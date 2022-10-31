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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:02 Son Güncelleme: 31.10.2022 11:02

B İle Başlayan Bitki İsimleri - B Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

B İle Başlayan Bitki İsimleri - B Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Alfabemizin 2. sırasında yer alan ‘’B’’ harfi ile başlayan birçok kelime ve isim mevcuttur, bunun sebeplerinden birisi de bu harfin ülkemizde popüler sık kullanılan harflerden birisi olmasıdır. Bulmacalarda, kelime oyunlarında, sınavlarda ve gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız b harfi ile başlayan bitki ve eşya isimlerini sizler için hazırladığımız yazımızda derledik.

Bitki ve eşya isimlerinin hepsini akılda tutmak gayet tabi kolay değildir, lakin alfabetik olarak öğrenmek her zaman daha akılda kalıcı bir yöntemdir. Dünyada ve ülkemizde b harfiyle başlayan bitki isimleri nelerdir? B harfi ile başlayan eşya isimleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip bir araya getirdik.

B Harfi İle Başlayan Bitki İsimleri

B harfi ile bitki ismi bulmak istediğimizde genelde ilk akıllara gelen isimler begonya, begonvil gibi tanıdık ve sıkça karşımıza çıkan bitki isimleridir. Tabi ki b harfi ile başlayan bitki isimleri bunlarla sınırlı değildir, türleri ya da özellikleri birbirinden farklı olsa da b harfi ile başlayan isme sahip birçok bitkiyi şöyle sıralayabiliriz;

  • Böğürtlen Yaprağı ( Orta, Güney ve Batı Avrupa)
  • Böğürtlen Kökü ( Batı Avrupa )
  • Bambu (Asya, Güney ve Kuzey Amerika, Afrika)
  • Bamya ( Afrika ve Asya)
  • Biberiye ( Akdeniz ülkeleri)
  • Buğday ( Anadolu, Batı İran ve Kafkasya)
  • Begonvil ( Güney Amerika )
  • Begonya ( Güney Amerika ve Orta Asya )

B İle Başlayan Eşya İsimleri

B harfi ile başlayan eşya isimleri oldukça çoktur, zaten mevzu bahis eşya olduğu için her gün bu kategoriye yeni bir varlık girmekte ve isim listesi genişlemektedir.

B harfi ile başlayan eşya isimleri ararken akıllara en sık gelen bardak, balon, bilye gibi isimler gelse de b ile başlayan eşyalar oldukça fazladır. B harfi ile başlayan eşya isimlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Balon ( içi havayla doldurulan plastik, süs ve oyun eşyası)
  • Battaniye ( yün ve kumaşlarla dokunan, ısınmaya yarayan örtü)
  • Bavul ( seyahat gibi durumlarda kişisel eşyalar için büyük çanta)
  • Bardak ( genellikle camdan, su ve meşrubat koymak için yapılan eşya)
  • Bere ( başı soğuktan koruyan örgü şapka)
  • Balta ( odun ve benzeri cisimleri kesmek için kullanılan büyük bıçak)
  • Bisiklet ( insan gücüyle hareket eden iki tekerlekli vasıta)
  • Bornoz ( duş sonrası giyilen, havlu sabahlık)
  • Biberon ( bebeklerin mama ve süt içmesi için yapılan emzikli kap )
  • Beşik ( bebek ve küçük çocuk yatağı)
  • Baston ( güçsüz yahut aksayan bacak için destekleyici)

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