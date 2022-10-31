B İle Başlayan Bitki İsimleri - B Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Bitki ve eşya isimlerinin hepsini akılda tutmak gayet tabi kolay değildir, lakin alfabetik olarak öğrenmek her zaman daha akılda kalıcı bir yöntemdir. Dünyada ve ülkemizde b harfiyle başlayan bitki isimleri nelerdir? B harfi ile başlayan eşya isimleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip bir araya getirdik.

B Harfi İle Başlayan Bitki İsimleri

B harfi ile bitki ismi bulmak istediğimizde genelde ilk akıllara gelen isimler begonya, begonvil gibi tanıdık ve sıkça karşımıza çıkan bitki isimleridir. Tabi ki b harfi ile başlayan bitki isimleri bunlarla sınırlı değildir, türleri ya da özellikleri birbirinden farklı olsa da b harfi ile başlayan isme sahip birçok bitkiyi şöyle sıralayabiliriz;

Böğürtlen Yaprağı ( Orta, Güney ve Batı Avrupa)

Böğürtlen Kökü ( Batı Avrupa )

Bambu (Asya, Güney ve Kuzey Amerika, Afrika)

Bamya ( Afrika ve Asya)

Biberiye ( Akdeniz ülkeleri)

Buğday ( Anadolu, Batı İran ve Kafkasya)

Begonvil ( Güney Amerika )

Begonya ( Güney Amerika ve Orta Asya )

B İle Başlayan Eşya İsimleri

B harfi ile başlayan eşya isimleri oldukça çoktur, zaten mevzu bahis eşya olduğu için her gün bu kategoriye yeni bir varlık girmekte ve isim listesi genişlemektedir.

B harfi ile başlayan eşya isimleri ararken akıllara en sık gelen bardak, balon, bilye gibi isimler gelse de b ile başlayan eşyalar oldukça fazladır. B harfi ile başlayan eşya isimlerini şöyle sıralayabiliriz;