Baba Zünnun İsyanı Nedenleri - Baba Zünnun İsyanı Hangi Padişah Döneminde Çıktı, Kim Bastırdı, Sonuçları Neler?

Baba Zünnun İsyanı nedenleri ve sonuçları Osmanlı tarihi açısından büyük önem teşkil eder. Osmanlı içerisinde birden fazla millet yaşamaktaydı ve buna rağmen Osmanlı'nın karşılaştığı isyanların tümü siyasi temelli değildi. Baba Zünnun isyanı da siyasi olmayan, ekonomik nedenli olan bir isyandı. Peki, Baba Zünnun isyanı ne zaman oldu ve Baba zünnun isyanı hangi padişah zamanında meydana geldi? Sizler için derledik...

Baba Zünnun İsyanı Nedenleri

Bu isyan; Baba Zünnun adındaki bir Türkmen Alevi beyinin, kendi arazisinin yönetim tarafından vergilendirme ve tespiti hakkında adaletsizlik uygulandığı gerekçesi ile başlamıştır. Baba Zünnun, dönemin güç dengesini de tartarak, etrafında toplamayı başardığı kuvvetler ile, Bozok sancakbeyi olan Mustafa Beyin evini basmıştır ve ardından Bozok kadısı Muslihiddin Efendi'yi de öldürtmüştür.

Baba Zünnun İsyanı Hangi Padişah Döneminde Çıktı, Kim Bastırdı?

Baba Zünnun, Yozgat ilinde Bozoklu bir boy beyi olarak kayıtlara geçmiştir. Baba Zünnun'un ekonomik nedenlerden ötürü başlatmış olduğu Ağustos 1526 tarihli bu isyan, Kanuni Sultan Süleyman döneminde çıkmış ve verdiği zararlardan ötürü bu isyanın derhal sonlanmasını isteyen irade tarafından kısa sürede bastırılmıştır.

Baba Zünnun İsyanı Sonuçları Neler?

Birtakım savaşları kazanan Baba Zünnun ve yanındakileri, Adana Sancak Beyi Piri Bey mağlup ederek, bu isyanı bastırmıştır ve Baba Zünnun öldürülmüştür. Baba Zünnun isyanının en önemli sonucu ise; yine Kanuni Sultan Süleyman dönemine tarihlenen ve çok daha ciddi bir isyan olan Kalender Şah İsyanı'na zemin hazırlamış olmasıdır. Ayrıca Mustafa Bey, Bozok Kadısı Muslihiddin Efendi ve İskender Bey hayatını kaybetti.