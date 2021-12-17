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Giriş Tarihi: 17.12.2021 15:23 Son Güncelleme: 17.12.2021 15:23

B2 seviye İngilizce konuları ve kelimeleri - B2 seviye İngilizce konu anlatımı ve çalışma kağıtları

B2 seviye İngilizce konuları ve kelimeleri - B2 seviye İngilizce konu anlatımı ve çalışma kağıtları

Önceler sadece okullarda, ingilizce derslerinde maruz kaldığımız ingilizce bugün internetin de gelişmesi ve sosyal medyanın hayatımızın bir parçası olmasıyla birlikte günün her anında karşılaşabildiğimiz bir şey oldu.İngilizce videolar, sosyal medyada önümüze düşen ingilizce paylaşımlar ya da haberler İngilizce öğrenmeyi bir gereklilik haline getirdi. Önceden İngilizce öğrenmek için tek şansımız kur kur satın almak zorunda olduğumuz kurslarken şimdi çok fazla farklı seçenek de var.

Çoğu insan evinden hiç çıkmadan internet üzerinden izlediği videolarla ya da online kurslarla ingilizceyi kendi kendine bile öğrenebiliyor. Ancak yine de eğer ki İngilizceyi meslek hayatımızda da kullanmak istiyorsak en azından temel dil bilgisi kurallarına hakim olmamız gerekiyor. İşte İngilizceyi kendisi öğrenenler için B2 seviye İngilizce konuları ve kelimeleri hakkında merak edilenler...

B2 seviye İngilizce konu anlatımı ve çalışma kağıtları

Diyelim ki herhangi bir kursa gitmeden, izlediğiniz İngilizce diziler ve okuduğunuz İngilizce kitaplarla İngilizce seviyenizi yükselttiniz, en azından okuma ve dinlemede ciddi yol kat ettiniz. Peki, konu İngilizce yazı yazmaya gelince ne olacak? İngilizce dil bilgisi kurallarına hakim olmak, İngilizce bir şeyler yazabilmek için başlıca koşul.

B2 seviye İngilizce konuları neler?

Bildiğiniz gibi İngilizce öğrenirken kendi seviyemizi tespit edip o seviyeye göre bir öğrenim programı belirlememiz gerekiyor. Bu yazımızda Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen yabancı dil seviyelerinde orta üst seviye olarak kabul edilen B2 seviyesinde bir insanın bilmesi gereken konular üzerinde duracağız. İşte B2 seviye İngilizce konu anlatımı için bakmanız gereken başlıklar...

  • Present Simple
  • Present Progressive
  • Stative verbs
  • Be used to + ing forms
  • Past simple
  • Past Progressive
  • Was / were going to
  • Used to / would + baseform
  • Present perfect simple
  • Present perfect progressive
  • Past perfect simple
  • Past perfect progressive
  • Future will / going to
  • Future progressive
  • Future perfect
  • Zero and first conditional
  • Time clauses
  • Must, have to, need, may, could
  • Should, ought to, had better
  • Must, can, could, be able to
  • Infinitives and ing forms
  • Passive voice (A1, A2 ve B1 seviyelerinde de görülen bu konu derinlemesine ele alınır.)
  • Subject / object questions
  • Reported speech
  • Second and third conditionals
  • Wishes in the present and past
  • Quantifiers – comparisions
  • Relative clauses / participle clauses
  • Determiners
  • Causative form kalıpları (Türkçe'deki ettirgen çatılı fiiller gibi düşünülebilir. Have + something + done kalıpları kullanılır.)
  • Adverbal clauses 1
  • Adverbal clauses 2
  • Adverbal clauses 3
  • Both/neither nor/not only… but also/ either … or kalıpları
  • And, or, because, so, therefore, but, however, although, though, as if, that's why gibi zıt durumları bağlayan bağlaç kalıpları

B2 seviye İngilizce konu anlatımı ile ilgili pek çok video ve metin internet ortamında herkesin kullanımına çık bir şekilde bulunuyor. Bu konu başlıkları kapsamında çalıştıktan sonra yine internet ortamından temin edebileceğiniz B2 seviye İngilizce çalışma kağıtları ile geldiğiniz yeri test edebilirsiniz.

B2 İngilizce çalışma kağıtlarına pek çok kitapçıdan ve kırtasiyeden fiziksel olarak da erişebilirsiniz. B2 seviyesini tamamladığınızda sizde artık ortalama 4000 kelime İngilizce konuşabilmeniz, anlayabilmeniz ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında akışı bir üslup tutturmuş olmanız beklenir.

Sadece günlük konuşma konularında değil soyut ya da somut herhangi bir konuda yazılmış bir metni ya da yapılan bir konuşmayı da anlayabilir duruma gelirsiniz.

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B2 seviye İngilizce konuları ve kelimeleri - B2 seviye İngilizce konu anlatımı ve çalışma kağıtları
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