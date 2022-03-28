Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri B İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? B Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri
Giriş Tarihi: 28.3.2022 10:34 Son Güncelleme: 28.3.2022 10:34

B İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? B Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

B İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? B Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

Çocuklarda genel kültür bilgisini geliştirme ve eğlenirken öğretme amacıyla tercih edilen oyunların başında kelime oyunları gelir. Aile içerisinde veya okullarda oldukça tercih edilen bu tarz aktiviteler çocukların kısa sürelerde bilgi birikiminin katlanmasında etkilidir. Sizlerde evinizde hem eğlenceli bir aktivite gerçekleştirmek hem de çocuklarınızın kelime haznesini geliştirmek istiyorsanız sizler için hazırladığımız b ile başlayan eşya ismi listemize bir göz atabilirsiniz.

Çoğu kişinin hayatında en az bir kez oynadığı isim şehir oyunu mantığıyla ilerleyen oyunlar çocukların alfabedeki harfleri öğrenmesi ve etrafındaki nesneleri kısa sürelerde tanımasını sağlar. Özellikle de çocuklarıyla daha eğlenceli zaman geçirmek isteyen ebeveynlere önerilen bu tarz oyunlar için sizlere farklı yerlerde kullanılan ve b ile başlayan eşya listesini hazırladık.

B Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

En az iki kişi olmak üzere oynanabilen kelime oyunlarını çocuklarınızın seviyesine uygun bir hale getirmek istiyorsanız ister eşya fotoğrafları isterseniz de eşyaların kendisini kullanabilirsiniz. Böylece bahsi geçen eşyayı gören, ismini ve işlevini öğrenen çocukların kelime dağarcıkları kısa sürelerde artacaktır.

İlerleyen süreçlerde bu oyuna bitki, şehir gibi ek alanlar ekleyerek seviyeyi daha da zorlu hale getirebilirsiniz. Şimdilik sadece eşya kısmına odaklanarak b harfi ile eşya ismi var mı, ilk akla gelenler nelerdir hemen sizlere listeleyelim.

  • Balta,
  • Bisiklet,
  • Battaniye,
  • Bilezik,
  • Boncuk,
  • Bulaşıklık,
  • Buzdolabı,
  • Baston,
  • Büyüteç,
  • Buzluk,
  • Bornoz,
  • Bijuteri,
  • Bilye,
  • Biberon,
  • Bardak,
  • Beşik,
  • Balon,
  • Bot,
  • Bant,
  • Bebek arabası,
  • Bulaşık makinası,
  • Boya,
  • Boru,
  • Blender,
  • Bilet,
  • Bidon,
  • Bez,
  • Bere,
  • Batarya,
  • Balyoz,
  • Bilardo topu,
  • Bikini,
  • Bluz,
  • Bomba,
  • Bovling topu,
  • Branda,
  • Broş,
  • Broşür,
  • Büst,
  • Bigudi,
  • Biblo.

B Harfi ile Eşya İsmi Sınıflandırması

B harfiyle eşya ismi listesi hazırlarken bu eşyaları kullanım alanlarına göre sıralayabilirsiniz. Böylece çocuklarınızın daha net kavrayabileceği b ile eşya isimleri ilk okul ödevlerinde de sıkça karşınıza çıkabilir. Birkaç örnekleme yaparak b harfiyle eşya isim sınıflandırması yapılırsa;

  • Mutfakta bulunan b harfli eşyalar: Bulaşık makinası, buzdolabı, bardak, buzluk, bidon, bıçak vs.
  • Salonda bulunan b ile eşya isimleri: Biblo, boya, boru, büyüteç vs.
  • Bahçede bulunan b ile eşya isimleri: Balta, branda, böcek ilacı, bisiklet, bahçe makası vs.

ARKADAŞINA GÖNDER
B İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? B Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA