Bademde Hangi Vitaminler Var? Bademdeki Vitaminler, Proteinler ve Mineraller

Badem, yüksek besin değeri nedeniyle sağlıklı bir atıştırmalık olarak bilinir. Kalp sağlığına iyi gelir. Ayrıca badem çok çeşitli besinlerde kullanılmaktadır. Yağ olarak pek popüler olan badem yağı bunlardan bir tanesidir. Ayrıca badem unu gibi çeşitli şekillerde besinler üretilebilir. Bademde hangi vitaminler var sorusunun yanıtını bilip bademdeki vitaminler, protein ve mineralleri öğrenmek beslenme konusunda bilgi dağarcığını büyütecektir.

Bademde Hangi Vitaminler Var?

Badem besin değeri son derece yüksek bir yiyecektir. Pek çok vitamin, mineral ve proteini bulunduran bademin iç yapısını dikkatlice incelemek daha sağlıklı bir beslenme rutini oluşturabilmek için faydalı olacaktır.

E Vitamini: Bademin E vitamini açısından zengin olduğu ve antioksidan özellikler barındırdığı bilimsel olarak ispatlanmış olup, bademin barındırdığı E vitamini sayesinde insandaki hücre hasarını azaltmaya yardımcı olduğu da kanıtlanmıştır.

B Vitamini: B vitamini bulunduran badem ayrıca B vitamini grubuna ait B2, B3, B5 ve B9 vitaminlerini de barındırır. Bu vitaminler sayesinde enerji üretimi, sinir sistemi ve genel metabolizma daha sağlıklı bir vaziyete kavuşur.

Biotin: H vitamini ya da B7 vitamini olarak da anılmaktadır. Bademde bulunan Biotin sayesinde cilt sağlığı, saç ve tırnakların kuvvetlenmesi gibi biyolojik faktörlere katkı sağlar.

C Vitamini: Bademde çok yüksek miktarda olmasa bile C vitaminine rastlanmaktadır. Bağışıklık sistemini destekleyip cilt sağlığının korunabilmesi için önemlidir.

Çeşitli Mineraller: Bademde doğal yollarla elde edilebilecek bazı mineraller bulunur. Bu mineraller sayesinde kemikler sağlık kazanır, vücut enerji üretir ve pek çok biyolojik fonksiyon bu sayede sağlıklı bir işleyişe sahip olur.

Bademdeki Vitaminler, Proteinler ve Mineraller

Badem, sağlıklı yağlar, lif ve protein de içermektedir, bu sebeple dengeli bir diyetin parçası olarak badem tüketmek sağlık açısından pek çok faydası sağlayacaktır.

Fakat badem tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bademe karşı alerjisi olanlar yemeden kaçınmalı, aşırı tüketilmemesine özen gösterilmeli, kabuklu bademlerin bazı kişilerde tahrişe neden olabileceği unutulmamalı ve böbrek taşı riski olanlar da badem tüketirken dikkatli olmalıdırlar.

Ayrıca bademin içindeki tüm bu mineral ve vitaminlerin etkisini kaybetmemesi için bademi serin ve kuru bir ortamda saklamakta fayda vardır.