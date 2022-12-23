B İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu B Harfi İle Biten Kelimeler Listesi

Türkçe'deki b ile biten kelimeler incelediğinde göze çarpan ilk nokta, bu sözcüklerin tamamen Arapça veya Farsça'dan dilimize geçtiğidir. Sonu b ile biten kelimelerin hepsi yabancı kökenlidir. Her ne kadar "Türkçe" olarak ifade edilseler de b ile biten Türkçe kelime yoktur. Dilimizde 3, 4, 5, 6 harfli ve b harfi ile biten kelimeler olsa bile bunlara tam anlamıyla Türkçe demek doğru değildir. Bu detayı fark eden birçok kişi, Türkçe'de b ile biten kelime var mı sorusuna yanıt arar.

B ile Biten Kelimeler Nelerdir?

Günlük hayatta kullandığımız ve farklı dillerden Türkçe'ye geçmiş olan çok sayıda kelime vardır. Bunlar, her ne kadar Türkçe adı altında kullanılıyor olsa da aslında öyle değillerdir. Genellikle, Farsça ve Arapça'dan alınmış olan sözcüklerdir. Öte yandan, Türkçe'nin gramer yapısına ve kurallarına bakıldığında, herhangi bir kelimenin b gibi yumuşak bir ünsüz ile bittiğini görmek olanaksızdır. Bu durum, daha çok Orta Doğu ülkelerinin dillerinde ortaya çıkar.

Orta Asya Türk devletlerinin dilleri ise Türkiye'de kullandığımız Türkçe'den oldukça farklıdır. Öz Türkçe'de b ile biten kelimelere rastlamak mümkündür. Buna örnek olarak Kül Tigin, Tonyukuk ve Bilge Kağan yazıtlarında rastlanan "sab" ve "sub" sözcükleridir. Sub, "su" anlamına gelirken sab ise "haber" demektir. Dilimizde benimsemiş olduğumuz ve tıpkı Türkçe kelimeler gibi sık kullandığımız Arapça ve Farsça sözcükler vardır. Bunlar arasında, sonunda b harfi olanlara da rastlanır. Aşağıda 3, 4, 5 ve 6 harften oluşan ve b ile biten kelimeler verilmiştir.

3 Harfliler

Leb

Şeb

Hab

Rab

4 Harfliler

Gayb

Asab

Arab

İyab

Akab

5 Harfliler

Gıyab

Ay'yab

Serab

Pür-ab

6 Harfliler

Deryab

Girdab

Betyab