Bacanak Kime Denir? Bacanak İsmi Nereden Gelir, Kimlere Denir?

Bacanak kelimesi sıklıkla kullanılan kelimelerden olsa da kelimenin kökeni hakkında çok az detay bilinir. Bundan dolayı bacanak kelimesi incelenirken en eski etimolojik kayaklardan yararlanılmaktadır. Türkçede akrabalık ifade eden bu kelime zaman zaman arkadaş çevrelerinde erkeklerin de birbirilerine seslenme şekli olarak karşılaşılabilmektedir. Bundan dolayı bacanak kime denir ve nereden gelir soruları hakkında bilgi edinmek gerekir.

Bacanak Kime Denir?

Bacanak kelimesi aile ile ilgili kelimeler arasında sık kullanılanlardan biridir. İki kız kardeşin kocalarına verilen bu isim günümüzde dost ve arkadaş ortamlarında sıkça kullanılmaktadır. Bir başka anlatım ile iki erkeğin evlendikleri kadınlar kardeş ise bu iki erkek birbirilerinin bacanağı olmaktadır.

Evlilik günümüzde akrabalıklar doğuran bir kurumdur. Kişiler evlendikleri zaman yalnızca birbirileri ile değil o ailede bulunan diğer kişilerle de dolaylı yoldan akraba olurlar. Bacanak kelimesi de dolaylı yoldan akrabalık doğuran bir kelimedir.

Bacanak İsmi Nereden Gelir?

Bacanak kelimesinin kökenine inildiğinde ise öncelikle kelimenin kökünü ele almak gerekir. Türkiye Türkçesinde kullanılan "bacı" kelimesi kız kardeş ya da abla anlamına gelmektedir. Bu sözcük Çağatay Türkçesi'nde ise "baca" olarak kullanılmaktadır. Kelimenin bu kökten türediği bilinmektedir. Bununla birlikte -nak ekinin yapısı ve işlevi ise tamamen belirsizdir. Tarihe geçmiş ve kelimenin kullanılmış olduğu yazılı lik kaynak ise 1300 yılına dayanmaktadır. Bu kaynak İbni Mühenna, Lugat'tır.