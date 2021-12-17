B2 seviye İngilizce konuları ve kelimeleri - B2 seviye İngilizce konu anlatımı ve çalışma kağıtları

Çoğu insan evinden hiç çıkmadan internet üzerinden izlediği videolarla ya da online kurslarla ingilizceyi kendi kendine bile öğrenebiliyor. Ancak yine de eğer ki İngilizceyi meslek hayatımızda da kullanmak istiyorsak en azından temel dil bilgisi kurallarına hakim olmamız gerekiyor. İşte İngilizceyi kendisi öğrenenler için B2 seviye İngilizce konuları ve kelimeleri hakkında merak edilenler...
Diyelim ki herhangi bir kursa gitmeden, izlediğiniz İngilizce diziler ve okuduğunuz İngilizce kitaplarla İngilizce seviyenizi yükselttiniz, en azından okuma ve dinlemede ciddi yol kat ettiniz. Peki, konu İngilizce yazı yazmaya gelince ne olacak? İngilizce dil bilgisi kurallarına hakim olmak, İngilizce bir şeyler yazabilmek için başlıca koşul.
Bildiğiniz gibi İngilizce öğrenirken kendi seviyemizi tespit edip o seviyeye göre bir öğrenim programı belirlememiz gerekiyor. Bu yazımızda Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen yabancı dil seviyelerinde orta üst seviye olarak kabul edilen B2 seviyesinde bir insanın bilmesi gereken konular üzerinde duracağız. İşte B2 seviye İngilizce konu anlatımı için bakmanız gereken başlıklar...
B2 seviye İngilizce konu anlatımı ile ilgili pek çok video ve metin internet ortamında herkesin kullanımına çık bir şekilde bulunuyor. Bu konu başlıkları kapsamında çalıştıktan sonra yine internet ortamından temin edebileceğiniz B2 seviye İngilizce çalışma kağıtları ile geldiğiniz yeri test edebilirsiniz.
B2 İngilizce çalışma kağıtlarına pek çok kitapçıdan ve kırtasiyeden fiziksel olarak da erişebilirsiniz. B2 seviyesini tamamladığınızda sizde artık ortalama 4000 kelime İngilizce konuşabilmeniz, anlayabilmeniz ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında akışı bir üslup tutturmuş olmanız beklenir.
Sadece günlük konuşma konularında değil soyut ya da somut herhangi bir konuda yazılmış bir metni ya da yapılan bir konuşmayı da anlayabilir duruma gelirsiniz.