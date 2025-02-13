Bağcılar Hangi Yakada? Bağcılar Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Bağcılar, geçmişte tarım arazileriyle bilinen bir bölge iken, sanayi ve ticaretin gelişmesiyle birlikte büyük bir yerleşim alanına dönüşmüştür. Bugün ilçede birçok sanayi bölgesi, iş merkezleri, alışveriş merkezleri ve konut projeleri bulunmaktadır. Şehirleşme sürecinde büyük göç alan ilçe, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir yapıya sahiptir. Bağcılar hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakasında mı gibi sorular ilçenin kültürel yapısını incelemek isteyenler tarafından sorulmaktadır.

Bağcılar Hangi Yakada?

Bağcılar, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin doğusunda Güngören ve Bahçelievler, batısında Küçükçekmece, kuzeyinde Başakşehir ve Esenler, güneyinde ise Bakırköy ilçeleri bulunmaktadır.

Bağcılar Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Bağcılar, sanayi, ticaret ve konut projeleriyle Avrupa Yakası'nda hızla gelişen bir bölge olarak öne çıkmaktadır. Bağcılar, Avrupa Yakası'nda bulunan bir ilçedir. İlçenin konumu ve büyük ulaşım akslarına yakınlığı nedeniyle zaman zaman Anadolu Yakası ile ilişkili olduğu düşünülse de coğrafi ve idari olarak tamamen Avrupa Yakası sınırları içerisindedir.