B İle Başlayan Şehir: Türkiye’de B Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

Türkiye'de b harfi ile başlayan şehirler için hazırladığımız bu içerikte hem şehir isimleri hem de bulundukları bölgeler hakkında küçük bilgiler aktaracağız. Sizlerde oyunu çocuklarınızla oynarken bu küçük bilgileri de oyuna dahil edebilirsiniz. Böylece coğrafi bilgileri daha da zenginleşecek olan çocuklarınız eğlenirken öğrenmenin keyfini sürebilir.

Türkiye'de B Harfi ile Başlayan Şehirler ve İl İsimleri

Kelime oyunları ya da bulmacalarda karşınıza mutlaka çıkan ve genellikle düşündüren harfli sorular çoğu zaman şehir isimleri üzerine kuruluyor. Bu sebeple işinizi kolaylaştıracak ve b ile başlayan iller listesini sizler için hazırladık. Buna göre Türkiye'de var olan 81 ilin sadece 10 tanesi b ile başlıyor. İşte Türkiye'de b harfi ile başlayan şehirler:

Balıkesir

Bartın

Batman

Bayburt

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bursa

Burdur

Bolu

B ile Başlayan Şehirler ve Konumları

B ile şehir listemizde görmüş olduğunuz 10 farklı ilin genel özellikleri ve konumları hakkında kısa bilgiler verilebilir. Sizde oyun oynarken özellikle çocuklarınıza bu şehirlerin nerede bulunduğu ya da neyi ile ünlü olduğunu sorabilirsiniz. Böylece bilgi birikimleri eğlenirken de aratacaktır.