Babında Ne Demek? Babında Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Babında ne demek sorusunun yanıtını mı arıyorsunuz? Babında nedir sorusu günlük hayatımızda pek kullanmadığımız bir kelime olan babında ile karşılaştığımızda birçoğumuzun cevabını araştırdığı bir soru oluyor. Kelimenin anlamından sonra babında nasıl yazılıyor diye de merak edebilirsiniz. Babında kelime kökeni nedir, babında cümle içinde kullanımı nasıl olur örnekleriyle birlikte yazımızda. Babında kelimesinin anlamını merak ediyorsanız işte yanıtı!

Babında Ne Demek? Babında Kelimesinin Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Babında kelimesinin kökeni bab kelimesinden gelir. Bab kelimesi hem Türkçe de hem de Arapça da yer alan bir kelimedir. Türkçe de isimlerden sonra babında şeklinde kullanıldığını görebilirsiniz. Peki babında ne demektir? Babında kelimesi; sebebiyle, amacıyla ve o bağlamda anlamlarında kullanılır. Bazı yerlerde bağbında şeklinde yazıldığını da görebilirsiniz. Ancak kelimenin doğru yazılışı babında şeklindedir.

Günlük hayatta kimi zaman şaka babında, hatırlatma babında, konuşmak babında gibi cümle içerisinde kullanıldığını görebilirsiniz. Örneğin; 'Haftaya sınavdan önce sana hatırlatma babında yazarım.' ya da 'Ben onu şaka babında demiştim. Neden kızdığını anlamadım?' Bu iki cümlede de babında kelimesi şaka amacıyla ya da hatırlatma amacıyla şeklinde kullanılmıştır.