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Giriş Tarihi: 31.3.2022 16:45 Son Güncelleme: 31.3.2022 16:45

B İle Başlayan Ülkeler: B Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

B İle Başlayan Ülkeler: B Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

Dünya haritasına baktığımızda B harfi ile başlayan birçok ülkeye rastlayabilirsiniz. Ülkelerinin yanında B harfi ile başlayan şehir isimleri de oldukça fazladır. Türkiye'de bile ismi B ile başlayan toplam 10 şehir bulunmaktadır. B ile başlayan ülke isimlerini araştırdık.

Dünyada baş harfi B ile başlayan toplam 22 ülke olduğunu söyleyebiliriz. Bu ülkelerden biri ise Türkiye'ye komşu olan Bulgaristan'dır. B ile başlayan ülkeler içerisinde Belçika gibi bilindik ülke isimleri de yer almaktadır. Bunun dışında belki ilk defa duyacağınız isimlere de rastlayabilirsiniz.

B Harfi İle Başlayan Ülke

B ile başlayan ülkeler listesini aşağıda sıraladık. B harfi ile başlayan ülkelerin başkentlerini de hemen yanlarına ekledik.

B İle Başlayan Ülke İsimleri

Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya kıtalarında B harfiyle başlayan ülke isimlerini araştırdık. 22 ülkenin listesi aşağıdaki gibidir:

  • Bahamalar Başkenti : Nassau
  • Bangladeş Başkenti : Dakka
  • Bahreyn Başkenti : Manama
  • Barbados Başkenti : Bridgetown
  • Batı Sahara Başkenti : Laâyoune / El Aaiún
  • Belarus (Beyaz Rusya) Başkenti : Minsk
  • Belçika Başkenti : Brüksel
  • Belize Başkenti : Belmopan
  • Benin Başkenti : Porto-Novo
  • Bermuda Başkenti : Hamilton
  • Birleşik Arap Emirlikleri Başkenti : Abu Dhabi
  • Birleşik Krallık Başkenti : Londra
  • Bolivya Başkenti : Sucre
  • Bonaire Saint Eustatius ve Saba Başkenti : Oranjestad
  • Bosna Hersek Başkenti : Saraybosna
  • Botsvana Başkenti : Gaborone
  • Brezilya Başkenti : Brasília
  • Brunei Başkenti : Bandar Seri Begawan
  • Bulgaristan Başkenti : Sofya
  • Burkina Faso Başkenti : Ouagadougou
  • Burundi Başkenti : Bujumbura
  • Butan Başkenti : Thimphu

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B İle Başlayan Ülkeler: B Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri
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