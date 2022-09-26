Baba İshak İsyanı Nedenleri - Babailer Ayaklanması Hangi Padişah Döneminde Oldu, Neden Çıktı, Sonuçları Neler?

Anadolu Selçuklu Devleti'nin en büyük ayaklanması Babailer ayaklanması nedir sorusu öğrenci ve tarih araştırmacılarının gündeminde. Baba İshak İsyanı nedenleri, ayaklanmanın meydana gelmesine zemin hazırlamıştır. İsyanın sonuçları, Anadolu topraklarını etkilemiştir. Babailer isyanı hangi padişah döneminde olmuştur sorusu tarih kitaplarında yanıt aramaktadır. Peki, Baba İshak İsyanı önemi nedir, Babailer İsyanı nerede oldu? İşte, yanıtlar...

Baba İshak İsyanı Nedenleri Nelerdir?

Baba Resul Ayaklanması olarak da bilinen Babai İsyanı, Anadolu Selçuklu Devleti'nde çıkarılan bir isyandır. Ayaklanmanın çıkmasının iki baş aktörü olan Baba İlyas Horasani ve Baba İshak, 1240'da Maraş, Kahta, Adıyaman, Elbistan, Gerger, Harran, Urfa, Tokat ve Amasya'yı etkisi altına alan büyük bir isyana liderlik etmişlerdir. Baba İshak İsyanı, Osmanlıların da bir beylik iken bağlı oldukları Anadolu Selçuklu Devleti'nin, en büyük ayaklanması olarak tarihe geçmiştir. Kadın, erkek ve çocuk fark etmeksizin tüm halkın dahil olduğu ayaklanma, Güneydoğu'dan İç Anadolu'ya doğru yayılmayı başarmıştır. II. Gıyâseddin Keyhüsrev'in padişah olduğu dönemde, Anadolu Selçuklu Devleti bastırmayı kolaylıkla başaramamıştır. Baba İshak İsyanı karşısında güçsüz duruma düşen Anadolu Selçuklu Devleti, tuttuğu paralı askerler sayesinde Malya Ovası'nda Türkmen isyancıları etkisiz hale getirmeyi başarmıştır. İsyan zorluklarla bastırılsa bile, bu durum Moğolların vassalı olmalarından kurtulmalarına yetmemiştir. "Babailik" olarak tarihe geçen bu kavramın etkisi yıllar boyunca sürmüştür.

Baba İshak İsyanı'nın en önemli nedeni, Moğol korkusundan dolayı yurtlarını terk etmek zorunda kalan Türkmenlerin Güneydoğu ve Anadolu'ya göç etmeleridir. Kalacak yer bulma konusunda büyük problemler yaşayan Türkmenler, Anadolu Selçuklu Devleti'nin bu soruna bir çözüm bulmasını istemişlerdir. Bu sorunu ortadan kaldıramayan Selçuklular, Türkmen gruplarının kendi aralarında gruplaşmalarına neden olmuştur. Tüm bu sorunlara ek olarak, mezhep çatışmalarının da dahil olması ayaklanmaya giden yolu açmıştır.

Baba İshak İsyanı Sonuçları Nelerdir?

Aşağıda Anadolu Selçuklu Devleti'nin güç kaybı yaşamasına neden olan Babailer İsyanı'nın sonuçları verilmiştir.

İsyanı bastırmakta büyük bir zorluk yaşayan Anadolu Selçuklu Devleti'nin otoritesinin zayıflığının ortaya çıkmasına ve iyice güç kaybederek Moğolların boyunduruğu altına girmesine neden olmuştur.

İsyanı bir fırsat olarak gören Moğollar, Anadolu topraklarını işgal altına almaya karar vermişlerdir.

Ekonomik olduğu kadar, kültürel ve dini nitelik taşıyan bu ayaklanmanın lideri Baba İshak öldürülmüştür.