B İle Başlayan Ülkeler: B Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

Dünyada baş harfi B ile başlayan toplam 22 ülke olduğunu söyleyebiliriz. Bu ülkelerden biri ise Türkiye'ye komşu olan Bulgaristan'dır. B ile başlayan ülkeler içerisinde Belçika gibi bilindik ülke isimleri de yer almaktadır. Bunun dışında belki ilk defa duyacağınız isimlere de rastlayabilirsiniz.
B Harfi İle Başlayan Ülke
B ile başlayan ülkeler listesini aşağıda sıraladık. B harfi ile başlayan ülkelerin başkentlerini de hemen yanlarına ekledik.
B İle Başlayan Ülke İsimleri
Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya kıtalarında B harfiyle başlayan ülke isimlerini araştırdık. 22 ülkenin listesi aşağıdaki gibidir:
- Bahamalar Başkenti : Nassau
- Bangladeş Başkenti : Dakka
- Bahreyn Başkenti : Manama
- Barbados Başkenti : Bridgetown
- Batı Sahara Başkenti : Laâyoune / El Aaiún
- Belarus (Beyaz Rusya) Başkenti : Minsk
- Belçika Başkenti : Brüksel
- Belize Başkenti : Belmopan
- Benin Başkenti : Porto-Novo
- Bermuda Başkenti : Hamilton
- Birleşik Arap Emirlikleri Başkenti : Abu Dhabi
- Birleşik Krallık Başkenti : Londra
- Bolivya Başkenti : Sucre
- Bonaire Saint Eustatius ve Saba Başkenti : Oranjestad
- Bosna Hersek Başkenti : Saraybosna
- Botsvana Başkenti : Gaborone
- Brezilya Başkenti : Brasília
- Brunei Başkenti : Bandar Seri Begawan
- Bulgaristan Başkenti : Sofya
- Burkina Faso Başkenti : Ouagadougou
- Burundi Başkenti : Bujumbura
- Butan Başkenti : Thimphu