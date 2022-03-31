B İle Başlayan Ülkeler: B Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

Dünyada baş harfi B ile başlayan toplam 22 ülke olduğunu söyleyebiliriz. Bu ülkelerden biri ise Türkiye'ye komşu olan Bulgaristan'dır. B ile başlayan ülkeler içerisinde Belçika gibi bilindik ülke isimleri de yer almaktadır. Bunun dışında belki ilk defa duyacağınız isimlere de rastlayabilirsiniz.

B Harfi İle Başlayan Ülke

B ile başlayan ülkeler listesini aşağıda sıraladık. B harfi ile başlayan ülkelerin başkentlerini de hemen yanlarına ekledik.

B İle Başlayan Ülke İsimleri

Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya kıtalarında B harfiyle başlayan ülke isimlerini araştırdık. 22 ülkenin listesi aşağıdaki gibidir: