B İle Başlayan Hayvan İsimleri - B Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Hepimiz kelime oyunlarını severiz. Özellikle de düşündüren ve zor olan oyunları. Çünkü hem kendimizle mücadele etmek hem de düşünmek insana farklı bir haz verir. Eskiden kelime oyunlarına ulaşım ne kadar zor olsa da günümüzde her şeyin kolaylaşması ile oyunlardan aldığımız zevkler daha da artmıştır. Şimdi kelime oyunlarında işinizi kolaylaştıracak listemize geçelim.
B İLE BAŞLAYAN HAYVAN İSMİ
Bu listeye bakmadan önce kendinizi iyice zorlayıp B ile başlayan hayvan ismi bulmaya çalışıp bulamadığınız değil mi? Bazen bir şeyleri ne kadar bildiğimizi düşünsek de baskı ve stres altında hatırlamakta zorluk çekeriz. Herhalde oyun oynarken strese girmeyen yoktur. Bu stresi azaltmak için şimdi listemize geçelim;
- BİZON: Boynuzlugillerden dünyanın en güçlü hayvanı olarak bilinen iri bir hayvandır.
- BUKALEMUN: Bir sürüngen cinsidir. Temas ettiği ortamın rengini alması ile de bilinir.
- BÜLBÜL: Ötücü bir kuş türüdür. Sesinin güzelliği ile ün kazanmıştır.
- BOĞA: Büyükbaş hayvanlar içinde karşımıza çıkar. Erkek sığırdır.
- BUFALO: Asya mandası olarak bilinir.
- BABUN: Habeş maymunu olarak da bilinir. Köpeksi bir maymun cinsidir.
- BOZ AYI: Yaşayan en büyük etçillerdendir. Memeli bir hayvandır.
- BOA YILANI: Pitonların yakın akrabası olarak bilinen bir yılan türüdür.
- BILDIRCIN: Sülüngüller familyasına ait küçük yapılı bir kuştur.
- BAYKUŞ: Gece yırtıcısı olarak bilinirler. Ortalama 60-70 sene yaşarlar.
- BALIKÇIL KUŞU: Etçil kuşlardır. Genellikle sulak bölgelerde bulunurlar.
- BAL ARISI: Bir tür gıda olan balı üreten hayvanlardır. Uçan bir böcek türü olarak da geçer.
- BÖCEK: Eklembacaklılar olarak da bilinirler. Dünyanın en kalabalık hayvan sınıfıdır.
- BİT: Kanatsız böceklerdir. Sıcakkanlı hayvan ya da insanlarda yaşarlar. Parazitlerdir.
- BENGAL KEDİSİ: Büyük ırk kedi olarak bilinirler. Kedi ırkları içinde en uysal özelliklere sahip olan kedilerdir.