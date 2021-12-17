B2 seviye İngilizce konuları ve kelimeleri - B2 seviye İngilizce konu anlatımı ve çalışma kağıtları

Çoğu insan evinden hiç çıkmadan internet üzerinden izlediği videolarla ya da online kurslarla ingilizceyi kendi kendine bile öğrenebiliyor. Ancak yine de eğer ki İngilizceyi meslek hayatımızda da kullanmak istiyorsak en azından temel dil bilgisi kurallarına hakim olmamız gerekiyor. İşte İngilizceyi kendisi öğrenenler için B2 seviye İngilizce konuları ve kelimeleri hakkında merak edilenler...

B2 seviye İngilizce konu anlatımı ve çalışma kağıtları

Diyelim ki herhangi bir kursa gitmeden, izlediğiniz İngilizce diziler ve okuduğunuz İngilizce kitaplarla İngilizce seviyenizi yükselttiniz, en azından okuma ve dinlemede ciddi yol kat ettiniz. Peki, konu İngilizce yazı yazmaya gelince ne olacak? İngilizce dil bilgisi kurallarına hakim olmak, İngilizce bir şeyler yazabilmek için başlıca koşul.

B2 seviye İngilizce konuları neler?

Bildiğiniz gibi İngilizce öğrenirken kendi seviyemizi tespit edip o seviyeye göre bir öğrenim programı belirlememiz gerekiyor. Bu yazımızda Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen yabancı dil seviyelerinde orta üst seviye olarak kabul edilen B2 seviyesinde bir insanın bilmesi gereken konular üzerinde duracağız. İşte B2 seviye İngilizce konu anlatımı için bakmanız gereken başlıklar...

Present Simple

Present Progressive

Stative verbs

Be used to + ing forms

Past simple

Past Progressive

Was / were going to

Used to / would + baseform

Present perfect simple

Present perfect progressive

Past perfect simple

Past perfect progressive

Future will / going to

Future progressive

Future perfect

Zero and first conditional

Time clauses

Must, have to, need, may, could

Should, ought to, had better

Must, can, could, be able to

Infinitives and ing forms

Passive voice (A1, A2 ve B1 seviyelerinde de görülen bu konu derinlemesine ele alınır.)

Subject / object questions

Reported speech

Second and third conditionals

Wishes in the present and past

Quantifiers – comparisions

Relative clauses / participle clauses

Determiners

Causative form kalıpları (Türkçe'deki ettirgen çatılı fiiller gibi düşünülebilir. Have + something + done kalıpları kullanılır.)

Adverbal clauses 1

Adverbal clauses 2

Adverbal clauses 3

Both/neither nor/not only… but also/ either … or kalıpları

And, or, because, so, therefore, but, however, although, though, as if, that's why gibi zıt durumları bağlayan bağlaç kalıpları

B2 seviye İngilizce konu anlatımı ile ilgili pek çok video ve metin internet ortamında herkesin kullanımına çık bir şekilde bulunuyor. Bu konu başlıkları kapsamında çalıştıktan sonra yine internet ortamından temin edebileceğiniz B2 seviye İngilizce çalışma kağıtları ile geldiğiniz yeri test edebilirsiniz.

B2 İngilizce çalışma kağıtlarına pek çok kitapçıdan ve kırtasiyeden fiziksel olarak da erişebilirsiniz. B2 seviyesini tamamladığınızda sizde artık ortalama 4000 kelime İngilizce konuşabilmeniz, anlayabilmeniz ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında akışı bir üslup tutturmuş olmanız beklenir.

Sadece günlük konuşma konularında değil soyut ya da somut herhangi bir konuda yazılmış bir metni ya da yapılan bir konuşmayı da anlayabilir duruma gelirsiniz.