bir süre sonra 1948'de, aralarında Behice Boran, Niyazi Berkes, Pertev Naili Boratav ve Adnan Cemgil'in de yer aldığı diğer öğretim üyeleri ile birlikte görevden alınmıştır. Kariyerine yazarlık ve çevirmenlik yaparak devam etmek isteyen Erhat, 1949 ve 1950'de Vatan ve Yeni İstanbul gazetelerine girmiştir. Ek olarak, o yıllarda Uluslararası Çalışma Örgütü'nde (ILO) kütüphaneci pozisyonunda çalışmıştır.

Yunan edebiyatının en önemli eserlerini çevirmiş ve ilk olarak Tercüme dergisinde yayınlanmıştır. Aristofanes ile Sofokles'in eserlerini çevirmiş ve aynı dönem, Yeni Ufuk dergisinin yazarları arasına girmiştir. Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte Hesiodos'tan çeviriler yapmış ve araştırmaları sonucunda oluşturdukları eserlerini, "Hesiodos, Eserleri ve Kaynakları" ismiyle 1977 yılında yayınlamışlardır.

6 Eylül 1982'de kanser nedeniyle İstanbul'da hayata gözlerini yuman Azra Erhat'ın kabri, Bülbülderesi Mezarlığı'ndadır.

Azra Erhat Eserleri Nelerdir?

Hümanist anlayışa bağlı olan yazarın Türk edebiyatında en çok etkilendiği isim, Halikarnas Balıkçısı'dır. Onunla aynı görüşte olan Erhat, Türk kültürünün eskiden Anadolu'da yaşamış olan Yunan medeniyetlerinden doğduğu görüşünü savunmuştur. Yunan ve Roma mitolojisine ayrıca ilgi duyan yazar, Antik Yunan edebiyatından birçok eserin çevirisini yapmıştır. Aynı zamanda, inceleme, deneme ve gezi yazısı yazmıştır. Sabahattin Eyüboğlu ve Halikarnas Balıkçısı ile beraber "Mavi Anadoluculuk" akımına önayak olmuştur. Yazarın eserleri arasında ise aşağıdakiler bulunur.

Mavi Anadolu - 1960

Mavi Yolculuk - 1962

İşte İnsan-Ecce Homo (Çeviri) - 1969

Sevgi Yönetimi - 1978

Mitoloji Sözlüğü - 1972

Mektuplarla Halikarnas Balıkçısı - 1976

Troya Masalları - 1981

Karya'dan Pamfilya'ya Mavi Yolculuk - 1979

Homeros – Gül ile söyleşi

Hesiodos, Eserleri ve Kaynakları (Çeviri) - 1977

İlyada (Çeviri) - 1967

Odysseia (Çeviri) - 1970