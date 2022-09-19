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Giriş Tarihi: 19.9.2022 16:20 Son Güncelleme: 19.9.2022 16:20

Babil'in Asma Bahçeleri Nerede? Babil'in Asma Bahçeleri Ne Zaman Yapıldı ve Kim Yaptırdı?

Babil’in Asma Bahçeleri Nerede? Babil’in Asma Bahçeleri Ne Zaman Yapıldı ve Kim Yaptırdı?

Babil'in asma bahçeleri nerede sorusu birçok kişinin araştırdığı konulardan biridir. Dünyada oldukça ilgi gören bir yapıt olan Babil'in asma bahçeleri ne zaman yapıldı ve kim yaptırdı gibi sorular her kesim tarafından merak edilir. Asma bahçelerinin UNESCO tarafından özel önem verilen bir yapıt olması, bölgenin ve yapıtın popülaritesini artırır. Babil'in asma bahçelerinin nerede olduğu ve neden bu kadar önemli bir yapıt olduğu ile ilgili merak ettiğiniz tüm konuları sizler için derledik.

Babil'in asma bahçeleri nerede sorusuna cevap ararken yapıtın tarihsel geçmişini ve önemini de göz önünde bulundurmak gerekir. Dünyanın en özel yapıtlarından olan Babil'in asma bahçeleri, yapımı ve tarihsel geçmişi ile gizemini halen sürdürür. Günümüzde dahi ortaya çıkmamış gizem ve sırlar vardır. Siz de Babil'in asma bahçeleri ne oldu ne zaman yapıldı gibi sorularınıza cevap bulmak istiyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Babil'in Asma Bahçeleri Nerede?

Babil'in asma bahçeleri, adından da anlaşılacağı üzere Mezopotamya bölgesindeki Babil şehrindedir. Bahçe, M.Ö. 605 yılında Babil Hükümdarı Nebukadnezar tarafından yaptırılmıştır. Hükümdar bu yapıtı, kurak ve sıcak Mezopotamya topraklarında bunalan karısı için yaptırmıştır. Bu nedenle asma bahçeleri kimi kaynaklarda "Semiramis'in Asma Bahçeleri" olarak geçer.

Babil'in asma bahçeleri dünyanın 7 harikası arasında gösterilen özel bir alandır. Bahçelerin içinde yapay dağlar, yeşillikler ve akan sular bulunur. Kısa süre içerisinde inşası tamamlanan bahçelerin tasarımı piramit oluşturacak şekilde yapılmıştır. Buraya dünyanın farklı noktalarından getirilen bitkiler ekilmiştir. Bitkilerin konumu, bahçenin havada duruyor gibi bir görünüm almasını sağlar.

Asma bahçelerinin su ihtiyacı Fırat Nehri'nden karşılanır. Buraya getirilen su, pompalarla bahçelerin en üst noktasına kadar ulaştırılmıştır. Bahçelerin çevresinde yüksek boyutta surlar vardır. Bahçede bulunan yapay göllerde kayıkla gezintiler yapılırdı. Çeşitli bitki ve meyve ağaçları, görenlerin hayranlığını kazanır.

Babil'in Asma Bahçeleri'nin Özelliği Nedir?

Babil'in asma bahçeleri, yapay bir güzelliğin hakim olduğu bir alandır. Bahçelerin iç kısmında bulunan duvarlarda som altından yapılan heykeller, kale ve tapınaklar bulunur. Yunanlı bir coğrafyacı olan Strabo'ya göre bahçeler birbiri üzerine binecek şekilde kübik direkler üzerine inşa edilmiştir. Kübik direklerin iç kısmı boş olarak inşa edilmiştir. Daha sonra bitki yetiştirmek maksadıyla direklerin iç kısmı toprakla doldurulmuştur.

Bahçelerde bulunan taraça, kubbe ve sütunlar, pişmiş tuğla ve asfalt kullanılarak yapılmıştır. Bahçe ilk yapıldığında, en üstteki bahçelere su ulaştırmak için zincirli pompa sistemlerinden istifade edilmiştir. Bu da Babil İmparatorluğu'nun tarım alanında gelişmiş sistemlere sahip olduğunu gösterir.

Şehrin Persler tarafından istila edilmesinden sonra Babil'in asma bahçeleri kumlara gömülerek yok olmuştur. 18. YY'da yapılan kazı çalışmaları ile bu bahçeler ortaya çıkarılmıştır. Babil şehri günümüzde Irak toprakları içindedir.

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Babil'in Asma Bahçeleri Nerede? Babil'in Asma Bahçeleri Ne Zaman Yapıldı ve Kim Yaptırdı?
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