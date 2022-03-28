B İle Başlayan Şehir: Türkiye’de B Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

Türkiye'de b harfi ile başlayan şehirler için hazırladığımız bu içerikte hem şehir isimleri hem de bulundukları bölgeler hakkında küçük bilgiler aktaracağız. Sizlerde oyunu çocuklarınızla oynarken bu küçük bilgileri de oyuna dahil edebilirsiniz. Böylece coğrafi bilgileri daha da zenginleşecek olan çocuklarınız eğlenirken öğrenmenin keyfini sürebilir.
Türkiye'de B Harfi ile Başlayan Şehirler ve İl İsimleri
Kelime oyunları ya da bulmacalarda karşınıza mutlaka çıkan ve genellikle düşündüren harfli sorular çoğu zaman şehir isimleri üzerine kuruluyor. Bu sebeple işinizi kolaylaştıracak ve b ile başlayan iller listesini sizler için hazırladık. Buna göre Türkiye'de var olan 81 ilin sadece 10 tanesi b ile başlıyor. İşte Türkiye'de b harfi ile başlayan şehirler:
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bursa
- Burdur
- Bolu
B ile Başlayan Şehirler ve Konumları
B ile şehir listemizde görmüş olduğunuz 10 farklı ilin genel özellikleri ve konumları hakkında kısa bilgiler verilebilir. Sizde oyun oynarken özellikle çocuklarınıza bu şehirlerin nerede bulunduğu ya da neyi ile ünlü olduğunu sorabilirsiniz. Böylece bilgi birikimleri eğlenirken de aratacaktır.
- Balıkesir: Marmara ve Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Balıkesir höşmerim isimli bir tatlısıyla meşhurdur. 20 farklı ilçesiyle Türkiye'nin 17. en kalabalık büyük şehirlerindendir.
- Bartın: 4 ilçesi bulunan ve küçük bir şehir olan Bartın Batı Karadeniz'de yer alan bir şehirdir. Yemekleri ile ünlü olan şehirde en popüler yiyecek Pum Pum Çorbası'dır. Çorbanın özelliği kavurmadan yapılıyor olmasıdır.
- Batman: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Batman, 6 ilçeli bir il olup Tırşık ismi verilen türlüsü ile meşhurdur. Şehir Muş, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Mardin ile komşudur.
- Bayburt: Doğu Karadeniz'de yer alan Bayburt 3 ilçeli küçük bir şehirdir. Trabzon, Rize, Erzurum ve Gümüşhane şehirleri ile komşudur.
- Bilecik: Güney Marmara Bölgesi'nde bulunan Bilecik 8 ilçeli bir şehirdir. Bolu, Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Sakarya ile komşudur.
- Bingöl: 8 ilçeli olan Bingöl Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Çeşitli yöresel çorbaların sıkça yapıldığı şehrin tandır kebabı da meşhurdur.
- Bitlis: Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bitlis etli yemekleri ile ünlenmiş bir şehirdir. Toplamda 6 ilçesi olan şehir Van, Siirt, Batman, Muş ve Ağrı illerimize komşudur.
- Bursa: Tarihi açıdan son derece önemli olan Bursa Güney Marmara Bölgesi'nde yer alan şehirlerimizdendir. Osmanlı Devleti'nin başkentliğini de üstlenen şehrin 17 ilçesi vardır. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir'e komşudur. İskender yemeği ile ünlüdür.
- Burdur: Antalya, Denizli, Muğla, Isparta ve Afyonkarahisar ile komşu olan Burdur 11 ilçeli bir şehirdir. Kebap çeşitleri ile ünlüdür.
- Bolu: Kış turizmi için önemli bir şehir olan Bolu Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alır. 9 ilçesi bulunan şehir çam balı ve kozalak reçeli ile ünlüdür. Ayrıca çoğu ünlü aşçı bu şehirden çıkar.