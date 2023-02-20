Bacasız Sanayi Nedir? Bacasız Sanayi Olarak Bilinen Sektör Nedir, Bu Kullanımda Hangi Söz Sanatı Var?

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Bacasız Sanayi Nedir?

Bacasız sanayi, turizm kelimesini ifade eden bir kavramdır. Bu terimin bir benzetme olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu benzetmenin sanayi kelimesi ile kullanımı, turizm sektörünün üstün kazanç sağlamasına vurgu yapmak için kullanılmıştır. Turizm alanını bir sanayi gibi görülmüştür. Turizm sayesinde ülkeye önemli oranda turist ve yatırımcı girişi olur. Bu yatırımcılar da ülkeye döviz bırakacağından turizm, bacasız sanayi olarak görülmüştür.

Bacasız Sanayi Hangi Söz Sanatı

Bacasız sanayi olarak ifade edilen sektör alanı turizmdir. Burada Türk edebiyatında yaygın olarak kullanılan bir söz sanatının örneği de görülmektedir. Bacasız sanayi ifadesinde benzetme söz sanatı kullanılmıştır. Benzetme sanatının edebiyatta çok sayıda eserde kullanıldığını görebilirsiniz. Bu sanat, cümle yapılarına derinlik kazandırır ve kolay anlaşılmayı sağlar.

Bacasız sanayi kelimesi, konuşma dilinde karşınıza çıkabileceği gibi özellikle yazılı ve sözlü basında da karşınıza çıkan bir terimdir. Bu terimin anlamını birçok kişi bilmez. Bacasız sanayi teriminin anlamı temel şekli ile anlaşılabileceği gibi mecaz anlamlı da kelimeye anlam arayışı yapılabilir.