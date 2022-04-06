B Nerenin Plakası? B Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?

Yurt dışından gelen insanlar nedeniyle ülke genelinde yabancı plaka ile karşılaşmak her zaman mümkündür. Ancak en çok karşılaşılan vakitler genellikle yaz ayları olmaktadır. Sıklıkla görülen plakalardan biri olan B plakasına da bu aylarda fazlaca rastlayabiliriz. Peki, B hangi ülkeye ait bir plakadır?

B nerenin plakası

B plakası Avrupa ülkelerine ait bir plakadır ve B, Belçika ülkesinin plakasıdır. Belçika'nın yaklaşık olarak nüfusunun yüzde 2,5'ini Türkler oluşturmaktadır. Bundan dolayı Türkiye'ye ziyarete gelen kişiler de artmaktadır. Özellikle çocukların ara tatillerinde yurt dışında yaşayanların ülkeyi ziyarete gelmesi ile B plakasına sıklıkla rastlamak mümkün olabilmektedir.

B hangi ülkenin plakası

Yapılan araştırmalara göre son yıllarda Belçika, Türkiye'ye turist göndermek bakımından 15. sırada yer alıyor. Bunların kimisi uçakla gelse de özel aracı ile de sıklıkla gelen olmaktadır. Ülkeye özel araçla girilmesi yabancı plakaların da ülke genelinde sıklaşması anlamına gelmektedir. Belçika'ya ait olan B plakasını da turistlerin yoğun olduğu dönemde görmek mümkündür.

Bazı ülkeler ve plakaları