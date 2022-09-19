Babil İmparatorluğu Nerede Kuruldu? Babiller’in Özellikleri, Dini, Başkenti ve Kökeni

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Babil İmparatorlu'nun Özellikleri

Babil İmparatorluğu, Mezapotamya topraklarının önemli bir şehri olan Babil çevresinde kurulmuş önemli medeniyetlerden biridir. Babil İmparatorluğu, Sami kökenli bir topluluktan doğmuştur. MÖ 1894 yılında kurulan devlet, ilk başta Akadlar'a bağlı olarak varlığını sürdürmüştür. İmparator Hammurabi döneminde büyüyüp gelişen imparatorluğun başkenti Babil'dir. Genel anlamda imparatorluğun özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Sümerlerin etkisinde kalarak kurulmuş bir imparatorluktur.

Devletin kurucu imparatoru Sumu Abum'dur.

Günümüzde de kullanılan abaküs, Babiller tarafından bulunmuştur.

Ay ve güneş tutulmaları ile ilgili araştırmalar ilk olarak Babiller tarafından yapılmıştır.

Hafta ilk olarak Babiller tarafından 7 güne bölünmüştür.

Babil'de bulunan asma bahçeleri bu medeniyet döneminde inşa edilmiştir.

Güneş saat bu dönemde kullanılmıştır.

Şehrin sınırlarında görevlendirilmek üzere memurlar görevlendirilmiştir.

Suyu yükselten makinelerin kullanımına bu dönemde başlanmıştır.

Tarımsal verimi artırmaya yönelik çeşitli tedbirler alınmıştır.

Babiller tek tanrılı inanca sahiptir. En büyük tanrıları da Marduk'tur.

Babiller Neleri İcat Etmiştir?

Babil İmparatorluğu, astroloji, matematik ve astronomi alanında yaptıkları çalışmalarla bilinen ve ilgi duyulan bir medeniyettir. 1 saatin 60 dakika, 1 dakikanın da 60 saniye olduğu o dönemde yapılan çalışmalara dayanır. Bunun yanında 60 tabanlı bir sayı sistemini kullanan medeniyet de Babiller'dir.

Astroloji kaynaklarında 12 burç kavramı olarak anılan terimi ilk olarak Babiller kullanmıştır. Güneş ve ay tutulmalarının devirli bir olay olduğunu keşfeden ve bu teorinin günümüze ulaşmasını sağlayan Babillerdir.

Babiller, hukuk alanında da insanlığa örnek olarak çalışmalar yapmıştır. İmparatorluk döneminde ortaya çıkan Hammurabi Kanunları, tarihin ilk yazılı hukuk kuralı olarak kabul edilir.

Babil İmparatorluğu, sosyal, kültürel ve bilim alanında yaptıkları çalışmalarla sonraki medeniyetlere yol gösterici bir pozisyon kazandırmıştır. Babil bölgesinde, söz konusu medeniyete ait birçok eser günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Babiller'in medeniyet anlayışının daha iyi anlaşılması adına bu bölgeye birçok tur şirketinin gezi düzenlediği ve tarih rehberliği yaptığı da bilinir.