B İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? B Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

Çoğu kişinin hayatında en az bir kez oynadığı isim şehir oyunu mantığıyla ilerleyen oyunlar çocukların alfabedeki harfleri öğrenmesi ve etrafındaki nesneleri kısa sürelerde tanımasını sağlar. Özellikle de çocuklarıyla daha eğlenceli zaman geçirmek isteyen ebeveynlere önerilen bu tarz oyunlar için sizlere farklı yerlerde kullanılan ve b ile başlayan eşya listesini hazırladık.

B Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

En az iki kişi olmak üzere oynanabilen kelime oyunlarını çocuklarınızın seviyesine uygun bir hale getirmek istiyorsanız ister eşya fotoğrafları isterseniz de eşyaların kendisini kullanabilirsiniz. Böylece bahsi geçen eşyayı gören, ismini ve işlevini öğrenen çocukların kelime dağarcıkları kısa sürelerde artacaktır.

İlerleyen süreçlerde bu oyuna bitki, şehir gibi ek alanlar ekleyerek seviyeyi daha da zorlu hale getirebilirsiniz. Şimdilik sadece eşya kısmına odaklanarak b harfi ile eşya ismi var mı, ilk akla gelenler nelerdir hemen sizlere listeleyelim.

Balta,

Bisiklet,

Battaniye,

Bilezik,

Boncuk,

Bulaşıklık,

Buzdolabı,

Baston,

Büyüteç,

Buzluk,

Bornoz,

Bijuteri,

Bilye,

Biberon,

Bardak,

Beşik,

Balon,

Bot,

Bant,

Bebek arabası,

Bulaşık makinası,

Boya,

Boru,

Blender,

Bilet,

Bidon,

Bez,

Bere,

Batarya,

Balyoz,

Bilardo topu,

Bikini,

Bluz,

Bomba,

Bovling topu,

Branda,

Broş,

Broşür,

Büst,

Bigudi,

Biblo.

B Harfi ile Eşya İsmi Sınıflandırması

B harfiyle eşya ismi listesi hazırlarken bu eşyaları kullanım alanlarına göre sıralayabilirsiniz. Böylece çocuklarınızın daha net kavrayabileceği b ile eşya isimleri ilk okul ödevlerinde de sıkça karşınıza çıkabilir. Birkaç örnekleme yaparak b harfiyle eşya isim sınıflandırması yapılırsa;