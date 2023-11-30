Baba ile İlgili Şiir - Baba Sevgisi İle İlgili Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Şiirler

Aileye karşı duyulan sevgiyi ve ilgiyi anlatmaya elbette kelimeler yetmez. Bu durumlarda şiirler en büyük yardımcılar olur. Baba ile ilgili şiir, baba sevgisi ile ilgili kısa, uzun, 1, 2, 3, 4 kıtalık şiirler bu nedenle oldukça önemlidir.

Baba Sevgisi ile İlgili Kısa Şiirler

Baba sevgisi ile ilgili 1 ila 2 kıtalık şiirler kısa olarak kabul edilebilir. Bu şiirlerden bazıları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Sizin hiç babanız öldü mü?

Benim bir kere öldü kör oldum

Yıkadılar aldılar götürdüler

Babamdan ummazdım bunu kör oldum

Siz hiç hamama gittiniz mi?

Ben gittim lambanın biri söndü

Gözümün biri söndü kör oldum

Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak

Söylemesine maviydi kör oldum

Taşlara gelince hamam taşlarına

Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi

Taşlarda yüzümün yarısını gördüm

Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü

Yüzümden ummazdım bunu kör oldum

Siz hiç sabunluyken ağladınız mı? – Cemal Süreya



Baba!

her yılbaşında

sana söyleyecek

bir tek

sözüm var:

'Seni ne kadar çok seversem

o kadar çok olsun ömründen geçen yıllar…'

Baba!

Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım!

Ne zulüm, ne ölüm, ne korku

başımı eğemez!

Yalnız senin elini öpmek için

eğilir başım. – Nazım Hikmet Ran

Kur'an okurdu babam bazen,

Galiba kadir gecelerinde.

Onun inanmış sesiyle biz çocuklar

Daha küçülürdük odanın en uzak bir yerinde.

Müteessir olurduk kışı gören kırlangıçlar gibi,

Garip sedalarda hiçbir şey anlamadan. – Fazıl Hüsnü Dağlarca

Her akşam nerden baksan yine de bir eksiği doldurur

Babalar geri çekilir, anneler onlara teslim olur

Saçlarımı hep kestim tutacak kadar kalmasın dedim

Çünkü bir başkaldırma ancak saçlarından tutulur

Gölleri bölümlediler ve sonra suya gittiler çoğu

Babalar hep perşembe, anneler hep cuma olur… - Cemal Süreya

Baba Sevgisi ile İlgili Uzun Şiirler

Baba sevgisi ile ilgili 3 ila 4 kıtalık şiirler uzun olarak kabul edilebilir. Bu şiirlerden bazıları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Ben hayatta en çok babamı sevdim

Karaçalılar gibi yerden bitme bir çocuk

Çarpık bacaklarıyla -ha düştü ha düşecek

Nasıl koşarsa ardından bir devin

O çapkın babamı ben öyle sevdim

Bilmezdi ki oturduğumuz semti

Geldi mi de gidici hep, hep acele işi

Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi

Atlastan bakardım nereye gitti

Öyle öyle ezber ettim gurbeti

Sevinçten uçardım hasta oldum mu,

Kırkı geçerse ateş, çağırırlar İstanbul'a

Bi' helalleşmek ister elbet, di'mi oğluyla!

Tifoyken başardım bu aşk oyununu,

Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu,

En son teftişine çıkana değin

Koştururken ardından o uçmaktaki devin,

Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için

Açıldı nefesim, fikrim, can evim

Hayatta ben en çok babamı sevdim.

Allahım! İşte bugün,

Şu zavallı ömrümün

En matemli bir günü.

Elim böğrümde kaldım,

Ben bugün haber aldım:

Babamın öldüğünü.

Bitti hayatın tadı,

Bu haber bırakmadı,

Dudağımda tebessüm.

Kalbim oyuldu yer yer,

Aman Yarabbi, meğer

Ne acıklı imiş ölüm. – Sabahattin Ali